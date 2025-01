Voiture électrique : cette invention résout le plus gros problème de sécurité des batteries

Le marché des voitures électriques a enregistré une forte augmentation depuis quelques années. Dans l’Hexagone, par exemple, environ 18 % des Français ayant acquis une automobile neuve en 2022 ont opté pour l’électrique, d’après des chiffres publiés sur le site du Ministère de la transition écologique. Cependant, si ces types de véhicules ont rapidement séduit certains, d’autres sont encore réticents à les adopter pour plusieurs raisons : coût élevé, faible autonomie, temps de charge longs, etc. Hormis ces facteurs, la sécurité des batteries est aussi un obstacle majeur à l’adoption généralisée des voitures électriques. Selon la société 24M, une surcharge peut entraîner la formation de dendrites et un court-circuit interne, ce qui peut entraîner un incendie et/ou une explosion d’un accumulateur lithium-ion. Pour pallier cela, cette start-up dérivée du MIT a mis au point une technologie révolutionnaire permettant de réduire les incendies de batterie des VE et des systèmes de stockage d’énergie.

La particularité de la technologie Impervio

L’Impervio est un séparateur de batterie innovant conçu pour empêcher la propagation des dendrites, en contrôlant la cellule au niveau de chaque électrode. Comme susmentionné, ces structures métalliques peuvent s’accumuler à la surface de l’anode et provoquer un court-circuit interne. Cette technologie a la capacité de détecter un éventuel court-circuit, mais également d’empêcher l’emballement thermique. La société 24M indique qu’elle surveille en permanence la cellule et permet une décharge ainsi qu’un arrêt automatique de celle-ci, dans le cas où un court-circuit est détecté. Notons que ce séparateur révolutionnaire s’intègre parfaitement aux batteries lithium-métal et lithium-ion conventionnelles. « Un avenir énergétique durable n’est possible qu’avec des innovations comme Impervio, qui peuvent aider à prévenir les incendies de batteries et créer de nouvelles opportunités d’innovation dans le secteur », déclare Naoki Ota, président directeur général de 24M.

Des données de test dévoilées récemment

La start-up indique avoir effectué 24 tests de comparaison interne, notamment sur des cellules NMC / Graphite avec un séparateur conventionnel et des cellules identiques intégrant l’Impervio. Selon eux, ces tests préliminaires leur ont permis de démontrer les avantages significatifs de leur technologie en termes de sécurité. Dans un des tests, ils ont intentionnellement contaminé la cathode des deux différentes cellules par de l’acier inoxydable (environ 1 %). Résultats ? Il y a eu un court-circuit avec les cellules standards, alors que pour celles dotées du nouveau séparateur, la dendrite en acier a été rapidement supprimée.

Dans un autre test, les concepteurs ont exposé l’anode au cuivre pour stimuler la formation d’une dendrite lithium-métal, et les résultats ont été les mêmes. 24M souligne qu’ils ont également vérifié les performances des deux cellules en cas de surcharge, et affirme que celles avec l’Impervio n’ont subi aucun court-circuit ni surchauffe (avec une heure complète de surcharge), contrairement aux modèles standards. D’après eux, ces derniers surchauffaient régulièrement, provoquant des micro-courts-circuits, une explosion et un incendie après 38 minutes.

Production en série prévue d’ici à la fin de l’année

La start-up dérivée du MIT prévoit une production en série du nouveau séparateur d’ici à la fin de l’année et, éventuellement, de l’introduire sur le marché en 2025 ou 2026. Actuellement, elle collabore avec des partenaires de production et des partenaires de licence pour le lancement initial du produit. Pour information, cette dernière innovation de 24M fait suite au lancement de la technologie de batterie transformatrice ETOP. Notons que cette société, basée à Cambridge (dans le Massachusetts), s’est fixée pour objectif de proposer un ensemble de technologies révolutionnaires de fabrication de batteries.

« La capacité de prévention des dendrites et de détection des défauts internes démontrée par Impervio peut permettre la commercialisation d’une nouvelle classe de batteries de grande surface et à haute densité énergétique basées sur des chimies à dominante lithium-métal et silicium », précise Yet-Ming Chiang, scientifique en chef de 24M et professeur au MIT. Plus de détails ici. Une amélioration de la sécurité des batteries électriques comme celle-ci rassurera-t-elle les consommateurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .