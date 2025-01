SOL•THOR : My-PV dévoile un système solaire pensé pour alimenter les chauffe-eaux

La production d’eau chaude sanitaire est un processus énergivore. En plus d’augmenter la facture énergétique, elle peut contribuer à la hausse de l’empreinte carbone des ménages. C’est en partant visiblement de ce constat que My-PV a développé le DC Power-Manager SOL•THOR. Il s’agit d’un appareil intelligent qui a pour rôle de gérer la production d’eau chaude sanitaire via l’énergie solaire. L’une des principales particularités de ce boitier qui fait 248,5 × 167,4 × 116,2 millimètres et pèse un peu moins de 3 kg réside dans le fait qu’il fonctionne sans avoir besoin d’être relié à un onduleur. Autrement dit, il alimente les éléments chauffants directement avec le courant continu produit par des panneaux solaires.

Convient aux panneaux solaires de balcon

Comme vous l’aurez, le système fonctionne en s’appuyant sur des modules solaires photovoltaïques. Sa conception polyvalente et extensible lui permet de s’adapter à différents types d’installations solaires. Le DC Power-Manager SOL•THOR convient notamment aux systèmes photovoltaïques de balcon. Cela en fait un appareil pouvant être utilisé sans encombre dans les appartements. D’ailleurs, My-PV promet une facilité d’installation grâce à l’utilisation de connecteurs MC4. En plus de réduire les coûts initiaux, cela fait gagner du temps et permet à un individu peu expérimenté de réaliser l’installation.

Jusqu’à 10 panneaux solaires

Pour convertir le courant continu généré par les panneaux solaires en chaleur, et donc chauffer l’eau, le DC Power-Manager SOL•THOR est relié à une résistance électrique. En plus de simplifier l’installation, l’absence d’onduleur est bénéfique dans la mesure où cela réduit les pertes. Le système promet ainsi une efficacité supérieure à celle des chauffe-eaux électriques conventionnels. L’appareil est conçu pour pouvoir s’adapter à l’évolution des besoins de l’utilisateur, car il peut gérer jusqu’à 10 modules solaires photovoltaïques. Il comprend deux entrées CC ainsi qu’un tracker MPP. Un port LAN, un port WLAN et une interface RS485 sont également prévus.

Caractéristiques techniques

Concernant ses caractéristiques techniques, on sait que le DC Power-Manager SOL•THOR supporte un courant d’entrée allant jusqu’à 26 ampères. Sa puissance maximale est de 5 900 watts. Le fabricant a prévu une plage de tension d’entrée qui s’étend de 30 à 230 volts. L’appareil peut gérer en même temps deux éléments chauffants. Par ailleurs, il est certifié IP54 et affiche une plage de température de fonctionnement allant de -20 °C à +50 °C.

Enfin, sachez que le SOL•THOR a reçu le prix Excellent Product Design dans le cadre du concours German Design Award 2025. Plus d'infos : my-pv.com.