Biwatt lance une batterie de stockage résidentielle au sodium-ion (18 kWh) dédiée au photovoltaïque

Les solutions de stockage d’énergie tout-en-un sont très « tendance », plus faciles à installer et moins encombrantes, elles permettent de profiter de l’énergie solaire de façon originale. Certains modèles arborent même un design élégant afin de s’intégrer parfaitement au décor en les installant contre un mur. C’est le cas notamment du PowerNest W1, conçu par la marque chinoise Biwatt Power. Ce système de stockage d’énergie innovant pensé pour le photovoltaïque résidentiel promet de rendre l’utilisation de l’énergie solaire plus intelligente et plus sûre. Une conception à quatre couches qui intègre des batteries sodium-ion pour une efficacité accrue.

Jusqu’à 18 kWh

Le PowerNest W1 est une solution de stockage d’énergie adaptative avec des capacités de stockage totales allant de 4,5 kWh à 18 kWh. Chaque module mesure 60 cm x 81 cm x 15,5 cm et pèse 60 kg. Les cellules sodium-ion accusent quant à elles une capacité individuelle de 75 Ah ainsi qu’une tension nominale de 48 V. La plage de température de fonctionnement est de -20 à +60 °C pour la charge. Pour la décharge, elle va de -30 à +60 °C. On sait aussi que le système possède une durée de vie supérieure à 3 000 cycles et un rendement global de 97 %. La puissance de sortie maximale est de 6 000 watts, alors que la tension d’entrée à ne pas dépasser est de 500 V.

Une application mobile dédiée

Par ailleurs, le système dispose d’un indice d’étanchéité IP21. Niveau refroidissement, le constructeur a misé sur un système par air forcé. La plage de tension MPPT des accumulateurs se situe entre 120 V et 450 V pour une intensité maximale de 13 A. Pour faciliter son utilisation, le PowerNest W1 est livré avec une application mobile qui permet de suivre la production d’énergie et de l’optimiser. Ce système de gestion de la batterie est établi sur le cloud, autrement dit, il est également accessible à distance. De plus, la plateforme logicielle a été conçue pour émettre des notifications en cas de défaillance.

Compatible avec un chargeur de VE

Biwatt a prévu des moyens pour améliorer la longévité des batteries sodium-ion intégrées à son produit. « La technologie unique d’équilibrage actif sodium-ion (SIB) augmente efficacement la durée de vie de la batterie, ce qui permet aux utilisateurs de profiter du produit pendant une plus longue période », a expliqué la société dans un communiqué. Pour l’installation, il est possible de fixer le PowerNest W1 au sol ou au mur. Notons aussi le fait qu’en plus de pouvoir alimenter les appareils et équipements électriques domestiques conventionnels, le dispositif de stockage d’énergie peut être couplé avec un chargeur de véhicule électrique. Plus d’infos : biwattpower.com. Une solution intéressante pour l’autoconsommation, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .