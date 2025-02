Pourquoi les gens revendent-ils leur Thermomix ?

Ah, le Thermomix… Ce robot culinaire emblématique imaginé par la marque allemande Vorwerk et qui trône dans nos cuisines depuis plus de 50 ans. Avec lui, tout devient plus simple : des soupes onctueuses, des pains maison, des sauces crémeuses et même des plats mijotés. Pourtant, malgré son succès indéniable et son côté ultra-pratique, certains utilisateurs finissent par s’en séparer. Mais, alors, pourquoi revendre un appareil censé nous faciliter la vie ? Plongeons ensemble dans les raisons qui incitent certains à dire adieu à leur cher Thermomix. Vous pourriez même être surpris des causes de revente du robot si souvent espéré, mais qui peut aussi, sous certains aspects, décevoir les utilisateurs. Décryptage.

Des inconvénients qui refroidissent l’enthousiasme

Soyons honnêtes, le Thermomix n’est pas parfait, je vous listais d’ailleurs ses inconvénients dans cet article. Premier hic : l’abonnement payant à Cookidoo. Quand j’ai découvert cette plateforme, j’étais aux anges, pensant avoir accès à une infinité de recettes. Mais 60 € par an ? Aïe ! Pour un appareil à 1 400 €, on pourrait espérer un accès gratuit et illimité aux recettes, non ? Et puis, il y a la cuisson des viandes… Vous avez déjà tenté un bœuf bourguignon au Thermomix ? Moi, oui, et croyez-moi, rien ne vaut une bonne vieille cocotte. Les morceaux peuvent devenir filandreux ou trop cuits, et la saveur n’est jamais vraiment au rendez-vous. Sans parler du prix d’achat ! Mon ami l’a même payé en 24 mensualités. Ajoutez à cela les accessoires qu’il faut changer de temps en temps et la facture grimpe vite. Le poids et l’encombrement peuvent aussi devenir des freins : dans une petite cuisine, il prend beaucoup de place, et le déplacer n’est pas une mince affaire. Et puis, entre nous, vous avez déjà essayé de discuter au téléphone pendant qu’il mixe une soupe ? Le bruit est infernal !

L’arrivée du TM7 : un coup de grâce pour les anciens modèles

Un autre facteur qui conduit à la revente : la sortie imminente du TM7 comme je vous l’annonçais dans cet article. Bien qu’aucune date officielle n’ait encore été annoncée, les rumeurs vont bon train. Et, on le sait, l’arrivée d’un nouveau modèle signifie souvent que l’ancien devient dépassé. Certains préfèrent donc vendre leur TM6 tant qu’il a encore de la valeur, afin de financer (au moins en partie) l’achat du prochain bijou technologique de Vorwerk. Eh oui, la crainte de passer à côté des dernières innovations pousse bon nombre de passionnés à se séparer de leur appareil.

L’insatisfaction et la complexité d’utilisation

Enfin, il y a ceux qui, malgré toute la publicité, finissent par être déçus. Ma belle-sœur, par exemple, pensait que le Thermomix remplacerait tous ses ustensiles et simplifierait sa vie de maman débordée. Mais, entre les programmes à maîtriser, les ingrédients à peser au gramme près et le nettoyage minutieux après chaque utilisation, elle a vite déchanté. Pour certains, l’appareil finit par devenir un gadget de plus qui prend la poussière.

Et, au regard du prix, ce n’est vraiment pas une bonne idée, il vaut mieux le revendre, et peut-être acheter l’un de ses concurrents, moins cher et plus simple à utiliser ? Vous pouvez retrouver notre comparatif de robots culinaires, dans cet article, pour connaître les alternatives au Thermomix. Alors, vous aussi, vous avez pensé à revendre votre Thermomix ? Ou au contraire, il est devenu votre meilleur allié en cuisine ? Votre avis nous intéresse ! Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .