« Fabrique tes granulés de bois », carton plein pour le groupe Facebook d’entraide sur la fabrication de pellets

Avant 2022, vous aviez peut-être investi dans un nouveau système de chauffage : le poêle à pellets. Souvent vanté pour son côté écologique, il était l’un des moyens de chauffages les plus économiques en comparaison avec le fuel, le gaz ou l’électricité jusqu’à cette année. Ce que l’on ne vous avait probablement pas dit, c’est que le bois, comme tout combustible, est également soumis à des fluctuations financières, à l’inflation, etc. En 2021, il était possible de trouver des sacs de 15 kg de pellets à moins de 4 €. Cette année, la même quantité de pellets est parfois vendue plus de 10 €, on vous laisse calculer la différence. Elle est tout simplement hallucinante. Pour faire face à cette augmentation, de nombreux Français décident de fabriquer leurs propres pellets ! Un investissement qui pourrait s’avérer très rentable si le prix du pellet ne baissait pas.

Les groupes de « conseils » se multiplient

Jonathan est un trentenaire qui vit dans la Loire et il a fondé, il y a quelques années, le groupe Facebook « Fabrique tes granulés ». Composé de 200 membres depuis ses débuts, ce groupe a vu ses adhérents grimper au nombre de 11 000 membres cette année 2022, relate le site Franceinfo. L’intérêt pour la fabrication des pellets est de plus en plus grand et ceci s’explique évidemment par le prix des pellets, qui est parfois devenu inaccessible pour certains foyers ! Sur son groupe, dont il est l’un des animateurs les plus actifs, il distille des conseils pour fabriquer ses granulés, explique par des tutos comment les concevoir, avec quels bois, quels outils, etc.

Quels sont les outils nécessaires à la fabrication de pellets ?

Le premier des outils à posséder est une presse à pellets assurément. Sans cette machine, impossible de parvenir à compresser de la sciure de bois pour la transformer en pellet ! Les prix des presses à pellets ont évidemment flambé, eux aussi, et aujourd’hui, une presse à pellets coûte de 2 000 à 5 000 €. Spéculation quand tu nous tiens ! Jonathan explique que la sienne est venue d’Asie et qu’elle ne lui a coûté « que » 800 €, mais qu’il est possible de trouver encore moins cher en se regroupant entre voisins pour acheter une machine à pellets de qualité commune. À 10 personnes, cela revient en conséquence à 200 € par personne pour une machine à 2 000 €, un bon plan pour vite rentabiliser son achat, non ?

Avec quels bois fabriquer ses pellets ?

Sur le groupe Facebook, Jonathan explique qu’il utilise des copeaux de rabotage récupérés dans une scierie proche de chez lui. Mais il est également possible d’utiliser des déchets de végétaux séchés, du carton ou de la sciure de bois. Sur le groupe, on découvre aussi que certains font feu de tout bois ou plutôt de toute matière pour fabriquer des pellets comme le crottin de cheval par exemple. Nous vous passerons le détail sur l’odeur qui doit se dégager du conduit. Si vous vous lancez dans la fabrication de pellet, vous pouvez retrouver tous nos conseils. À 1 000 € la tonne, l’investissement pourrait être rentabilisé en moins d’un an si vous arrivez à produire une tonne de pellets maison. En sachant qu’un foyer qui se chauffe uniquement aux pellets consomme environ 2.5 t, le calcul est relativement facile à effectuer.