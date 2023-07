Pourquoi choisir une pipette anti-puces pour chat ?

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un petit chat, qui, à cette époque de l’année, se trouve plus souvent à gambader dans les champs, qu’à dormir sur le radiateur. Et, lorsque votre matou rentre de ses virées campagnardes, il se grattouille. Il faut savoir que l’été, est aussi la saison préférée des puces, tiques, et autres bestioles plutôt envahissantes pour votre chat, mais aussi pour votre intérieur. Parmi ces bestioles, il y a aussi les tiques, peut-être pire que les puces, car elles peuvent transmettre des maladies potentiellement mortelles à votre chat, voire à vous-même. Découvrez, par exemple, les produits Vetocanis, l’assurance de produits efficaces et protecteurs pour votre chat.

Pourquoi choisir une pipette anti-puces chat ?

Une pipette anti-puces pour chat ne doit pas se choisir à la légère, mais en fonction des ingrédients qu’elle contient. Vous devrez aussi vérifier que l’action de la pipette anti-puces pour chat ne présente aucun danger pour votre chat, et qu’elle est adaptée à son poids, son âge, etc. Nous ne pouvons que vous conseiller de choisir une pipette de marque reconnue, comme c’est le cas de Vetocanis. Malheureusement, même dans ce domaine, qui touche à nos protégés, il existe des pipettes inefficaces, qui peuvent parfois contenir des produits dangereux pour votre chat. Choisir une pipette anti-puces pour chat, c’est aussi lui rendre la vie plus facile, car ce traitement ne nécessite pas de prise par la bouche. Un chat n’aime pas réellement prendre des médicaments, alors que lui verser la pipette sur le haut du cou, ne lui posera pas de problème. Au pire, il grognera deux secondes, ou se débattra, mais bien moins que lorsque vous lui administrez un médicament.

Quelles sont les actions à privilégier lors de l’achat d’une pipette anti-puces pour chats ?

Afin de protéger au mieux votre animal de compagnie, il est conseillé de privilégier une pipette qui aura une « triple action ». En d’autres termes, le plus judicieux étant de choisir une pipette qui agira contre les puces, les tiques, ainsi que les moustiques. Attention cependant, les pipettes anti-puces ne possèdent pas de pouvoir curatif, ce sont des traitements préventifs. C’est la raison pour laquelle il faut traiter votre chat, toutes les quatre semaines obligatoirement, et avant que les puces l’envahissent. Ces petites bestioles ont la fâcheuse manie de se reproduire très, très vite, et votre pauvre chat passera sa vie à se gratter ! Si vous en avez la possibilité, ou si votre chat possède une peau sensible, privilégier plutôt les pipettes « bio ». Tout aussi efficaces que les autres, elles ont l’avantage d’être parfois moins agressives pour la peau.

Comment administrer une pipette anti-puces à votre chat ?

Lorsque vous appliquerez la pipette sur le pelage de votre chat, il ne faudra pas que celui-ci puisse se lécher, c’est primordial. L’un des seuls endroits qui n’est pas accessible à la langue râpeuse du matou étant le haut du cou, c’est à cet endroit, qu’il faudra vider la pipette entièrement. Pour ce faire, il suffit de casser le bout de la pipette, d’écarter les poils à la base du cou, jusqu’à ce que la peau soit visible, puis de laisser doucement s’écouler le contenu de la pipette. Veillez ensuite à ne pas frotter la peau, mais à laisser le produit se diffuser naturellement. Un dernier conseil ? La plupart des pipettes anti-puces pour chat sont destinées aux chats de plus de neuf mois. Si vous avez un chaton, sachez qu’il ne peut généralement pas être traité avant quatre mois, et qu’il faut une pipette adaptée tant qu’il n’a pas atteint l’âge des « pipettes adultes ».