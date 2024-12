Faut-il couper, réduire ou maintenir le chauffage la nuit pour faire des économies ?

En hiver, le chauffage, quand il est électrique, représente un coût important dans le budget d’un ménage. En effet, un chauffage électrique en maison représente 4 312 kWh par an soit 981 € et 1 719 kWh par an en appartement pour un coût moyen de 391 € selon l’ADEME. Gérer son chauffage de jour comme de nuit est donc essentiel pour éviter des factures astronomiques ou au moins limiter la casse ! Certains préconisent de couper le chauffage la nuit, quand d’autres conseillent de diminuer le thermostat ou encore de ne pas changer les réglages ! Quelle est la meilleure alternative pour économiser sur le chauffage électrique ? Décryptage.

Abaisser la température du chauffage la nuit, bonne ou mauvaise idée ?

Personnellement, je ne l’abaisse pas, et j’ai même tout bonnement retiré les radiateurs des chambres ! Nous dormons donc toute l’année, sans chauffage, mais avec de bonnes couettes dodues et bien chaudes ! Dans les autres pièces, le chauffage passe de 20 °C à 18° C de 22 h à 4 h du matin, soit une heure avant que le premier se lève pour aller travailler ! Si je me réfère à cet article publié par engie-homeservices.fr, c’est une solution à adopter, même s’ils ne préconisent pas de ne pas chauffer les chambres. Et, comme ils l’expliquent aussi, aucune règle n’est universelle, et cela dépendra aussi de votre ressenti, on peut parfois ressentir le froid, même s’il fait 20 °C dans la maison.

Mais, alors, quand faut-il abaisser la température ?

En réalité, c’est d’une logique assez implacable et j’applique finalement la bonne règle, sans même le savoir ! Lorsque vous êtes dans votre lit, cachés sous votre couverture, ou emmitouflés dans votre pilou-pilou, vous n’avez pas besoin de chauffer le salon, la cuisine, ou encore la chambre d’amis ? Dans l’idéal, les thermostats devraient être réglés à 19 °C la journée (22 °C dans la salle de bains) et passer à 17 °C la nuit dans les pièces non utilisées. Quant à la remontée des températures, les experts de chez Engie conseillent de programmer le thermostat pour que la température revienne à la « normale », une à deux heures avant que la sonnerie de votre réveil retentisse ! Souvenez-vous : 1 °C de moins, ce sont 7 % d’économies réalisées !

Et, si l’on coupait le chauffage la nuit ?

C’est possible, mais cela va dépendre de votre logement. Si celui-ci est parfaitement isolé, vous pouvez éteindre votre chauffage la nuit, ou comme moi ne pas en avoir du tout ! En revanche, si votre logement est mal isolé ou considéré comme une passoire thermique, ce n’est pas recommandé ! En effet, les nuits glaciales dans une maison mal isolée vont laisser le froid s’immiscer à l’intérieur.

Et, lorsque, au petit matin, vous rallumerez le chauffage, votre compteur Linky sera sollicité à l'extrême et la facture suivante s'en ressentira. Attention : si vous possédez une chaudière gaz ou fioul, il ne faut tout simplement JAMAIS l'éteindre, mais jouer avec votre thermostat général en le programmant la nuit et le jour à des températures différentes. Et, vous ? Comment réglez-vous votre chauffage la nuit ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience.