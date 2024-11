« Personne ne ferme ses robinets dans le bon sens » et cela gonfle les factures, explique ce plombier

Nous consommons chaque jour approximativement 50 litres d’eau chaude, soit 20 m³ par an et par personne selon TotalEnergies. Une consommation normale, qui entraîne certes une utilisation d’eau, mais également une consommation d’électricité, il faut bien la chauffer cette eau qui arrive froide au robinet, non ? Un minuscule geste du quotidien pourrait vous permettre de réduire cette consommation d’eau chaude, et vous faire réaliser quelques économies ! Évidemment, vous ne deviendrez ni milliardaire, ni millionnaire, mais vous vous offrirez peut-être un ciné ? En tout cas, vous contribuerez à la préservation de la planète en consommant moins d’électricité, énergie fossile par excellence, et cela n’a finalement pas de prix. Quel est donc ce geste, et combien peut-il vous faire économiser ? Je vais tout vous expliquer.

Le premier geste indispensable à réaliser

Lorsque vous ouvrez votre robinet, vous le mettez directement sur le côté rouge, chaud. Première erreur, mettez-le sur tiède au niveau du mitigeur, de toute façon, vous n’utiliserez jamais l’eau à 50 °C qui sort du robinet. Vous la mélangerez à de l’eau froide ! En sollicitant le chauffe-eau de manière moins « violente », vous éviterez une montée rapide en température de l’eau.

Seconde étape essentielle pour économiser

Vous vous êtes lavé les mains en prenant soin de couper le robinet, lorsque vous savonnez ? Bonne idée, si vous ne le faites pas, il faut y penser, c’est une économie d’eau considérable, comme lorsque vous vous brossez les dents d’ailleurs ! Quoi qu’il en soit, lorsque vous avez terminé le lavage des mains, ne laissez jamais le mitigeur bloqué sur « chaud » à l’arrêt…, nous explique le plombier A.Lafey. Tout d’abord, vous éviterez les brûlures au redémarrage, voire celles que vous infligeriez involontairement à un enfant s’il venait à utiliser l’eau chaude juste après vous.

D’autre part, à la moindre fuite, même minime, votre chauffe-eau fonctionnerait donc en continu ou presque. Votre facture risquerait d’être salée, non ? Repositionnez le mitigeur sur « froid », c’est plus sûr et surtout plus économique ! En effet, si le robinet est laissé en position eau chaude, le système de chauffage va consommer de l’énergie à chaque ouverture, même si vous n’avez pas besoin d’eau chaude. Cette habitude permet donc de réduire la consommation d’énergie et les coûts liés au chauffage de l’eau.

Quelles économies peut-on réaliser en effectuant ce simple geste ?

Les économies réalisées en fermant le robinet sur la position eau froide peuvent varier en fonction de l’installation et de l’utilisation de chaque foyer, mais cela permet de réduire la consommation d’énergie de plusieurs façons :

Moins de déclenchements du chauffe-eau ou de la chaudière : en évitant les allumages inutiles, on réduit la consommation d’électricité ou de gaz.

Économies d’eau chaude : sur une année, éviter le gaspillage de quelques litres d’eau chaude à chaque utilisation peut représenter des économies.

En moyenne, cette simple habitude peut permettre d’économiser de 5 à 10 % sur la facture de chauffage de l’eau, ce qui se traduit souvent par plusieurs dizaines d’euros annuellement. Et vous ferez un geste indispensable pour la planète. Ne l’oubliez pas, votre porte-monnaie ne doit jamais être votre seule motivation, en matière de gestes économiques, qui sont aussi, très souvent, écologiques. Alors ? Allez-vous penser à rester sur l’eau froide, après avoir lu ces quelques conseils ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .