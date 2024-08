Helix Micra, l’invention qui veut réduire la consommation des climatisations existantes de 50 %

À cause du changement climatique, nous dépendons de plus en plus des climatiseurs pour nous rafraîchir. Cette tendance exerce une pression croissante sur les infrastructures énergétiques existantes. Bien sûr, cela peut entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, notamment si l’électricité utilisée pour l’alimentation des appareils est produite à partir de sources non renouvelables. Dans l’espoir de changer la donne, la start-up américaine Helix Earth Technologies a mis au point un dispositif innovant capable de réduire significativement la consommation électrique des systèmes de climatisation conventionnels. Il faut savoir que cette jeune entreprise texane est dirigée par un ancien scientifique de la NASA : le Dr Rawand Rasheed.

Une technologie propriétaire

C’est justement au cours de sa carrière au sein de l’agence spatiale américaine que le PDG de Helix Earth Technologies a développé la base de cette technologie pour le moins prometteuse. Concrètement, l’Helix Micra hérite d’une conception utilisée pour filtrer l’air des vaisseaux spatiaux. Il met en œuvre un système de filtration propriétaire composé de filtres et de dessiccants liquides spéciaux. D’après son concepteur, le nouveau dispositif est six à huit fois plus efficace que les systèmes de déshumidification concurrents disponibles sur le marché, et ce, pour une taille beaucoup plus petite. Il peut être imprimé en 3D. Comme vous l’aurez compris, l’Helix Micra a pour rôle de déshumidifier l’air.

Déshumidifier l’air de manière plus efficace

L’autre avantage de cette solution innovante créée par Helix Earth Technologies est qu’elle peut être fabriquée à partir de matériaux recyclés. Elle est conçue pour être couplée à une unité de climatisation traditionnelle. Grâce à son design révolutionnaire et à son efficacité particulièrement élevée, le nouveau dispositif de déshumidification de l’air serait en mesure de réduire la consommation électrique des climatiseurs existants de 50 % ou plus. En effet, ses filtres, dépourvus de pièces mobiles, arborent un design identique à ceux des systèmes chargés de lutter contre les incendies sur les vaisseaux spatiaux de la NASA.

Facile à installer et à entretenir

Comme le souligne notre source, la déshumidification de l’air est un processus énergivore responsable de près de 80 % de la consommation des systèmes de climatisation classiques. Grâce à la contribution de l’Helix Micra, qui est un dispositif plus efficace, le fonctionnement de ceux-ci est optimisé. Fait intéressant, Helix Earth Technologies affirme que l’installation de son produit peut être réalisée en quelques heures seulement par une seule personne. Concernant les travaux d’entretien, ils peuvent être effectués selon le calendrier de maintenance régulière du climatiseur lui-même. Par ailleurs, l’entreprise promet un retour sur investissement inférieur à 4 ans ainsi qu’une durée de vie allant jusqu’à 20 ans. Plus d’infos : helixearth.com. Que pensez-vous de cette invention ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .