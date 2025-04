Power Unit 3 000 transforme votre voiture électrique en batterie domestique V2G

D’après Hello Watt, les panneaux photovoltaïques peuvent couvrir au maximum 70 % des besoins en électricité d’un ménage, à condition d’utiliser un système de stockage d’énergie. Pour permettre aux ménages d’augmenter davantage leur autonomie vis-à-vis du réseau de distribution public, Energy Island Power, une entreprise allemande, a mis au point un dispositif baptisé Power Unit 3 000. Ce dernier est un dispositif de recharge bidirectionnel qui permet de connecter un onduleur solaire à une voiture électrique et d’utiliser l’énergie stockée dans sa batterie pour alimenter un réseau domestique.

Un dispositif capable de convertir le courant électrique

Le Power Unit 3 000 d’Energy Island Power est destiné aux voitures équipées de la technologie V2L (Vehicle to Load). Il se connecte au VEB et convertit le courant électrique provenant de sa batterie pour que ses caractéristiques soient similaires à celui délivré par des panneaux photovoltaïques. Il transmet ensuite l’électricité convertie à un onduleur solaire qui va alimenter directement le réseau d’un logement ou un système de stockage domestique monophasé ou triphasé. Il faut savoir qu’il existe actuellement différentes technologies permettant d’utiliser l’énergie de la batterie d’une voiture électrique pour répondre aux besoins d’un logement, telles que le V2H (Vehicle to Home) ou le V2G (Vehicle to Grid). Cependant, elles sont bien moins répandues que le V2L et nécessitent, dans la majorité des cas, la mise en place de bornes de recharge spécifiques et souvent coûteuses.

Un système intelligent

Pour aider les ménages à améliorer la gestion de l’énergie disponible dans leur voiture électrique, le Power Unit 3 000 est équipé d’une unité de contrôle. Ce dispositif évalue la quantité d’énergie présente dans un système de stockage résidentiel. Lorsqu’elle descend sous un certain seuil, il peut recharger automatiquement ce système à partir de la batterie du VEB. Pour information, le système de recharge bidirectionnel fournit une puissance pouvant aller jusqu’à 3 000 W. Il est possible de le connecter à une voiture électrique, mais aussi à un générateur électrique de 230 V fonctionnant à l’essence, au gaz ou au diesel.

Une unité de contrôle disponible en deux versions

Dans le but de garantir la compatibilité de son Power Unit 3 000 aux différents onduleurs solaires proposés sur le marché, Energy Island Power a développé deux versions de son unité de contrôle. La première peut être connectée aux dispositifs E3DC utilisant, entre autres, l’interface Eaton Xcomfort. La seconde version, quant à elle, est compatible avec les onduleurs utilisant le système de gestion d’énergie domestique Clever PV. La mise en place du Power Unit 3000 et celle de l’unité de contrôle s’effectuent sans aucune modification au niveau d’une installation solaire. Pour faciliter l’installation de ces deux composants, la startup allemande a prévu une unité spécifique permettant de connecter aussi bien un onduleur que des panneaux photovoltaïques et une voiture électrique.

Concernant les inconvénients, Nils Varchmin, le porte-parole d’Energy Island Power, a déclaré que le système de recharge bidirectionnel peut entraîner des pertes d’énergie de l’ordre de 20 %. À noter que ce dispositif devrait être disponible sur le site web de la startup allemande à partir du deuxième trimestre de cette année. Plus d’informations sur energy-island-power.de. Que pensez-vous de ce système qui permet d’utiliser un véhicule électrique comme une batterie résidentielle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .