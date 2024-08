Mes chats Oups et Luna ont testé la litière en pellets de bois, une bonne affaire ? indice : oui

La France compte 16,6 millions de chats, selon l’I-Cad, ce sont les champions des animaux domestiques dans notre pays, loin devant les chiens (9,9 millions). Si vous êtes les « humains » de chats, vous n’êtes pas sans savoir que vos petits protégés ont besoin de disposer d’une litière pour leurs besoins naturels. Mon chat est autorisé à sortir quand il le souhaite, pourtant il rentre pour retrouver sa litière, puis ressort vaquer à ses occupations. Pour éviter les odeurs, je la change très souvent, et cela finit par revenir cher en litière. Je vous avais déjà parlé dans cet article des pellets de bois, utilisés comme litière pour chat, alternative écologique et économique. Pour en avoir le cœur net, j’ai décidé d’acheter un sac de pellets chez Castorama pour 4,49 € les 15 kilos. Mes testeurs de pellets : Oups, 6 ans et Luna, 4 mois, deux superbes chats de gouttière. Découverte.

Les pellets de bois sont-ils sans danger pour les chats ?

La réponse à cette question est oui, sans hésitation, car les pellets de bois sont des produits issus de sciures ou de copeaux de bois. Néanmoins, il faut tout de même les choisir « non traités » mais c’est aujourd’hui le cas de la plupart des pellets. Ils ne présentent donc aucun danger pour votre chat, et ne sont pas appétents, il ne les mangera donc pas.

Quels sont les avantages du pellet de bois pour litière ?

Le premier avantage est économique évidemment. J’ai donc payé mon sac de 15 kilos, 4,49 €, quand le sac que j’utilisais, Sanicat, est vendu 10,49 € les 6,8 kilos ! Le calcul est assez rapide, la litière pellet me revient à 0,29 € le kilo et la litière parfumée à 1,54 € … Il existe des litières classiques, moins chères évidemment, mais j’avais fait le choix d’une litière parfumée pour éviter les odeurs. Dans mon cas, c’est donc 1,25 € par kilo de gagné, en sachant que j’en utilise environ 5 kilos par semaine. Ainsi, j’économiserai donc 325 € sur l’année : impressionnant. De plus, j’ai remarqué que le changement pouvait être moins fréquent. Une fois humides, les pellets se décomposent, il me suffit de retirer les endroits décomposés.

Contrairement aux litières classiques, ils ne se collent pas entre eux, je perds donc moins de matière quand je retire les déjections chaque jour. Enfin, cela sent bon, enfin si vous aimez l’odeur du bois évidemment. Le parfum naturel du bois laisse une odeur agréable dans la pièce et évite l’achat de désodorisant ou dans mon cas, de litière parfumée à la vanille ou à la rose ! Je n’ai pas testé le recyclage dans le poêle, mais il semblerait que l’on puisse aussi brûler les pellets souillés (hors fèces) dans le poêle.

Le retour de mes deux chats…

Avant de vous donner leurs avis, sachez que certains chats, non habitués à cette odeur, et peut-être un peu caractériels, peuvent refuser cette litière. C’est l’un des inconvénients majeurs sur lequel vous n’aurez pas réellement d’incidence : votre chat choisira. Ce ne fut pas le cas pour mes deux chats, qui n’ont pas cherché à comprendre : la litière ? Des pellets de bois ? Allez, c’est parti, de toute façon, il n’y a rien d’autre ! Pour le plus vieux des deux, Oups, j’ai quand même mélangé les pellets avec sa litière pendant une semaine, afin que la transformation ne soit pas trop dépaysante et qu’il aille uriner ailleurs. Luna, elle, à 4 mois, se fiche éperdument de la matière, tant qu’elle peut y faire ses besoins, y gratter, et surtout faire des « châteaux de sable » ! Sur ce dernier point, le pellet étant plus lourd, elle ne les éjecte plus autour du bac, et c’est plutôt une bonne nouvelle !

Je change moins souvent la litière aussi, et retire les excréments au fur et à mesure, comme je le faisais avant. La seule différence pour ma part, étant que les pellets ne sont pas agglomérants et ne forment donc pas de boules, que je retirai avant, avec l’ancienne litière. Mais, c’est finalement une question d’habitude. Les deux matous vont donc continuer d’utiliser les pellets de bois pour la litière, et avec les 325 € économisés, je leur offrirai probablement un bel arbre à chat, ou des friandises. Et, vous ? Avez-vous déjà testé les pellets de bois comme litière pour chats ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

