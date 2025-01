Éco ou Auto, quel programme pour réduire les dépenses énergétiques du lave-vaisselle ?

Lorsque mon lave-vaisselle a rendu l’âme le 14 décembre dernier pour être exacte, j’ai d’abord envisagé de faire ma vaisselle à la main. Pour un foyer de deux personnes, est-ce vraiment indispensable de disposer d’un lave-vaisselle ? Lorsque j’ai accueilli quatre personnes de plus à table, un dimanche midi avant les fêtes, je me suis dit que la vaisselle à la main était une bien mauvaise idée ! Le weekend suivant, nous programmions une petite visite chez Boulanger pour acheter un nouveau lave-vaisselle. Conseillés par le vendeur, nous avons opté pour le modèle Electrolux Satellite Clean* disposant d’un bras d’aspersion circulaire innovant et efficace et du système Aquastop. Une fois livré et installé, je me suis penchée sur le tableau de commande et ai découvert deux touches : ECO, que j’utilisais déjà, et AUTO, que je ne possédais pas sur l’ancien. Et, je me suis interrogée sur la différence entre ces deux programmes. Je vous partage le fruit de ces recherches, aidée par cet article de l’UFC Que Choisir, cela peut vous intéresser. C’est parti.

La touche ECO d’un lave-vaisselle, à quoi sert-elle ?

Le mode Éco d’un lave-vaisselle est conçu pour minimiser la consommation d’eau et d’électricité. Il lave à une température plus basse (généralement autour de 45-50 °C) et utilise moins d’eau par cycle. Cela signifie que le cycle prend souvent plus de temps, car l’appareil compense la faible température par un trempage plus long pour dissoudre la saleté. C’est le mode idéal pour de la vaisselle peu à moyennement sale et si tu n’es pas pressé. Pour information, un programme ECO sur mon lave-vaisselle dure quatre heures pleines.

Et, la touche AUTO, qu’est-ce que c’est ?

Le mode Auto, quant à lui, ajuste automatiquement la température, la durée et la quantité d’eau en fonction du niveau de saleté détecté par des capteurs. Si la vaisselle est très sale, l’appareil va chauffer l’eau davantage et allonger le cycle. À l’inverse, si elle est peu sale, il raccourcira la durée et limitera la température. Ce mode est plus flexible et assure généralement un nettoyage optimal, mais il n’est pas toujours aussi économe que le mode Éco. Lorsque j’enclenche le programme, le lave-vaisselle m’annonce quatre heures. En revanche, si la vaisselle est peu sale, ce qui est fréquemment le cas, le programme dure moins de deux heures.

Mon choix : la touche AUTO et je vous explique pourquoi !

Si je choisis à chaque lavage, ou presque la touche AUTO, c’est justement pour sa capacité à jauger de la saleté de la vaisselle pour la durée du programme. À raison d’un ou deux lavages par semaine, je pense que je m’y retrouve largement en termes de consommation d’eau et d’énergie. Le mode ECO est immuable et dure quatre heures à chaque fois, ce qui n’est pas le cas du mode AUTO.

Après une bonne trentaine de cycles, et une semaine à six personnes midi et soir à la maison pour les fêtes, le mode AUTO n’a jamais duré les quatre heures annoncées au départ. Et vous ? Connaissiez-vous la différence entre ces deux programmes ? Quel est votre programme préféré pour votre lave-vaisselle ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Cet article n’est pas sponsorisé par Electrolux et relève d’un achat personnel de l’auteure.