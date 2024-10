Inducsun, l’invention qui promet de réduire de 50 % les factures énergétiques de votre chauffe-eau

Bien qu’elle soit moins coûteuse que le chauffage, l’eau chaude sanitaire a un impact non négligeable sur le budget d’une famille. Dans le cas d’un logement équipé d’un chauffe-eau électrique, les dépenses en ECS avoisinent 240 €/an et par personne, selon l’association The Shifters. André Borie, président de la société néo-aquitaine S.I. Énergie, a développé une technologie innovante pour la production d’eau chaude sanitaire. Cette invention aide les ménages et certaines entreprises à faire des économies tout en réduisant leur empreinte carbone. Baptisé Inducsun, le dispositif développé par l’électricien est une carte électronique qui fonctionne grâce à des panneaux photovoltaïques.

Un dispositif intelligent

André Borie a conçu Inducsun pour produire de l’eau chaude sanitaire de manière intelligente. Connectée à des panneaux photovoltaïques, la carte électronique analyse la puissance électrique générée par ceux-ci. Une fois un niveau minimum atteint, elle met automatiquement en marche un convertisseur qui a pour rôle de transformer la tension variable en tension continue, avant de l’envoyer vers un onduleur. Ensuite, ce dernier se charge de convertir le courant continu en courant alternatif de 230 V, afin d’alimenter un chauffe-eau électrique classique. Pour les ménages désireux de stocker efficacement l’énergie produite par leurs dispositifs photovoltaïques, la solution innovante de l’entreprise, fondée par l’électricien et sa fille Carole Borie, peut être utilisée avec un ballon tampon.

Une solution économique et performante

Réduire la dépendance des ménages et de certaines entreprises au réseau de distribution public est l’un des objectifs du président de S.I. Énergie, dans la conception de l’Inducsun. En fonctionnant uniquement grâce à l’électricité verte générée par des panneaux photovoltaïques, cette solution de production d’ECS peut limiter significativement la consommation d’électricité issue du RPD. Ce qui permet également de réduire les factures énergétiques. D’après des estimations de l’entreprise, elle permet à une famille constituée de 4 personnes d’économiser environ 956 €/an.

Concernant les performances, il suffit d’une exposition d’une durée de 6 heures aux rayons du soleil pour produire à peu près 100 L d’eau chaude sanitaire, à partir de panneaux photovoltaïques de 3 000 Wc. Il est à noter que durant l’été, l’Inducsun peut répondre à l’ensemble des besoins en ECS d’un ménage, à condition qu’il dispose d’une installation bien dimensionnée. En revanche, en hiver et en cas de faible ensoleillement, le système peut être couplé à d’autres dispositifs, tels qu’une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz.

Un dispositif facile à installer

Hormis la réduction de la dépendance au RPD et des dépenses en énergie, la solution de production d’ECS conçue par André Borie est simple d’installation. Le produit est livré dans un coffret comprenant une carte électronique, un parafoudre, des dispositifs de protection thermique et différents câblages. Un convertisseur et un onduleur sont également fournis et peuvent être installés rapidement, sans réaliser d’importants travaux. D’autre part, il est possible de connecter l’Inducsun à de nouveaux panneaux photovoltaïques ou une installation déjà existante. Pour information, la technologie de S.I. Énergie est brevetée et a obtenu le Trophée du Développement Durable, en 2021.

Son développement, sa conception et son industrialisation sont réalisées par des entreprises françaises, tandis que les travaux de pose sont confiés à des installateurs qualifiés RGE et QualiPV. Le coût de la mise en place d’une installation comprenant l’Inducsun, des panneaux photovoltaïques et un ballon d’eau chaude, peut aller de 10 000 à 12 000 €. Plus d’informations ici. Seriez-vous intéressés par un tel système pour produire de l’eau chaude sanitaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .