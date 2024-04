Huawei dévoile une batterie de stockage résidentielle et « tout-en-un » dédiée au photovoltaïque

Conçu pour les installations solaires résidentielles de petite et moyenne taille, le nouveau produit de la firme chinoise ambitionne de révolutionner le photovoltaïque domestique. Un progrès qui est d’autant plus nécessaire face aux défis auxquels sont confrontés les ménages désireux de recourir à l’énergie solaire dans le but de réduire leur empreinte carbone ainsi que leur facture énergétique. En effet, les batteries conventionnelles sont non seulement peu efficaces et encombrantes, elles affichent aussi une courte durée de vie. Avec le HUAWEI LUNA S1, la firme chinoise veut ainsi changer la donne en proposant une solution innovante pour stocker l’énergie verte produite par les panneaux solaires installés sur le toit des maisons.

Une tension de fonctionnement allant jusqu’à 980 V

Grâce justement à sa fiabilité, ce nouveau produit de Huawei est couvert par une garantie de 15 ans. Une particularité qui devrait permettre aux clients de profiter d’un retour sur investissement optimal. Avec une capacité allant jusqu’à 20,7 kWh, le système de stockage Luna2000-7/14/21-S1 s’adresse à une large variété de ménages. En effet, trois options sont disponibles, avec respectivement un, deux ou trois modules de batterie. On sait aussi que le dispositif peut être intégré à des installations ayant une tension maximale allant de 350 V à 560 V en monophasé. Pour les systèmes triphasés, la plage de tension maximale oscille entre 600 V et 980 V, en fonction des modèles.

Des cellules plus performantes

Fait intéressant, ce nouveau produit phare de Huawei bénéficie de la technologie révolutionnaire Module+ qui permet de gérer efficacement le module de stockage afin de maximiser le rendement de l’installation photovoltaïque dans son ensemble. Le constructeur affirme en outre avoir opté pour des cellules de 280 Ah qui sont bien plus performantes que les cellules de 120 Ah couramment utilisées. Cette augmentation de la capacité a pour effet d’améliorer l’efficacité énergétique. Pour parvenir à un tel exploit, la société a mis en œuvre une architecture innovante ainsi que des systèmes de contrôle de la température ultra-sophistiqués et précis. Qui plus est, ces technologies avancées sont brevetées.

La sécurité n’est pas en reste

La sécurité et la fiabilité sont des caractéristiques à ne pas négliger quand on parle d’un système de stockage énergétique résidentiel. Huawei a prévu des moyens pour rendre le LUNA S1 largement sûr. Par exemple, le module peut fonctionner sans encombre dans des environnements ayant une température ambiante allant de -20 °C à 55 °C. Il possède aussi un indice d’étanchéité IP66+ qui lui permet de résister à une immersion dans de l’eau à 40 cm de profondeur pendant 72 heures. Par ailleurs, le constructeur a prévu un module d’extinction d’incendie d’urgence de qualité industrielle. Le mécanisme de protection compte au total cinq niveaux. Enfin, sachez que le LUNA S1 possède plusieurs certificats de sécurité : VDE 2510-50, IEC 62169, ISO 13849, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477 et UN 38.3. Plus d’infos : huawei.com. Que pensez-vous de ce système de stockage d’énergie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .