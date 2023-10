Infinity DIY : l’entreprise Petlibro invente un arbre à chat modulable et extensible, comme un jeu de construction

Pour permettre aux chats de bien s’amuser, de se gratter et de se reposer pendant des heures, Petlibro a lancé un arbre à chat original, modulable et extensible au mois de mai dernier. Surnommé le « LEGO des arbres à chat », cet arbre insolite n’a pas mis beaucoup de temps à gagner en popularité aux États-Unis. Sa particularité ? C’est son design moderne et modulable à souhait. L’entreprise californienne propose trois modèles : Loft, Villa et Château.

Un arbre à chat design, intuitif, innovant et original

L’arbre à chat Infinity DIY proposé par Petlibro se distingue par son design moderne, innovant, original et intuitif. L’entreprise californienne, spécialisée dans les fournitures intelligentes pour animaux de compagnie, l’a conçu pour répondre à la fois aux besoins des chats et de leurs propriétaires. Pour les chats, cet arbre leur procure un espace de jeu et de repos fonctionnel, où ils pourront s’amuser, se divertir et se reposer comme bon leur semble. Quant aux propriétaires, ils ont la possibilité d’installer ce modèle n’importe où grâce à son design modulable et adapté à tout type de décoration. L’arbre à chat Infinity DIY offre une très grande liberté de configuration et s’emboîte sans difficulté, d’où son surnom « LEGO des arbres à chat ».

Trois types de modèles au choix

L’arbre à chat Infinity DIY est disponible en plusieurs couleurs (beige, vert clair, bleu marine…) et en trois modèles, à savoir : Loft, Villa et Château. Le Loft, le plus petit, propose 2 niveaux et 4 griffoirs, tandis que le modèle Villa offre 3 niveaux et 9 griffoirs. Le Château, quant à lui, comprend 4 niveaux et 13 griffoirs. Ce dernier modèle est surtout destiné à ceux qui ont plusieurs chats. L’entreprise américaine Petlibro voulait s’assurer que chaque modèle soit facile à assembler et à installer, mais aussi s’adapter à tous types de chats, y compris les grandes races comme le Maine Coon.

D’ailleurs, chaque socle est conçu pour supporter jusqu’à une charge maximale de 15 kg. Véritable aire de jeu et de repos pour les chats, cet arbre a suscité l’engouement sur la plateforme Kickstarter en collectant plus de 85 000 €. Hormis son design modulable et extensible, on peut facilement le personnaliser, en ajoutant entre autres des poteaux anti-rayures, des casiers, des coussins, des jouets, etc.

Un arbre à chat qui s’adapte à tout type d’espace intérieur

L’arbre à chat Infinity DIY proposé par Petlibro s’adapte à tout type d’intérieur. Il n’est pas nécessaire d’avoir une pièce spacieuse pour pourvoir l’installer. Grâce à sa conception modulaire, cet arbre s’adapte à une variété d’espaces et est facile à mettre en place, d’autant plus que toutes les pièces sont interchangeables. Assembler les différentes pièces de ce « LEGO des arbres à chat » est un vrai jeu d’enfant. Le guide d’instructions est d’ailleurs très détaillé, facilitant grandement le montage. Avec l’arbre à chat Infinity DIY, Petlibro veut offrir un espace de jeu et de détente en hauteur aux chats, où ils pourront grimper, sauter, bondir, s’étirer, se gratter et se reposer à leur guise. Mais l’entreprise californienne encourage également l’imagination de chacun en proposant des éléments modulables et extensibles. Si vous souhaitez en savoir plus, c’est ici. Que pensez-vous de ces arbres à chat ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .