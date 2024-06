Ce nouveau matériau d’anode à base de bois rendrait les batteries sodium-ion encore plus durables

Les batteries sodium-ion sont une alternative durable aux accumulateurs lithium-ion utilisés dans les appareils électroniques grands publics et les véhicules électriques. En effet, elles sont dépourvues de lithium, de nickel et de cobalt qui sont des métaux stratégiques dont la production mondiale est en grande partie assurée par la Chine. L’amélioration de la conception des cellules au sodium afin de les rendre plus performantes, plus écologiques et moins chères à fabriquer figure ainsi parmi les principales préoccupations des chercheurs. En Europe du Nord justement, le fabricant suédois Altris vient de rapporter le succès du développement d’un nouveau matériau anodique qui pourrait permettre d’atteindre ces objectifs.

Issu du bois

Le nouveau matériau a été développé en partenariat avec le papetier finno-suédois Stora Enso. Une collaboration qui ne découle pas du hasard puisque le matériau, baptisé Lignode, est fabriqué à partir de carbone provenant de la pâte à papier (ou pulpe). Si vous ne le savez pas encore, cette dernière est une matière biodégradable issue des arbres. Elle provient plus précisément des fibres cellulosiques (lignine) contenues dans le bois. Les scientifiques s’intéressent depuis longtemps à l’intégration de la lignine dans les matériaux d’électrode. Mais ce n’est que récemment que le concept a été mis en pratique. En 2022, l’entreprise suédoise Northvolt a reçu l’autorisation d’utiliser le Lignode comme matériau anodique dans certaines de ses batteries lithium-ion.

Réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine

Ce qui rend le projet d’Altris particulièrement intéressant, c’est le fait qu’il consiste à utiliser le nouveau matériau dans des batteries sodium-ion. Autant dire que cette combinaison devrait rendre ces dernières encore plus respectueuses de l’environnement. En effet, le sodium est plus abondant que le lithium. De plus, son extraction affecte moins la planète. Le fabricant suédois affirme que remplacer le graphite des batteries conventionnelles par le Lignode, un matériau dur dérivé de la lignine, peut réduire la dépendance des pays occidentaux aux importations chinoises. Cela permettrait également de favoriser les industries locales.

Une collaboration prometteuse

Par ailleurs, l’utilisation du nouveau matériau anodique améliorerait les taux de charge et de décharge. Selon les explications de Stora Enso, la lignine constitue entre 20 et 30 % de la composition d’un arbre, il s’agit donc d’une matière abondante. Figurant parmi les principaux exploitants forestiers privés au monde, la firme estime qu’il est possible de maintenir une chaîne d’approvisionnement stable par la mise en place de pratiques de gestion forestière durables. Après tout, elle est présente dans le secteur de la transformation de la pâte de bois depuis plus de huit décennies.

« Ce partenariat avec Altris s'aligne parfaitement sur notre engagement commun à soutenir l'ambition d'une électrification plus durable », a déclaré Juuso Konttinen, vice-président senior de Stora Enso. Plus d'infos : storaenso.