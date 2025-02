Thermomix TM7, Vorwerk dévoile officiellement la nouvelle version de son robot cuisine

Vous vous souvenez ? On vous avait soufflé la nouvelle 10 jours avant tout le monde sur NeozOne dans notre article publié le 6 février dernier. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas d’articles qui annoncent la sortie du TM7, avant la parution de notre écrit ! Nous avions flairé le coup, et aujourd’hui, voici tous les détails sur cette petite merveille technologique. Six ans après le TM6, le Thermomix TM7 est enfin là, et il promet de révolutionner vos cuisines ! Après six ans d’attente depuis le TM6, Vorwerk remet le couvert avec une version plus élégante, plus intelligente et bourrée de nouveautés. Bon, ce n’est pas le tout. Cependant, cette fois, c’est encore plus d’actualité : le TM7 est en précommande, et il regorge de nouveautés. Embarquement immédiat pour sa découverte !

Thermomix TM7 : du changement, et pas qu’un peu !

Nous étions mitigés sur la question ! Le Thermomix TM7 allait-il être une copie du TM6 moyennant quelques évolutions ou un appareil encore une fois révolutionnaire ? La réponse est claire : ils n’ont pas lésiné sur les moyens chez Vorwerk ! Disons qu’il a bien plus d’un tour dans son bol ! Certes, il garde sa contenance de 2,2 litres, fidèle à son prédécesseur, même si nous aurions aimé un contenant plus grand. Néanmoins, il semblerait que ce soit la taille idéale pour ne pas transformer votre plan de travail en chantier de cuisine. Mais, attendez, il y a du neuf côté design : le bol s’habille désormais d’un élégant revêtement en plastique noir strié. Résultat ? Non seulement il fait son petit effet sur le plan de travail, mais en plus, il isole mieux la chaleur. Adieu les bols brûlants, bonjour les plats qui gardent leur température plus longtemps !

Cette transformation est importante, car ces robots culinaires, avec des cuves inox, sont très souvent brûlants : difficile de les manipuler à chaud ! Vous êtes assis ? Découvrez maintenant la vraie star du TM7 : son couvercle ! Et, là, Vorwerk casse les codes : vous pourrez dorénavant cuisiner à bol ouvert, jusqu’à 100 °C, sans que les lames tournent. Je pense que c’est là, la meilleure avancée, notamment pour ajouter des ingrédients en cours de cuisson, etc. Imaginez : réduire une sauce doucement en la laissant mijoter, caraméliser vos oignons à la perfection : une vraie révolution dans la marmite !

Et les accessoires, cela donne quoi ?

Côté accessoires, Vorwerk a aussi mis les bouchées doubles. La spatule ? Plus longue, plus large, et surtout plus pratique pour racler chaque recoin du bol (fini le gaspillage de pâte à gâteau !). Et, pour les adeptes de la cuisson vapeur, accrochez vos tabliers : le panier vapeur supérieur devient plus grand, avec une capacité augmentée de 40 %. Là encore, j’approuve, car avec le TM6, je dois parfois cuire mes légumes vapeurs en plusieurs fois, leur volume, quand ils sont crus, dépassent les capacités du panier.

Quelques chiffres sur le TM7 ?

Vous aimez les chiffres et les détails, voici les caractéristiques annoncées par Vorwerk au sujet du TM7. L’appareil de base affiche 6,5 kg, le bol en inox 2,1 kg, et l’accessoire Varoma 840 g. Ah, et petit bémol : pas de Thermomix Friend assorti prévu pour le moment. Avec les données et les nouveautés annoncées, je ne suis pas sûr que le Thermomix Friend soit indispensable. Vorwerk promet aussi un « robot plus silencieux que jamais » … Et on espère qu’ils disent vrai, car le bruit est un inconvénient majeur des Thermomix comme de ses concurrents d’ailleurs !

Thermomix TM7 : quand l’IA se met aux fourneaux !

On en parle depuis des semaines, l’IA est au centre du monde depuis quelques années, et aussi depuis le fameux sommet de l’IA qui s’est déroulé à Paris. IA par-ci, IA par là, elle est sur toutes les lèvres, sur tous les projets et sera aussi intégrée dans le TM7, sans surprise finalement. Eh oui, cette fois, Vorwerk mise à fond sur l’intelligence artificielle et la connectivité. Alors, non, pas de panique : l’appareil ne possède pas de micro (vous pourrez continuer à râler contre vos plats ratés en toute tranquillité).

Mais, il devient contrôlable à la voix… via votre smartphone. Imaginez : « Thermomix, lance la cuisson des pâtes » … tout ça, sans lever le petit doigt en restant confortablement installé dans votre canapé ou en continuant de travailler… Bon, il faudra quand même avoir rempli le bol, hein, il n’ira pas non plus se servir dans vos placards de cuisine ! Et côté recettes, Vorwerk a aussi mis les petits plats dans les grands avec Cookidoo, sa célèbre plateforme de recettes, qui s’offre une nouvelle interface, qui à priori restera payante.

Et, hop, deux vraies nouveautés, qui vont vous changer la vie !

Eh oui, les petits plats dans les grands, voici comment je décrirai ces deux nouveautés :

Le mode « brunissage » (160 °C) : idéal pour dorer vos viandes, caraméliser vos oignons ou même donner une belle croûte dorée à vos gratins. Plus besoin de passer par la poêle, ici, ça croustille directement dans le bol !

Le programme cuisson des œufs : vous rêvez d’un œuf parfait ? Qu’il soit mollet, dur, à la coque ou façon pochée, c’est l’IA qui veille au grain. Vous choisissez la texture, il s’occupe du reste. Adieu les minuteurs approximatifs et bonjour aux œufs réussis à tous les coups ! Ça, j’achète, je suis spécialiste du ratage des œufs à la coque !

Je reviens un instant sur l’IA, car elle sera aussi utilisée pour apprendre à vous connaître ! Non, je vous rassure, vous ne pourrez pas taper la discute avec votre TM. En revanche, il se basera sur vos recettes, vos goûts et vos habitudes pour vous proposer de nouvelles idées culinaires. Vous pourrez même lui demander d’élaborer une recette à partir des restes disponibles dans votre frigo ! N’est-ce pas génial !

Prix et disponibilités : prêts à craquer ?

Le TM7 sera disponible dès le 7 avril 2025 au prix de 1599 €, soit 50 € de plus que le TM6. Les précommandes sont ouvertes via les circuits habituels : boutiques Vorwerk, ventes en ligne et démonstrations à domicile. Et, pour ceux qui viennent tout juste d'acheter un TM6, pas de panique : Vorwerk propose une reprise partielle avec un supplément pour passer au TM7. De plus, le TM6 restera au catalogue avec des mises à jour régulières. Alors, vous laisserez-vous tenter par le TM7 ? Que pensez-vous de ces nouveautés ? L'IA vous séduit-elle ou préférez-vous garder votre bon vieux TM6 ?