Quelle est la meilleure alternative au robot de cuisine Thermomix ?

Vous êtes plutôt team Thermomix, team Magimix ou team Monsieur Cuisine ? Dans le petit monde des robots culinaires, le Thermomix est, sans conteste, le robot le plus vendu, mais il existe depuis plus de 50 ans, cela permet d’asseoir sa notoriété ! Depuis quelques années, la concurrence fait rage, et de nombreuses marques proposent leurs alternatives au Thermomix. Son principal inconvénient étant de coûter très cher, généralement de 1 300 à 1 500 €, même si nous ignorons le prix du futur TM7 qui devrait bientôt apparaître sur le marché. Mais, connaissez-vous les alternatives aux Thermomix ? Et que valent-ils ? Sont-ils aussi performants et éclectiques en termes de préparations culinaires ? Réponse dans cet article.

Alternative n° 1 : le robot culinaire Fagor FG1500 Grand Chef

Le Fagor FG1500 Grand Chef se positionne comme une alternative sérieuse aux modèles phares du marché. Doté de plus de 15 fonctions (cuisson, mixage, mijotage, cuisson vapeur, émulsion, etc.), il procure une réelle polyvalence appréciable en cuisine. Il dispose d’un écran tactile intuitif et d’une connectivité Wi-Fi permettant d’accéder à des centaines de recettes guidées. Le bol de 3,5 L, est, je pense, quelque peu petit, pour des repas en famille, néanmoins la contenance des bols est l’inconvénient de la plupart des robots culinaires. Néanmoins, avec un moteur de 1500 W et une température maximale de 140 °C garantissent une cuisson homogène et rapide, il est l’un des plus puissants existants. À un prix plus abordable que certains de ses concurrents, de 400 à 700 € ou en reconditionné, il constitue une belle alternative pour ceux qui recherchent un appareil performant et polyvalent. Vous le trouverez reconditionné sur Cdiscount à 129 €*, chez Darty au prix de 651,98 €* ou sur Amazon au prix de 478,99 €*.

Alternative n° 2 : le robot culinaire Magimix Cook Expert

Le Magimix Cook Expert est une excellente alternative pour ceux qui préfèrent une approche plus manuelle en cuisine. Son grand bol en inox de 3,5 L, associé à une cuisson par induction de 30 °C à 140 °C, permet de réaliser une multitude de recettes, des soupes aux plats mijotés en passant par les pâtes levées. Contrairement à d’autres modèles, il est livré avec des accessoires pour râper, émincer et hacher, en plus des fonctions classiques, et c’est une véritable aubaine, car les accessoires ajoutés reviennent parfois très cher ! Je le possède personnellement, et je peux vous assurer qu’il est devenu indispensable au quotidien.

J’aime particulièrement le mode « Expert » qui permet de personnaliser les réglages de température, vitesse et temps de cuisson. Son prix avoisine les 1 000 €, et il est réputé pour sa robustesse et sa fabrication française. En 8 ans d’utilisation, j’ai dû changer la poignée et le couvercle, soit un investissement de 50 € environ. Seul bémol : il ne possède pas de balance intégrée, ce qui peut gêner certains utilisateurs, mais une petite balance de cuisine est livrée avec le robot. Le Magimix Cook Expert est disponible chez Darty au prix de 899 €*, Amazon au prix de 998,95 €* ou Cdiscount au prix de 899 €*

Alternative n° 3 : le robot culinaire Monsieur Cuisine Smart

Celui-ci fait des émules à chaque nouvelle sortie promotionnelle chez Lidl : c’est le produit phare de l’enseigne allemande, concurrent sérieux, mais accessibles, de tous les autres robots culinaires ! Vendu chez Lidl à moins de 500 €, il propose des fonctionnalités semblables aux robots haut de gamme : connectivité Wi-Fi, écran tactile, et un bol de 3 L. Il permet de cuire, mixer, cuire à la vapeur, mijoter et pétrir, tout comme ses concurrents plus chers.

Ses recettes guidées intégrées simplifient son utilisation. Avec une puissance de 1000 W en chauffe et 500 W en mixage, il répond à la majorité des besoins, même s’il est un peu moins puissant que ses concurrents. Son principal inconvénient reste la disponibilité limitée, car il est souvent en rupture de stock. En ce moment, il est disponible sur le site Lidl au prix de 429 €* mais également sur Amazon au prix de 488,55 €*.

Alternative n° 4 : le robot culinaire Moulinex Companion XL

Le Moulinex Companion XL se démarque par sa capacité XXL de 4,5 L, idéale pour les grandes familles, et c’est une excellente idée, car les bols ne sont jamais assez grands, il faut le reconnaître. Il dispose de 12 programmes automatiques pour cuire, mijoter, pétrir, cuire à la vapeur et réaliser des desserts. Contrairement à d’autres modèles, il ne possède pas de balance intégrée ni de connectivité Wi-Fi, mais son interface simple et intuitive le rend facile d’utilisation. Son moteur puissant de 1550 W assure une cuisson rapide et homogène, et il est généralement moins bruyant que certains concurrents.

Son prix compris de 400 à 600 € en fait un excellent compromis pour ceux qui veulent un robot performant sans exploser leur budget. Seul bémol : il ne dispose pas de recettes intégrées, il faut suivre des instructions via un livre ou une application externe. Vous le trouverez chez Darty au prix de 579 €*, sur Cdiscount au prix de 474,73 €* ou sur Amazon, vendu 549,99 €*.

Alternative n° 5 : le robot culinaire Kenwood Cooking Chef XL

Le Kenwood Cooking Chef XL est le robot cuiseur le plus puissant du marché, avec un moteur de 1500 W pour le mixage et une cuisson par induction allant jusqu’à 180 °C. C’est le plus grand concurrent du Thermomix à tous les niveaux (prix, capacité, polyvalence). Il est parfait pour pétrir de grosses quantités de pâte, réaliser des plats mijotés complexes ou encore cuire sous-vide. Son grand bol de 6,7 L est le plus grand de cette sélection, ce qui le rend parfait pour les grandes familles ou les passionnés de cuisine.

Il est livré avec de nombreux accessoires et compatible avec plus de 25 outils Kenwood. Son écran tactile et ses nombreuses options de réglage en font un robot ultra-performant, mais également plus complexe à prendre en main pour un novice. Son prix élevé, de 1 100 à 1 400 € en fait un investissement, mais il conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un appareil semi-professionnel. En ce moment, il est disponible chez Darty au prix de 1 301,99 €*, Rakuten au prix de 1 302,15 €* ou Amazon au prix de 1 100 €*.

Le Thermomix TM7 pourrait être dévoilé très prochainement, selon certaines de nos sourceshttps://t.co/CpIMyyTXFb — Alexandre (@Ar4kiel) February 10, 2025

Quel robot cuiseur choisir en fonction de vos besoins et de votre budget ?

Vous voulez le meilleur et vous avez le budget ? Fagor FG1500 Grand Chef ou Kenwood Cooking Chef XL.

Vous cherchez un bon rapport qualité/prix ? Moulinex Companion XL.

Vous voulez un modèle accessible ? Monsieur Cuisine Smart.

Vous êtes un passionné qui veut de la polyvalence ? Magimix Cook Expert.

Tableau récapitulatif :

Modèle Capacité Température max Balance intégrée ? Prix moyen Fagor FG1500 Grand Chef 3,5 L 140 °C Oui env. 500 € Magimix Cook Expert 3,5 L 140 °C Non env. 1 000 € Monsieur Cuisine Smart 3 L 120 °C Oui env. 500 € Moulinex Companion XL 4,5 L 130 °C Non env. 600 € Kenwood Cooking Chef XL 6,7 L 180 °C Oui env. 1 300 €

Tous ces modèles sont performants, mais chacun répond à un besoin différent. À vous de voir lequel correspond le mieux à votre manière de cuisiner ! Vous possédez déjà un robot culinaire ? Pourquoi celui-ci et quels sont les avantages et les inconvénients de votre robot culinaire ? On attend vos retours ! Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 10 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.