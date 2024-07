Sunpad, un panneau chauffe-eau solaire Plug & Play qui fournit 380 l d’eau chaude sanitaire à 40 °C

Lorsque vous prenez une douche, ou que vous procédez au nettoyage de vos sols, vous utilisez de l’eau chaude sanitaire. Cette eau est chauffée par un chauffe-eau qui peut être électrique, à gaz, ou hybride (électricité / gaz). En termes de budget, l’eau chaude sanitaire représente environ 12 % de votre consommation totale d’énergie, et 35 % de votre consommation d’eau, selon l’ADEME. Deux postes de dépenses, qui, avec les différentes augmentations subies, nous donnent matière à réfléchir sur des économies à réaliser. La solution serait peut-être le chauffe-eau solaire Sunpad Solar, Plug & Play, qui se veut révolutionnaire. Je vous le présente ? Allez, c’est parti.

Pourquoi serait-il révolutionnaire ce chauffe-eau solaire ?

Sunpad Solar présente un chauffe-eau solaire, prêt à brancher, vendu moins de 2 500 €. Déjà, c’est un peu révolutionnaire lorsque l’on connaît les coûts de telles installations. De plus, il est capable de chauffer jusqu’à 380 litres d’eau chaude sanitaire en instantané. Cela est dû à sa configuration monobloc, qui le rend autonome. Les chauffe-eaux instantanés ont, en réalité, une petite réserve dans laquelle l’eau est toujours maintenue à température, mais c’est normalement l’apanage des chauffe-eaux gaz ou électricité. Avec 380 litres en instantané, ce qui est un beau score, il se positionne comme l’une des meilleures alternatives pour réaliser des économies d’électricité.

Comment fonctionne-t-il ?

La seconde révolution qui s’opère, est par son principe de fonctionnement, que Sunpad Solar affirme complètement nouveau et unique, car le plus compact du marché actuel. Le secret du chauffe-eau solaire se cache en son cœur, puisque c’est un accumulateur thermique, avec un réservoir fabriqué par une technologie de soudage au laser. De plus, il est revêtu d’une matière spéciale solaire, qui permet au fluide caloporteur contenu d’être réchauffé dès qu’il est exposé à la lumière solaire. L’énergie solaire incidente est directement convertie en chaleur sans aucune perte liée à des conduits jusqu’à l’eau. Ainsi, le système est capable de fournir jusqu’à 380 litres d’eau chaude sanitaire à 40 °C durant la journée (en fonction de la zone climatique et des conditions locales). De plus, il est conçu comme un appareil prêt à brancher, ce qui fait de lui, un appareil accessible au plus grand nombre. Sunpad affirme que ce chauffe-eau solaire vous permettrait de réaliser 80 % d’économies d’énergie, et que l’achat d’un chauffe-eau, correspondrait à 100 arbres plantés grâce à la réduction des émissions de CO2.

Toutes les caractéristiques techniques du chauffe-eau solaire Sunpad Solar

Surface brute / surface nette : 2,05 m² / 1,68 m²

Dimensions : 2220 mm x 920 mm x 190 mm

Poids à vide : 63 kg (verre AR unique)

Boitier collecteur : EPP avec peinture protégée contre UVA

Absorbeur : acier, enduit sélectif

Absorption : 91 %

Liaisons : 3/4″

Résistance électrique : 1 kW

Isolation thermique : 0,036 WmK

Volume de stockage : 150 l

Sortie d’eau chaude sanitaire : 380 l d’eau chaude mitigée à 40 °C

Volume échangeur : 9,2 litres

Composition échangeur : acier inoxydable 1.4404 AISI 316 l

Pression de l’échangeur : 10 bars

Matière du réservoir : acier ST235

Je vous rappelle le prix de ce chauffe-eau solaire Sunpad, qui bénéficie actuellement d’une réduction de 4 % chez ManoMano*. Il est au prix de 2 190 € au lieu de 2 299 €. Pour en savoir plus sur le chauffe-eau Sunpad, rendez-vous sur le site officiel : sunpad.solar.fr. Que pensez-vous de ce chauffe-eau solaire ? Vous paraît-il révolutionnaire au point de l’acheter ? Ainsi, nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

