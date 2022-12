Pellets de sciure : comment fabriquer soi-même des granulés de chauffage ?

L’augmentation faramineuse du prix du pellet de bois a surpris bon nombre d’utilisateurs qui ont parfois dû se résoudre à rallumer leurs radiateurs électriques. Produit à partir de déchets de bois, ce petit combustible à la fois écologique et économique a vu ses prix flamber. En effet, le coût est passé de 350 € la tonne en 2021 à plus de 1 000 € cette année. Les prix baisseront forcément dans un avenir plus ou moins proche, mais certaines entreprises n’ont pas attendu la crise actuelle pour tenter de maîtriser les coûts de fabrication des pellets. Certaines scieries revalorisent déjà leurs déchets de bois en pellets pour les poêles et l’on vous explique comment sont fabriqués ces chers petits pellets !

Fabriquer ses pellets soi-même c’est possible

Dans l’un de nos précédents articles, nous vous expliquions comment fabriquer vos pellets avec des feuilles mortes par exemple. Mais la sciure de bois peut également être une solution pour la fabrication de pellets maison. Située en Alsace, la scierie Jung revalorise ses déchets de bois depuis longtemps pour tenter de maîtriser le prix du pellet. Aussi, elle est parvenue à proposer une tonne de pellets à 461 € seulement, mais en rupture de stock actuellement, évidemment. Cependant, lorsque vous vous lancez dans la fabrication de pellets, plusieurs questions se posent et nous allons tenter d’y répondre. La fabrication de pellet peut être rentable, à condition de pouvoir en produire quelques tonnes chaque année.

Quelle quantité de sciures faut-il pour fabriquer une tonne de pellets ?

Pour fabriquer une tonne de pellets prêts à brûler, la sciure devra répondre à trois exigences :

la teneur en humidité qui ne doit pas être trop importante,

la pureté de la sciure qui ne doit pas comporter de déchets plastiques par exemple,

la qualité de votre moulin à granule ou presse à pellet.

Grâce à un moulin à pellet haute performance, avec une sciure dont le taux d’humidité se situe entre 10 et 15 %, il vous faudra environ 1.2 t de sciure pour fabriquer une tonne de pellets.

Comment choisir une presse à pellets ?

Tout comme le taux d’humidité de votre sciure, le choix de la machine à pellets a son importance ! Si vous souhaitez réaliser les pellets chez vous, pour votre propre consommation, il faudra investir dans une presse à pellets capable de fournir de 40 à 60 kg de pellets à l’heure. En dessous, la consommation électrique et le temps passé ne seront probablement pas rentables. Et il faut compter autour de 3 000 € pour ce type de machine ayant une bonne qualité.

Rappelons que des pellets de qualité doivent avoir les qualités suivantes :

un taux d’humidité inférieur ou égal à 10 % sur le produit fini,

un taux de cendres compris de 0,3 à 0,7 %,

un pouvoir calorifique ou PCI situé de 4,8 à 5,3 kWh/kg.

Ce sont les trois conditions sine qua non pour obtenir un pellet de qualité qui n’encrassera pas votre poêle à pellet et qui vous permettra aussi de ne pas trop en consommer.

Gagner un peu de chaleur avec un ventilateur de poêle à pellets

Économiser des pellets, de la chaleur et de l’argent résume les préoccupations de tous en ce moment. Lorsque vous chauffez avec un poêle à bois ou à pellets, évidemment la chaleur monte et vous seriez surpris de la température près du plafond. Vous pouvez gagner quelques degrés en installant un petit ventilateur qui s’installe directement sur le poêle ou sur le conduit. Celui-ci va rediriger la chaleur vers le centre de la pièce. Un investissement d’une cinquantaine d’euros qui n’est pas une baguette magique, mais qui peut vous faire économiser quelques euros malgré tout !