Vaysunic dévoile un chauffe-eau solaire hybride avec un rendement de conversion de 99 %

Le chauffage de l’eau, en vue d’obtenir de l’eau chaude sanitaire, est l’un des processus les plus énergivores au sein des ménages. Un chauffe-eau électrique de 200 litres, avec quatre personnes dans un foyer, consomme en moyenne 3 393 kWh par an, selon le site Butagaz. Afin de réduire ce chiffre, Vaysunic commercialise des ballons d’eau chaude hybrides alimentés par l’énergie solaire et l’électricité du réseau. L’énergie renouvelable, produite par des panneaux solaires photovoltaïques, est disponible sous forme de courant continu (DC), alors que cette dernière est, bien sûr, un courant alternatif (AC). L’idée consiste ainsi à chauffer l’eau le jour avec l’électricité générée par les modules solaires et, la nuit ou par temps mauvais, avec la source électrique conventionnelle.

Un rendement élevé

Fait intéressant, il est possible de basculer d’un mode d’alimentation à l’autre grâce à une application dédiée. L’appareil peut également être contrôlé à distance puisqu’il est compatible Wi-Fi. D’après le fabricant, la conception hybride solaire-électrique réduit considérablement la consommation énergétique. « Le double élément chauffant AC/DC utilise l’énergie solaire pour la production d’électricité, avec un rendement de conversion allant jusqu’à 99 %, réduisant considérablement la consommation d’énergie du réseau AC », a déclaré Vaysunic dans un communiqué.

Quatre modèles

Les Solar Hybrid Water Heating V Series se déclinent en quatre versions avec des capacités respectives de 100 litres, 150 litres, 200 litres et 300 litres. Le modèle de 100 litres pèse 30 kg et mesure 640 × 640 × 880 mm, contre 33 kg et 640 × 640 × 1070 mm pour la variante de 150 litres. De son côté, le modèle de 200 litres pèse à vide 41 kg et fait 640 mm de diamètre pour 1240 mm de haut. Concernant le Solar Hybrid Water Heating V de 300 litres, il mesure 640 × 640 × 1885 mm et affiche sur la balance 53 kg quand il ne contient pas de l’eau. Tous les modèles ont une puissance AC de 2000 watts.

Jusqu’à 12,5 kWh d’énergie solaire

La marque chinoise recommande d’utiliser des panneaux solaires totalisant une puissance d’au moins 1000 watts pour alimenter le Solar Hybrid Water Heating V 100 litres et 1500 watts pour la version de 150 litres. Les modèles de 200 et 300 litres nécessitent quant à eux des modules photovoltaïques de 2000 et 2500 watts respectivement. Le temps que les ballons mettent pour chauffer l’eau à 40 °C varie en fonction des modèles, sans pour autant dépasser 5,5 heures. Fait intéressant, le Solar Hybrid Water Heating V de 300 litres est capable de récolter jusqu’à 12,5 kWh d’énergie solaire par an, contre 4 kWh pour le modèle de 100 litres et 7,5 kWh et 11 kWh respectivement pour les variantes de 150 et 200 litres. Plus d’infos : vaysunic.com. Utilisez-vous ce type de chauffe-eau hybride, quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .