Trois conseils très simples pour fortement réduire la consommation électrique de votre chauffe-eau

Cette année, les factures de régulation d’électricité ont un peu de mal à passer ! Et celles et ceux, qui ne les ont pas encore reçues, les redoutent ! Parmi les plus gros consommateurs d’électricité dans une maison, on retrouve le chauffe-eau. Un élément qui nous est évidemment indispensable, mais qui tire beaucoup sur le compteur. Qu’il soit à accumulation ou instantané, il existe quelques astuces simples pour réduire sa consommation d’énergie. En ces temps d’inflation, tous les tuyaux sont bons à prendre et en suivant ces quelques conseils, à la portée de tous, vous pourriez limiter les dégâts concernant votre facture. Découverte.

Premier conseil : passer en heures creuses !

Pour comprendre pourquoi le chauffe-eau est énergivore, il faut savoir qu’il consomme en moyenne 800 kWh par an. La consommation moyenne d’un foyer étant de 4 679 kWh par an en moyenne selon Engie, cela représente 1/5ᵉ de notre consommation totale. Dans un premier temps, si votre contrat le permet et que vous possédez un chauffe-eau électrique avec cumulus, il faut passer votre contrat d’électricité en heures creuses. À vous ensuite de programmer votre chauffe-eau pour qu’il se déclenche pendant les heures creuses qui varient selon votre zone géographique d’habitation. Nous pensons souvent que les heures creuses se déroulent durant la nuit, or ce n’est pas une généralité.

Second conseil : régler la température de votre eau chaude !

Votre chauffe-eau possède évidemment un thermostat qui lui indique la température de votre eau chaude. Par défaut, lors de l’installation, celle-ci est généralement réglée à 60 ou 65 °C, une température bien trop chaude pour nos besoins quotidiens. D’ailleurs, ne mélangez-vous pas l’eau chaude avec de l’eau froide lorsque vous vous douchez ? Concrètement, un réglage à 50 °C pour l’eau chaude est largement suffisant et permet de respecter les normes sanitaires. Du côté de votre chauffe-eau, il se déclenchera moins fréquemment et, surtout, moins longtemps. Cependant, ne baissez jamais la température de votre eau chaude au-dessous de 40 °C, des bactéries pourraient alors proliférer et représenter un danger pour votre santé. Ce second conseil peut s’appliquer sur les chauffe-eaux à accumulation ou les chauffe-eaux instantanés.

Troisième conseil : isoler votre chauffe-eau !

Dans le commerce, il existe des isolants pour chauffe-eau qui, pour moins de 50 €, vont fournir une couverture à votre chauffe-eau. C’est le cas de l’isolant pour ballon d’eau chaude EURO VANADIUM, par exemple, vendu en kit complet, prêt à installer. Ce matériau isolant pour chauffe-eau, véritable cocon thermique, présente une structure multicouche. Il est constitué d’une mousse en polypropylène revêtue de chaque côté d’un film métallisé réflecteur. De plus, il intègre une couche de ouate en polyester composée de fibres recyclées. Facile à utiliser, cette couverture isolante peut être découpée à la taille souhaitée pour une application directe sur le chauffe-eau à accumulation.

Le kit isolant comprend un rouleau de couverture isolante de 200 × 160 cm, un ruban adhésif double-face, ainsi qu'un ruban adhésif métallisé pour assurer un joint complet. Cette petite couverture thermique ne coûte pas très cher, mais pourrait vous rapporter gros. Vous pouvez le retrouver à la vente sur Leroy Merlin ou Amazon. Un modèle équivalent est également disponible chez Cdiscount.

