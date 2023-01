Géopolitiquement, l’Europe se trouve actuellement dans une période compliquée. En France et dans tous les pays de l’Union européenne, l’inflation galopante entraîne une crise économique sans précédent et, par conséquent, une baisse du pouvoir d’achat. À l’évidence, le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine n’a pas arrangé les choses. En Russie, pays belligérant, la guerre a déclenché de nombreuses sanctions économiques de la part des pays européens et des États-Unis. Pour les Russes et les Bélarus, les sanctions provoquent une pénurie de granulés de bois importante, les incitant à trouver des alternatives peu communes pour se chauffer. Explications.

Les pellets de bois absents en Russie et Biélorussie ?

Si la Russie a pour stratégie de priver les Ukrainiens de moyens de chauffage, les conséquences de cette guerre sur les peuples russes et bélarus sont sensiblement les mêmes. Depuis le 24 février dernier, le pays est sous de nombreuses interdictions commerciales, notamment concernant les granulés de bois. La Russie importe généralement les pellets depuis la Pologne ou la France, deux pays qui ont cessé la plupart des échanges commerciaux. Équipés de poêle à pellets, les Russes se tournent alors vers une matière plutôt inattendue : la litière pour chats.

Pourquoi la litière pour chat est-elle prise d’assaut en Russie ?

En Russie comme ailleurs, mais peut-être encore plus qu’ailleurs, les factures d’énergie grimpent en flèche et les pellets de bois manquent cruellement. Il faut savoir que dans ces deux pays en conflit et particulièrement en Russie, l’inflation est de 14 % comme l’explique le Conseil européen. Quant aux températures extérieures, elles peuvent descendre jusqu’à −20 °C en Ukraine et −50 °C en Sibérie durant la période hivernale. Autant dire que les habitants touchés de plein fouet cherchent des alternatives pour conserver la chaleur dans leurs maisons. Depuis quelques semaines, les patrons d’animalerie voient leurs stocks de litière pour chat fondre comme neige au soleil. Selon eux, ils seraient désormais utilisés pour remplacer les pellets de bois.

Une tendance qui se confirme aussi au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni n’est pas en guerre, mais il est l’un des pays qui affiche un taux d’inflation parmi les plus élevés du continent européen avec près de 10 % et des factures énergétiques qui explosent littéralement. Actuellement au Royaume-Uni, il faut compter environ 700 € pour pouvoir se fournir en bois de chauffage et bien plus pour les pellets qui manquent cruellement sur le marché. Pour répondre à cette demande, l’une des plus grandes marques anglaises d’aliments pour animaux de compagnie, Jollyes, déclarait que ses fournisseurs de litière pour chat faisaient des heures supplémentaires pour répondre à la demande. Il faut dire que les médias ont largement relayé l’idée de brûler de la litière pour chat en guise de pellets de bois comme le soulignait le Telegraph.

Peut-on vraiment utiliser de la litière pour chat ?

Responsable des ventes chez Pellet Kings, John Hanmore a déclaré que les granulés utilisés pour la litière pour chats et le chauffage des maisons étaient fondamentalement semblables, à condition que ceux-ci portent la mention EN+. La litière utilisée en guise de granulés de bois étant celle en bois aggloméré et végétal et non du sable à litière évidemment. Attention tout de même à ne pas brûler n’importe quoi dans votre poêle à granulés, vous risqueriez de l’endommager.