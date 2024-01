Destore dévoile une batterie thermique prête à l’emploi et sans métaux rares pour stocker l’énergie solaire

L’augmentation de la part des énergies renouvelables utilisées par les réseaux participe déjà à réduire le recours aux combustibles fossiles et à décarboner la production d’électricité dans certains pays européens. Mais cela reste insuffisant pour accélérer la décarbonation du secteur du bâtiment, qui représente environ 36 % des émissions de CO2 et 40 % de la consommation d’énergie de l’Union européenne. C’est pourquoi, en parallèle avec la transition vers les énergies vertes au niveau des réseaux, il est crucial de favoriser l’autoconsommation énergétique partielle ou totale chez les particuliers.

À cet effet, l’installation des panneaux solaires s’impose aujourd’hui comme la solution la plus rentable. Chaque projet solaire doit être accompagné du déploiement d’un moyen de stockage d’énergie sûr et efficace afin de limiter, voire d’éliminer la dépendance d’un foyer au réseau. Les propriétaires peuvent notamment procéder à la pose d’une batterie thermique chez eux pour stocker l’énergie solaire sous forme de chaleur. Basée en Wallonie, en Belgique, la start-up Destore propose ce type de batterie à matériaux à changement de phase, qui peut être raccordé à une pompe à chaleur. Découvrez cette solution à travers cet article.

Comment fonctionne cette nouvelle batterie thermique ?

Cette technologie de stockage d’énergie est dédiée principalement aux maisons équipées de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur. Son principe de fonctionnement est simple, mais ingénieux. Cette batterie innovante, sans métaux rares, est dotée de matériaux recyclables qui se chauffent et fondent lorsque de l’énergie thermique y est introduite. Ce mode de fonctionnement lui permet de bénéficier d’une compacité trois à quatre fois plus élevée que celle des modèles conventionnels. Lorsque la chaleur stockée est restituée, les matériaux redeviennent solides et retrouvent leur état initial.

Dans un bâtiment, les panneaux solaires captent la lumière du soleil et la convertissent en énergie électrique. Cette électricité verte sert à alimenter directement les différents appareils domestiques, dont la pompe à chaleur. Pendant la journée, le surplus d’énergie produite par ce système photovoltaïque peut être utilisé par la PAC pour produire de la chaleur. Ensuite, cette énergie thermique est envoyée vers la batterie thermique Destore pour être stockée, en vue d’une utilisation ultérieure. Celle-ci permet de répondre à la demande de chauffage et d’eau chaude sanitaire du foyer plus tard.

Quelles sont les spécificités de cette solution ?

Ce nouveau dispositif de stockage d’énergie thermique se distingue de la plupart des modèles actuels par son efficacité optimale et sa taille compacte (0,75 × 0,75 × 1,60 m). Il a aussi l’avantage d’être modulaire et évolutif pour s’adapter aux besoins de chaque client. Grâce à sa conception plug & play, son installation serait relativement simple. Selon le fabricant sur son site, la capacité de stockage d’une unité de batterie Destore est de 9 kWh. Ses pertes thermiques sont limitées à 8 % en 24 heures. Sa durée de vie est estimée à environ 35 ans (10 000 cycles).

Outre cela, cette solution est conçue de manière à ce que le stockage d’énergie thermique puisse être stratifié. Cette méthode permet de restituer la chaleur à plusieurs températures tout en optimisant le fonctionnement de la PAC. Par ailleurs, le système de contrôle intelligent « Control Box », développé par cette start-up, facilite grandement l’utilisation du système de chauffage. Il est compatible avec les PAC dotées de la fonction Smart-Grid. Il faut le brancher à la PAC et au compteur. Ainsi, via l’application Destore sur son Smartphone, l’utilisateur peut voir les prévisions météos, suivre la consommation d’énergie thermique de son foyer en temps réel et réguler à distance son système. Plus d’informations : Destore.energy. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .