L’invention d’une batterie électrique au sodium-ion qui se recharge en quelques secondes

Par rapport au lithium, le sodium est bien plus abondant sur notre planète. En conséquence, les batteries sodium-ion sont beaucoup plus intéressantes que les modèles de type lithium-ion. Consciente de cela, une équipe de recherche de l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies, dirigée par le professeur Jeung Ku Kang, a développé une nouvelle conception d’accumulateur à base de sodium. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue Energy Storage Materials. L’étude décrit l’invention d’un procédé qui permet à la batterie d’avoir des capacités de stockage élevées tout en atteignant des taux de charge-décharge ultra-rapides. Concrètement, l’équipe du KAIST affirme avoir atteint une densité énergétique de 247 Wh/kg ainsi qu’une densité de puissance d’un peu plus de 34 kW/kg avec leur nouvelle batterie sodium-ion.

Une batterie sodium-ion hybride

Compte tenu de ces performances, la batterie nouvellement développée pourrait constituer une alternative intéressante aux batteries au lithium. Pour parvenir à un tel exploit, le professeur Jeung Ku Kang et ses collaborateurs ont opté pour une conception hybride dans laquelle un matériau d’anode amélioré a été combiné à un matériau de cathode inspiré de celui des supercondensateurs. Ce dernier a également fait l’objet d’une optimisation. « Le développement d’une batterie hybride à haute densité d’énergie et de puissance nécessite une amélioration du taux de stockage d’énergie lent des anodes des batteries conventionnelles ainsi qu’une amélioration de la capacité relativement faible des matériaux cathodiques des supercondensateurs », ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

Une avancée remarquable

Les accumulateurs au sodium ne sont pas une nouveauté, mais ils suscitent encore beaucoup d’intérêt, même avec le cout du lithium qui s’est littéralement écroulé en 2023. La création d’une batterie au sodium puissante et dotée d’une grande densité énergétique pourrait ainsi contribuer à la baisse des coûts des appareils électroniques portables et des véhicules électriques. En effet, traditionnellement, ces dispositifs de stockage énergétique ont la mauvaise réputation d’être énergétiquement peu efficaces. Avec la percée réalisée par le groupe de recherche de l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies, la donne pourrait changer.

Améliorer le stockage d’énergie

Grâce à sa densité énergétique et à sa vitesse de charge supérieures à celles des batteries lithium-ion, la batterie sodium-ion développée par l’équipe du KAIST pourrait révolutionner certains domaines d’activité. De la mobilité verte à l’exploration spatiale, en passant par le stockage d’énergie résidentiel, cette invention constitue une approche prometteuse pour résoudre certains des problèmes associés aux systèmes de stockage actuels. Il convient de noter que l’étude a été soutenue par le ministère coréen des Sciences et des TIC. Elle a également vu la participation de la Fondation nationale pour la recherche de Corée. Plus d’infos : eurekalert.org. Cette étude semble très prometteuse, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .