Il existe des astuces pour trouver du bois de chauffage beaucoup moins cher, voire quasiment gratuitement

La fin de l’année approche et vous avez peut-être déjà épuisé votre stock de bois de chauffage. Pour le moment, ce combustible a conservé un prix plus ou moins stable, si on le compare avec les pellets de bois dont le prix a flambé ou encore aux autres combustibles dont le coût montera probablement dans les prochains jours. Le bois de chauffage a tout de même augmenté de 20 % environ en un an. Cependant, il s’agit d’une toute petite augmentation par rapport aux pellets. Rappelons que le prix de la palette de sacs de pellets a presque quadruplé en un an ! Dans le souci de trouver du bois de chauffage moins cher, voire quasiment gratuit, il existe quelques solutions à connaître. Ces dernières vous permettront de renflouer vos stocks de bois jusqu’à la fin de l’hiver. Toutefois, nous vous rappelons qu’il est interdit de couper ou de ramasser du bois dans une forêt publique ou privée, sous peine de grosse amende. Voici cinq astuces à connaître pour payer votre bois de chauffage bien moins cher. C’est parti !

On achète son bois hors saison

Cette année, c’est déjà un peu tard pour appliquer cette stratégie, mais dès l’année prochaine vous pourrez commencer à stocker votre bois de chauffage hors saison. Veillez à vous en approvisionner entre mai et juillet, la période de l’année durant laquelle la demande est moins forte, et logiquement pendant laquelle le prix est le plus abordable. De plus, vous avez de fortes chances de trouver du bois de chauffage en « soldes », car les fournisseurs se débarrassent généralement de leurs invendus pendant les périodes les plus chaudes de l’année.

Acheter du bois à faire sécher

Cette astuce demande un peu de temps et d’organisation, mais elle vous permettra de réaliser quelques belles économies. Ainsi, si vous achetez du bois qui ne pourra pas brûler dès la livraison, vous économisez entre 10 à 15 % sur le stère de bois. Seul bémol, il faudra le faire sécher pendant 12 à 24 mois afin que son taux d’humidité soit inférieur à 25 %. Un taux d’humidité qui se vérifie avec un hygromètre. Attention, si vous optez pour du chêne « vert », il lui faudra trois ans de séchage avant d’être bon à brûler dans votre cheminée ou dans votre poêle à bois !

Sortez de votre zone géographique

Si vous habitez dans les grandes agglomérations ou en région parisienne, louer un camion pour aller chercher votre bois dans des communes où il est vendu moins cher vous permettra de dépenser moins. Les régions où le bois est le moins cher sont l’Auvergne, la Franche-Comté ou la Bourgogne, trois départements dans lesquels les zones forestières sont nombreuses ! Toute la région Champagne-Ardenne peut être aussi un bon plan pour le bois de chauffage. Bien sûr, si vous vivez trop loin de ces régions, vous devrez commander plus de stères pour compenser les frais de carburant.

Ne faites pas couper votre bois

Armez-vous d’une bonne tronçonneuse et d’un fendeur à bûches comme le Kindling Cracker et faites-vous livrer votre bois en rondin de 50 cm ou d’un mètre. Plus vos rondins seront longs, moins votre bois sera cher. Il faudra juste un peu d’huile de coude et de bons outils pour débiter vous-même votre bois et le fendre en morceaux adaptés à votre foyer.

Du bois de chauffage gratuit ou presque ?

Certaines communes possédant des forêts pratiquent encore le droit d’affouage, un droit qui vient du Moyen Âge, autorisant les habitants à prélever du bois pour se chauffer dans les forêts appartenant à leurs seigneurs. Ce droit est encore pratiqué dans certains villages de France, où le maire autorise les habitants à couper leur propre bois contre une dizaine d’euros le stère.

Ce système représente un bon plan pour la commune qui économise sur l’entretien de ses forêts tout en faisant entrer un peu d’argent dans ses caisses. Entre-temps, c’est un super plan pour ceux qui ont la chance d’en profiter. Et enfin, surveillez les petites annonces : certains donnent du bois de chauffage, notamment des particuliers ou des entreprises qui ont abattu des arbres sur autorisation. Les occasions existent, mais elles sont rares. Aussi, prenez garde aux éventuelles arnaques au bois de chauffage.