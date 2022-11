Guide d’achat : le meilleur poêle à bois édition 2022

Avec la crise de l’énergie actuelle, opter pour un poêle à bois pour se réchauffer durant l’hiver peut se révéler être une bonne idée. Il faudrait cependant tenir compte de plusieurs paramètres avant de choisir tel ou tel modèle. En effet, le meilleur poêle à bois sera différent en fonction de la maison et de son utilisation, c’est-à-dire comme chauffage d’appoint ou chauffage principal. Il faudrait aussi tenir compte de la surface des pièces à chauffer, ainsi que de la taille, du rendement et de la capacité de stockage de chaleur du poêle à bois. Voici une sélection des six meilleurs poêles à bois du moment pour vous aider à en choisir un selon vos besoins.

Le poêle à bois CUBE de Godin

Fabriqué par la marque française Godin, cet appareil a l’avantage d’être peu encombrant mais plutôt performant pour sa taille. Il a une puissance moyenne qui permet de réchauffer les pièces en douceur, avec un bon rendement de 78,2 %. On peut utiliser des bûches allant jusqu’à 55 cm et il est possible de modifier l’intensité de combustion si besoin. Ce modèle a un design sobre et chaleureux avec une structure en fonte. La garantie est de six ans, ce qui pourrait justifier son prix un peu élevé.

Poêle bois bûches Cube - Godin - 6.5kW - Anthracite Poêle au design contemporain et faible encombrement, le Cube saura trouver sa place dans votre salon et vous réchauffer tout en douceur. Poêle bois bûches 6.5kW à régulation manuelle. Départ des fumées dessus et arrière. Bûches : 45 cm maximum. Chargement avant.Rendement : 78.2%Volume chauffé corrigé 80 à 220m³. Emission de poussières : 22.5 mg/Nm³.

Le poêle à bois INVICTA Chatel

Ce modèle, conçu par la marque INVICTA, est non seulement performant mais aussi écologique et très élégant pour un prix raisonnable. Avec une puissance modulable de 5 à 12 kW, l’appareil peut chauffer jusqu’à 100 m² de superficie, avec un bon rendement de 77 %.

Ce modèle est idéal pour se réchauffer la nuit grâce à l’option de combustion prolongée de huit heures. C’est aussi un modèle très solide et facile à installer grâce à sa structure en fonte.

Poêle à bois INVICTA Chatel - Puissance optimale: 8 kW - Max: 12 kW- Bûches 34 cm max - Fonte - Fabriqué en France - Préparez l'hiver sans tremblerINVICTA Chatel 100 % Fonte - 8kW - Rendement 77% - Feu continu - Longueur de bûches 34cm - Surface de chauffe 42 à 128m² - Label Flamme verte 5 étoiles - 100 % Fabriqué en France - Garantie 5 ans - Laissez-vous séduire par ce poêle à bois 100 % fonte, d'une puissance de 8 kW et d'un rendement supérieur à 75 %, il est idéal pour créer une ambiance chaleureuse dans votre intérieur

Le poêle à bois PANADERO R5 Titanium

Pour ceux qui cherchent un modèle d’angle pratique et esthétique, ce poêle de la marque PANADERO est tout simplement parfait. Assez volumineux (volume de chauffe de 230 m3), il est capable de réchauffer l’ensemble de la maison avec une puissance de 8 kW et un excellent rendement de 88,2 %.

Son foyer peut accueillir des bûches de 50 cm de long. De plus, il est doté d’un four supérieur pour réchauffer et même cuire la nourriture. Concernant le prix, il est assez élevé mais ses multiples avantages pourraient justifier cela.

POÊLE A BOIS R5 FOUR D'ANGLE -TITANIUM Mesure: 88 x 78 x 52 cm Puisance: 8 kw Rendement: 82 % Four supérieur Double combustion Poids: 80 kg Bûches jusqu'à: 60 cm Sortie supérieur de 150 mm vitre propre Volume de chauffe: 290 m3

Le poêle à bois Prity K2 CP

Le poêle à bois Prity K2 se démarque des autres modèles par son excellent rapport qualité/prix. Avec sa puissance de chauffe de 10 kW, il convient très bien pour chauffer des pièces de moyennes à grandes surfaces. Il est muni d’un dispositif avec lequel on peut contrôler les arrivées et échappées d’air, ce qui facilite énormément son utilisation.

Le fait qu’il soit fabriqué avec de la fonte fait du Prity K2 un appareil très résistant aux coups et rayures. Ce poêle à bois peut tout aussi bien intégrer les petits espaces que les plus grands.

Balkan Energy Set poêles à bois Prity K2 CP 10 kW, poêle à bois avec compartiment à bois + aspirateur électrique Ribitech Cenerill, capacité 18 l Dimensions de la chambre de combustion (hauteur, largeur, profondeur) ...

La chambre de combustion est équipée de verre céramique résistant à la...

Surface chauffante : environ (m²) : 57; puissance de chauffage (kW): 1...

Le poêle à bois Nordica DORELLA L8

Le modèle Dorella L8 de la marque Nordica est un poêle à bois à accumulation de chaleur. Il a une puissance thermique de 8,5 kW et un intéressant rendement de 79,5 %, ce qui lui permet de couvrir rapidement un volume de 252 m3. D’autre part, il a un design rustique et original grâce à structure en fonte recouverte de pierres naturelles.

C’est d’ailleurs ces dernières qui lui permettent d’accumuler efficacement la chaleur et de la conserver longtemps. L’utilisateur a le choix parmi plusieurs configurations concernant le conduit de fumée. Le niveau de combustion est également réglable. Le poêle à bois Nordica Dorella présente un excellent rapport qualité/prix.

Poêle à bois la nordique Dorella L 8 Petra [la nordique] La Nordica

Le poêle à bois SUPRA KYO

Ce poêle à bois de la marque SUPRA est parfait pour ceux qui recherchent la solidité, la performance et l’élégance dans un seul et même modèle. Très esthétique, ce poêle en fonte a des lignes élégantes et une vitre spacieuse pour avoir une vue incomparable sur les flammes.

Il peut couvrir une surface jusqu’à 150 m², rapidement, et fonctionne à une puissance de 10 kW. Son rendement est de 77 %. Son utilisation a été simplifiée grâce au déflecteur amovible qui permet de mieux évacuer la fumée et à son grand cendrier amovible. Le prix est toutefois un peu élevé.