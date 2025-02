Attention à ces appareils discrets, très énergivores en électricité, alerte ce professionnel

Qui n’a jamais sursauté en ouvrant sa facture d’électricité ? Certainement pas moi, surtout cette année ! Assez naïvement, je pensais que l’installation de panneaux solaires, d’une batterie résidentielle et le changement de mes électroménagers allait éviter la douloureuse ! Que nenni, je passe de 150 € par mois à 279 € pour l’électricité, sans compter le gaz avec lequel je me chauffe ! L’énergie, un véritable gouffre financier, et des augmentations inexorables apparemment ! Je me dis que ce doit être à cause des appareils en veille, ou de la télévision qui fonctionne sur de très longs moments, mais ce ne sont que des suppositions. Et, la réalité est parfois surprenante explique Eric.C, électricien en Saône-et-Loire : certains équipements que nous pensons inoffensifs s’avèrent être de véritables gouffres énergétiques. Vous ne serez probablement pas surpris par ces conclusions, mais au moins, vous n’accuserez plus votre mari (ou votre femme) de laisser la télé allumée toute la nuit ! Décryptage.

Les champions cachés de la consommation

Souvent, je peste après mon mari qui a le don de laisser les lumières allumées, ou de s’endormir devant la télé. Je l’accuse de ne pas faire attention, et de faire exploser la facture d’électricité. Ainsi, je vous rassure, cela entre par une oreille pour ressortir immédiatement par l’oreille opposée ! Pourtant, les véritables gourmands énergétiques sont bien plus discrets ! En première place, le duo réfrigérateur-congélateur, qui fonctionne 24 h/24 sans pause, engloutissant près de 346 kWh par an, je possède un modèle américain, et c’est par conséquent, encore pire ! Juste derrière le lave-linge et le sèche-linge, avec 301 kWh annuels, sont également de véritables mastodontes de la consommation. Ils peuvent même coûter encore plus cher si vous les utilisez à haute température ou en mode séchage intensif. Usez et abusez des programmes « Eco », beaucoup plus longs, mais beaucoup moins gourmands ! Quant au chauffage électrique, c’est le plus gros consommateur évidemment, et cela peut représenter jusqu’à 70 % de votre consommation totale en hiver.

Des astuces simples pour une facture allégée

Heureusement, quelques gestes simples permettent d’alléger la note. Pour le réfrigérateur, réglez la température à 4-5 °C et dégivrez régulièrement, car un excès de givre va demander davantage au moteur, et augmenter sa consommation. Il est aussi préférable de ne pas trop charger l’appareil et de ne pas y stocker des aliments chauds, ce qui oblige le moteur à fournir un effort supplémentaire. Côté linge, préférez les cycles courts et à basse température, et de préférence, laissez le linge sécher à l’air libre, ce qui évite de recourir au sèche-linge qui consomme beaucoup d’énergie. Quant au chauffage, un thermostat programmable et une bonne isolation peuvent faire des miracles !

Un assistant intelligent pour traquer les gaspillages

Mais, comment savoir précisément où se cachent ces surconsommations ? C’est là qu’intervient un petit bijou de technologie : l’Ecojoko, un assistant connecté qui permet de suivre sa consommation en temps réel. Alexandre l’a testé et vous en avait parlé dans cet article. Il lui a permis, en quelques semaines, de prendre conscience des postes qui consommaient le plus, et de réduire sa consommation de 25 % en un mois. En affichant la consommation en direct, il devient plus facile d’adapter ses habitudes et d’agir concrètement pour faire baisser sa facture.

Vous pouvez le retrouver en vente sur Rue du Commerce, au prix de 184,99 €*. Et vous, quels gestes mettez-vous en place pour réduire votre consommation d’électricité ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 24 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.