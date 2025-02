Depuis que j’ai emménagé dans mon propre appartement, je ne peux plus utiliser le Magimix de ma maman. Et, sincèrement, je trouve qu’il manque à ma cuisine pour préparer mes repas à l’avance, et les réchauffer à l’Airfryer quand je rentre du travail. Et, il existe un robot culinaire qui me fait de l’œil. C’est le Monsieur Cuisine de Lidl, souvent considéré comme l’alternative économique au Thermomix, ou au Cook Expert de Magimix. En effet, il attire de nombreux adeptes grâce à son prix attractif. Affiché à 429 €* sur le site Lidl, et disponible à 488,55 €* sur Amazon, il promet une large gamme de fonctionnalités, allant de la cuisson vapeur au pétrissage, en passant par le mixage et la réalisation de sauces. Ma belle-sœur Sibylle le possède depuis quelques mois et j’avais besoin de son avis. Si elle l’utilise au quotidien, elle m’a aussi confié qu’il n’était pas aussi parfait qu’elle l’avait espéré. Eh oui, comme tous les appareils, le Monsieur Cuisine de Lidl possède quelques inconvénients que l’on ne vous mentionne pas sur l’emballage. Lesquels ? Réponse dans cet article.

Inconvénient n° 1 : pas si fiable et durable qu’espéré !

Est-ce un manque de chance, ou une récurrence chez Lidl, je l’ignore, mais apparemment Sibylle a vite remarqué que l’écran tactile avait tendance à réagir lentement, voire à se figer ? Quant au moteur, il semble moins robuste que celui de ses concurrents haut de gamme. Certains utilisateurs signalent même des pannes précoces, notamment sur les lames et les joints. Un problème frustrant, surtout quand on s’attend à un appareil conçu pour durer. Si je compare avec le Cook Expert de ma mère, elle le possède depuis huit ans, et ne déplore aucune panne majeure !

Inconvénient n° 2 : la cuisson et la chauffe pas toujours optimales

Là encore, ce n’est pas mentionné sur l’emballage, mais vraisemblablement, le Monsieur Cuisine présente quelques inconvénients du côté de la cuisson et de la chauffe. En effet, selon Sibylle qui utilise aussi le Magimix de ma maman de temps à autre, le Monsieur Cuisine met plus de temps à atteindre la température souhaitée. Il est limité à 130 °C, ce qui peut poser un problème pour certaines recettes nécessitant des cuissons plus élevées. De plus, Sibylle a remarqué que la cuisson n’était pas toujours homogène et que certaines préparations, comme les sauces ou les crèmes pâtissières, manquaient de précision. La puissance du moteur étant inférieure à celle du Thermomix (1 200 W contre 1 500 W), mixer des ingrédients durs devient parfois laborieux.

Inconvénient n° 3 : un poids éléphantesque !

Parlons maintenant de l’ergonomie et de la praticité. Avec ses 9 kg, l’appareil est lourd et encombrant, ce qui rend son déplacement peu pratique dans une petite cuisine. Le bol, d’une capacité raisonnable de 3 litres, s’avère parfois insuffisant pour cuisiner en grande quantité. Mais, ce qui l’agace le plus, c’est le couvercle difficile à retirer. À chaque ouverture, il faut forcer un peu, ce qui complique l’usage au quotidien, surtout lorsqu’il faut l’enlever rapidement entre deux préparations. Disons qu’une fois qu’il a trouvé sa place dans la cuisine, il vaut mieux l’y laisser !

Inconvénient n° 4 : une connectivité à revoir ?

Un autre point frustrant : l’interface et la connectivité. Contrairement au Thermomix et à d’autres modèles concurrents, le Monsieur Cuisine ne propose pas de mises à jour régulières et sa bibliothèque de recettes intégrées est moins fournie. L’écran tactile manque de réactivité et l’ensemble de l’interface semble un peu dépassé. La balance intégrée, bien que pratique, n’est pas ultra précise, ce qui peut être problématique pour certaines recettes nécessitant des pesées au gramme près. C’est le cas pour les pâtisseries par exemple. D’ailleurs, elle pèse ses ingrédients avec une balance annexe pour éviter les ratages culinaires !

Inconvénient n° 5 : quid du SAV et des pièces détachées ?

C’est peut-être son inconvénient majeur ! Il est quasiment impossible de retrouver des pièces détachées, et le SAV en magasin laisse vraiment à désirer ! Comme il n’est vendu que lors d’opérations spéciales chez Lidl, ou sur le site de l’enseigne, il est souvent en rupture de stock, ce qui rend son achat compliqué. Et, en cas de panne ? Sibylle m’a confié que le service après-vente n’était pas des plus réactifs. Certains utilisateurs ont signalé des délais assez longs pour obtenir une réparation ou un remplacement après la fin de la garantie.

Des inconvénients, mais également des avantages évidemment !

Malgré ces quelques défauts, Sibylle ne regrette pas totalement son achat. Pour 429 €* chez Lidl ou 488,55 €* sur Amazon, il reste une bonne alternative pour ceux qui veulent un robot cuiseur abordable et performant sans investir dans un modèle haut de gamme. Mais, mieux vaut connaître ses limites avant de se laisser séduire ! Et vous, avez-vous testé le Monsieur Cuisine ? Avez-vous rencontré les mêmes inconvénients que Sibylle ? On attend vos retours ! N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 10 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur, ni de la disponibilité du Monsieur Cuisine.