Aptera, la voiture électrique qui « carbure au soleil » bientôt commercialisée ?

La start-up californienne Aptera a fait parler d’elle lors de l’édition 2025 du salon Consumer Electronics Show qui s’est tenue à Las Vegas, aux États-Unis, la semaine dernière. Et pour cause, elle a dévoilé dans le cadre de cet évènement majeur du monde de la tech la version de série de son véhicule électrique qui fonctionne sans avoir besoin d’être branché sur une prise de recharge. Bien qu’il soit disponible en précommande depuis plusieurs années, le tricycle ne possède pas encore de date de sortie. Cependant, ce passage au CES 2025 est de bon augure, d’autant plus qu’un prototype baptisé P12 a récemment fait l’objet d’un test.

Un véhicule électrique innovant

« Ce véhicule incarne des années d’innovation et de poursuite incessante d’une mobilité économe en énergie. Le CES est la scène idéale pour partager notre vision et inviter le monde à nous rejoindre pour créer un avenir plus propre et alimenté par l’énergie solaire ». Déclaration de Chris Anthony, co-fondateur d’Aptera Motors, lors du salon qui a eu lieu il y a quelques jours dans la plus grande ville de l’État américain du Nevada. À noter que la disponibilité de l’engin a été repoussée à plusieurs reprises, d’abord, en 2021, puis en 2023. Cependant, malgré un investissement supplémentaire à hauteur de 33 millions de dollars en 2024, celui-ci n’a toujours pas fait ses débuts sur le marché.

Bientôt produit en masse ?

L’entreprise a révélé lors du CES 2025 avoir réussi à lever 135 millions de dollars pour lancer la production de masse. On ignore par contre quand cette étape commencera. De même, comme d’habitude, Aptera Motors a préféré garder le silence sur la sortie de son véhicule électrique. Quoi qu’il en soit, il semble y avoir un certain engouement autour du produit puisque la firme aurait enregistré près de 50 000 réservations, ce qui représente près de 1,7 milliard de dollars de revenus potentiels.

Performances et prix

L’Aptera est censé peser à vide moins de 820 kg. Il comporte sur sa coque aérodynamique 3 m² de cellules solaires totalisant une puissance de 700 watts. Comme indiqué plus haut, le véhicule électrique peut fonctionner uniquement avec l’énergie solaire. Les modules photovoltaïques intégrés lui permettraient notamment de parcourir une soixantaine de kilomètres par jour, soit plus de 18 000 km par an. L’autonomie globale dépasserait les 1000 km grâce aux batteries embarquées qui peuvent être rechargées sur une borne classique.

Fait intéressant, l’Aptera aurait une vitesse de pointe de plus de 160 km/h. Il promet un 0 à 100 en 4 secours. Le tricycle électrique est disponible en précommande sur le site web de la société à partir de 32 000 dollars, soit environ 31 300 €. Plus d’infos : aptera.us. Ce véhicule particulièrement innovant pourrait-il vous séduire pour vos déplacements ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .