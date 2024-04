BMZ dévoile une batterie de stockage résidentielle au lithium fer (106,8 kWh) pour les panneaux solaires

Le groupe allemand BMZ a lancé sa nouvelle unité de stockage d’énergie Power4Home afin de renforcer sa présence sur le marché de l’énergie solaire. Le Power4Home consiste en un dispositif qui intègre des batteries au lithium fer phosphate sans cobalt. Il se décline en plusieurs modèles avec une capacité énergétique allant de 6,7 kWh à 26,7 kWh. Le nouveau produit se distingue par son design à la fois élégant et peu encombrant. En effet, le système à deux modules mesure 780 mm x 577 mm x 164 mm, contre 1 560 mm x 1 154 mm x 164 mm pour la version à huit modules.

Une capacité de stockage élevée

Chaque module pèse 28 kg et accuse des dimensions de 702 mm x 124 mm x 123 mm. Certifiée NEMA3R/IP55, et donc, résistante à l’eau et à la poussière, la nouvelle solution de stockage énergétique peut être installée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour plus de praticité, elle peut être montée au sol ou directement au mur. Pour cette nouveauté, BMZ offre 10 ans de garantie, laquelle peut être étendue jusqu’à 15 ans. Le système a été conçu pour être facile à installer et modulaire afin d’étendre la capacité de stockage. BMZ précise qu’il est possible de combiner jusqu’à quatre modules (empilés ou juxtaposés) pour atteindre une capacité allant jusqu’à 106,8 kWh.

Une vaste plage de température de fonctionnement

Concernant la plage de température de fonctionnement, elle s’étend de -20 à +50 °C. On sait aussi que les batteries intégrées au Power4Home possèdent une configuration 16S1P ainsi qu’un cycle de vie supérieur à 6 000 cycles. Pour couronner le tout, le fabricant précise avoir a opté pour un refroidissement passif afin d’économiser de l’énergie et rendre le système silencieux. Dans le but de sécuriser l’ensemble, le boitier ne comporte aucun évent dégageant de la chaleur, ni de câblage apparent susceptible de présenter un danger pour les enfants.

La fiabilité avant tout

D’après la société, la batterie lithium-fer-phosphate qui équipe la nouvelle unité de stockage dispose d’une architecture à deux canaux. Une conception qui améliorerait considérablement la densité énergétique tout en rendant le dispositif plus sûr grâce à une « protection fiable contre les surintensités, les sous-tensions, les surtensions, les courts-circuits et les inversions de polarité ». Ce qui est également intéressant, c’est le fait que le Power4Home est compatible avec d’autres équipements et accessoires fabriqués par le groupe. Parmi eux figurent l’onduleur intelligent BMZ POWER2GRID et l’interrupteur de réseau BMZ GridSwitch. Plus d’infos : bmz-group.com. Que pensez-vous de cette solution de stockage d’énergie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .