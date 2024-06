Le chauffe-eau électrique instantané Saniself promet jusqu’à 85 % d’économie d’électricité

Votre facture d’électricité s’envole et vous cherchez un moyen pour qu’elle redevienne raisonnable. L’un des plus gros postes de dépenses d’électricité, dans un foyer, est celui du chauffage de l’eau. Lorsque vous tirez de l’eau chaude, il faut que celle-ci soit chauffée par votre chauffe-eau : logique. Et, si vous n’avez besoin que de deux ou trois litres d’eau, votre chauffe-eau, lui, va maintenir à température l’intégralité de son ballon. Saviez-vous qu’il existait de petits chauffe-eaux électriques instantanés à placer sous vos éviers et lavabos ? Ces chauffe-eaux instantanés pourraient vous permettre d’économiser jusqu’à 85 % d’électricité, et de consommer moins d’eau. D’ailleurs, nous vous proposons de découvrir le chauffe-eau instantané électrique Saniself hydraulique 4.4 kW en vente au prix de 159 €* chez Castorama. C’est parti.

Jusqu’à 85 % d’économie d’énergie

Le chauffe-eau instantané électrique Saniself hydraulique 4.4 kW offre une solution économique et efficace pour l’alimentation en eau chaude d’un lavabo. Grâce à son système de chauffage à fil nu et sa commande hydraulique résistante à la pression, cet appareil assure une utilisation pratique et un gain de place considérable. Comparé aux petits ballons traditionnels, il permet d’économiser jusqu’à 85 % d’énergie. Avec sa puissance de 4.4 kW, il chauffe l’eau directement pendant son écoulement avec un débit réglé de manière économique pour un rendement optimal. Son design esthétique et compact s’adapte parfaitement à tous les lavabos. Le kit de raccordement fourni facilite son adaptation à la robinetterie existante, assurant ainsi une installation aisée et rapide.

Conçu pour alimenter un seul point d’eau

Attention, ce chauffe-eau instantané est conçu pour alimenter un seul point d’eau. Si vous souhaitez chauffer votre eau instantanément sur plusieurs lavabos, ou sur un évier de cuisine, il faudra alors installer un appareil par point d’eau. Le chauffe-eau électrique instantané vient se brancher sur la vanne d’eau chaude de votre robinet. Pour vous ça ne change rien, il vous suffit d’ouvrir votre robinet d’eau chaude pour qu’il se déclenche. Ainsi, lorsque vous ouvrez la vanne d’eau chaude du robinet, l’appareil se met automatiquement en marche et chauffe l’eau pendant qu’elle s’écoule à travers lui. Ce qui veut dire qu’il ne consommera de l’électricité uniquement lorsque vous tirerez de l’eau chaude. Qui plus est, vous consommerez moins d’eau, puisqu’il se trouve au plus proche de votre robinet.

Pourquoi est-il économique ?

Votre chauffe-eau électrique instantané va vous faire économiser de l’électricité car, contrairement aux chauffe-eaux avec ballon, votre eau chaude n’est plus stockée ni préchauffée. Un chauffe-eau classique se déclenche par intermittence afin de maintenir le stock d’eau à température, ce n’est pas le cas ici, vous utilisez de l’électricité seulement lorsque vous consommez de l’eau chaude. Il va aussi vous permettre de faire des économies d’eau, car celle-ci est chauffée instantanément. Vous éviterez ainsi de faire couler l’eau directement dans l’évacuation en attendant que l’eau chaude arrive.

Enfin, un petit chauffe-eau électrique réduira vos coûts d’installation, car il ne sera plus nécessaire d’installer des conduites d’eau chaude, des pompes et des ballons d’eau chaude. Le chauffe-eau instantané Saniself est au prix de 159 €* chez Castorama. Un dernier avantage ? C’est tout de même bien plus agréable et rapide d’avoir de l’eau chaude à la demande plutôt que de devoir récupérer l’eau froide de la douche, pour arroser vos plantes ! Possédez-vous ce type d’appareil chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 7 juin 2024, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez