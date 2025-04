Conlun, un tapis en nid d’abeille pour empêcher son chat de mettre de la litière partout

Si vous vivez avec un ou plusieurs chats, vous savez : la litière qui se retrouve partout dans l’appartement, c’est presque une loi de la nature. J’avais beau passer l’aspirateur, balayer ou râler gentiment sur mes félins préférés, rien n’y faisait. Jusqu’au jour où je suis tombé sur le tapis de litière Conlun à 18,99 €* sur Amazon. Double couche, poignées, design en nid d’abeille… La promesse était alléchante. Alors, j’ai craqué. Je l’ai pris en gris et noir, en version 76 × 54,5 cm, et franchement, ça change la donne. Au pire, au vu du prix, je ne risquais pas la faillite, mais je vous rassure : je n’ai pas perdu d’argent, bien au contraire. Retour d’expérience !

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du colis, j’ai maintenant remarqué la qualité du matériau. C’est de l’EVA, une sorte de mousse souple, mais dense, douce au toucher et clairement faite pour durer. Le tapis se présente en deux couches : une surface supérieure avec de larges alvéoles (c’est ce fameux motif « nid d’abeille ») et une base antidérapante et imperméable. Autre détail sympa : il est équipé de poignées, ce qui facilite grandement sa manipulation. Niveau design, c’est sobre, efficace, et ça s’intègre bien dans mon coin litière. En tout cas, ça ne fait pas « tapis pour chat moche», et ça, c’est déjà un bon point.

Premier test : l’effet « piège à litière » fonctionne vraiment

Dès la première utilisation, j’ai vu la différence. Mon chat, fidèle à ses habitudes, a gratouillé un peu partout après avoir fait ses affaires. Mais, cette fois, la litière n’a pas fini en mosaïque sur mon sol, mais dans les alvéoles du tapis. Magie ? Non, juste un design malin : quand le chat marche dessus, la litière tombe dans les trous du dessus et se retrouve piégée dans la couche inférieure. Et, ce que j’aime vraiment, c’est que je peux facilement la récupérer en soulevant le tapis et en la versant dans la poubelle ou dans le bac. Mine de rien, ça fait faire des économies sur la litière.

Deuxième test : entretien et confort au poil (de chat)

Autre atout que j’ai vite apprécié : l’entretien est ultra simple. Un coup d’aspirateur quand je suis pressé, ou un petit passage sous l’eau savonneuse si une tache s’incruste… et c’est reparti pour un tour. Le tapis sèche assez rapidement, et ne retient pas les odeurs, ce qui est toujours un bonus quand on a un chat d’intérieur. Côté confort, j’étais un peu inquiet au départ : est-ce que mon chat allait accepter de marcher dessus ? La réponse : oui, sans aucune hésitation. Le tapis est souple et agréable sous les pattes, et les bords élargis le rendent encore plus stable.

Il m’arrive même de retrouver mon chat couché dessus, en mode « c’est mon nouveau spot préféré ». Comme quoi, même lui valide. Depuis que j’utilise le tapis Conlun, je passe beaucoup moins de temps à nettoyer autour de la litière, mon sol est préservé, et mes chats ont l’air content. Et, pour 18,99 €*, c’est un investissement que je referai les yeux fermés.

