Des pellets de bois pour la litière de votre chat, une alternative très économique et écologique

Vous venez d’adopter un chaton, vous êtes donc conscients du fait qu’il faudra qu’il dispose d’une litière ! Le chat est un animal prompt à vivre en intérieur, puisqu’il n’a pas la nécessité de sortir pour faire ses besoins, contrairement au chien. Lorsqu’il naît, la maman chat lui apprend les règles de propreté. Il est aussi rare qu’un chat se soulage autre part que dans sa litière, sauf si celle-ci ne lui convient pas, ou qu’elle est souillée. Certains utilisent de la litière minérale, d’autres de la litière végétale. Mais, saviez-vous que les pellets de bois, identiques à ceux utilisés pour se chauffer, peuvent être une excellente alternative ? Je l’ai testé pour Oups, notre chat, et cela ne l’a pas dérangé. Quels sont les avantages et les inconvénients du pellet de bois comme litière ? Et, comment habituer votre chat à cette matière naturelle ? Je vais tout vous expliquer.

Pour les pellets de bois, sont-ils une bonne alternative pour la litière ?

Tout d’abord, les pellets de bois sont fabriqués à partir de copeaux, ou de sciure de bois. Par conséquent, ils sont une matière naturelle qui ne présente aucun risque de toxicité pour votre matou. Pour ce faire, il faudra évidemment les choisir « non traités chimiquement ». Le liant devra donc être naturel, disposant notamment de la certification EN+ ou DIN+. D’autre part, ils se révèlent beaucoup plus économiques que les litières végétales ou minérales. En animalerie, la litière premier prix tourne autour de 0,85 € le kilo… Un sac de pellets coûte de 6 à 8 € pour 15 kilos, ce qui revient à 0,40 € ou 0,53 € le kilo, soit deux fois moins cher.

Achetés en vrac pour votre poêle, le prix au kilo peut même passer sous la barre des 0,40 € le kilo. De plus, le pellet de bois masque les odeurs de manière plus forte que la litière classique, et le changement total de la litière se révèle aussi moins fréquent. En termes d’odeur, c’est celle du bois qui prédomine, bien plus agréable que celle des excréments, on ne va pas se mentir ! Enfin, le bois est une matière recyclable, et une fois débarrassé des excréments, ils pourront être de nouveau brûlés dans un poêle à bois fermé pour éviter les odeurs désagréables. Quant aux excréments, ils peuvent être évacués dans les toilettes, ne présentant aucun résidu chimique aggloméré.

Comment habituer votre chat à sa nouvelle litière ?

Si votre chat a l’habitude de faire ses besoins dans une litière particulière, il se peut qu’il soit réticent à utiliser les pellets de bois. L’odeur est différente, ainsi que la sensation qu’il ressentira au niveau de ses coussinets. Certains chats, un peu tatillons, peuvent refuser d’y faire leurs besoins et se soulager en dehors de leurs bacs à litière. Pour éviter un refus total de sa part, je vous conseille de commencer par mélanger les pellets de bois avec l’ancienne litière. Commencez par un quart de pellets et trois quarts de l’ancienne, puis moitié-moitié, puis trois quarts / un quart et enfin la totalité en pellets de bois. Dans le même temps, placez un second bac avec uniquement des pellets de bois, afin de voir comment réagit votre chat.

Quels sont les inconvénients de la litière en pellets de bois ?

Comme je vous l’ai indiqué, le chat peut refuser de l’utiliser, mais en suivant mes quelques conseils, cet inconvénient devrait être résolu rapidement. Le second inconvénient étant que les pellets de bois ne sont pas agglomérants. Ainsi, contrairement aux autres litières, l’urine ne formera pas de « boules » commodes à retirer… Enfin, si vous ne possédez pas de compost, les pellets de bois peuvent poser un problème, notamment en appartement. La plupart des litières classiques peuvent être jetées dans les toilettes, pas les pellets de bois. Un autre inconvénient peut se produire si votre chat adore sa litière, je l’ai testée. Il aimait tellement sa litière qu’il faisait du terrassement à chaque passage, répandant de la sciure de bois partout autour de son bac. Et, vous ? Quelle matière utilisez-vous pour la litière de votre chat ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .