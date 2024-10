Wanit, le chauffe-eau solaire qui réduit de 80 % le coût de l’eau chaude sanitaire

La production d’eau chaude sanitaire représente un pourcentage important de la consommation énergétique des ménages. Face à cette réalité, la start-up belge Wanit a développé un chauffe-eau solaire innovant qui promet de faire baisser de plus de 80 % le coût de l’eau chaude sanitaire. La technologie mise au point par l’entreprise bruxelloise combine les avantages du ballon électrique et du chauffe-eau solaire thermique. En effet, elle permet à l’utilisateur d’avoir à sa disposition de l’eau chaude 24 h/24 et 7 j/7 tout en réduisant son empreinte carbone ainsi que ses dépenses énergétiques. Autant dire que ce produit innovant est en mesure de chauffer l’eau même si le soleil ne brille pas.

Un chauffe-eau solaire pas comme les autres

La solution de Wanit forme un système composé d’un double réservoir principal, baptisé TWiN, et d’un dispositif appelé SolarConnector. Il comprend aussi des panneaux solaires installés sur le toit ainsi qu’une batterie résidentielle. Le SolarConnector intègre un puissant régulateur MPPT qui, grâce à son algorithme et à sa vitesse de calcul ultrapide, fait en sorte que le point de puissance maximal des modules photovoltaïques soit exploité à tout moment. L’électricité générée par ces derniers sert à alimenter directement le ballon et/ou à recharger les batteries. De cette façon, le processus de production d’eau chaude peut continuer même si les panneaux ne génèrent pas d’électricité. Et en fonction de la taille de l’installation, l’énergie électrique stockée dans les accumulateurs peut servir à alimenter d’autres appareils à la maison.

Quatre modèles pour mieux répondre aux besoins des clients

Wanit propose quatre versions de son chauffe-eau solaire de nouvelle génération. Le plus petit fait 106,6 cm x 27,5 cm x 50,6 cm et pèse 28,4 kg. Il a une capacité de 65 litres. De son côté, le plus grand, d’un volume de 80 litres, mesure 125 cm x 27,5 cm x 50,6 cm et affiche sur la balance 32,3 kg. À noter que le réservoir peut être installé à la verticale ou à l’horizontale, en fonction de l’emplacement et des besoins. De plus, il existe des variantes conçues pour les applications hors réseau et d’autres présentant une conception hybride.

Une capacité allant jusqu’à 7,5 kWh

Contrairement aux modèles off-grid qui fonctionnent uniquement avec le courant continu fourni par les panneaux solaires, les versions hybrides disposent de deux barres chauffantes supplémentaires connectées au réseau à 230 V. La capacité de stockage thermique varie de 5,9 kWh à 7,5 kWh, en fonction des modèles. Pour ce qui est de la puissance des panneaux solaires, Wanit recommande d’installer l’équivalent de 500 Wc par personne. Par exemple, la variante de 80 litres permet théoriquement à une famille de quatre personnes de prendre six douches de 5 minutes au total si elle est couplée à quatre modules photovoltaïques.

La connectivité Bluetooth permet de consulter les données de production sur un smartphone. Plus d'infos : wanit.com (PDF).