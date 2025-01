J’ai testé l’Airfryer pour mes chiens avec 2 recettes simples, naturelles et succulentes

J’ai longtemps hésité avant de céder à la tentation de l’airfryer ! Mais, ça y est, j’ai craqué sur un modèle en soldes, convaincue par les différents et nombreux reportages de ces dernières semaines. Je débute en la matière, et je me dis qu’au pire, je l’utiliserai de temps à autre, et qu’au mieux, elle me deviendra indispensable comme mon Cook Expert, et pourtant je n’y croyais pas. Comme je suis une amoureuse inconditionnelle de mes chiens, j’ai commencé par réaliser deux recettes de friandises, que je vous livrerai dans cet article. Mais, avant cela, je vous donne mes premières impressions, et je pense avoir déjà fait « une bonne affaire ». Découverte.

Mes premières impressions sur l’airfryer

Je ne vais pas vous mentir, j’avais déjà eu un airfryer, mais avec une notice absolument incompréhensible, je m’en suis séparé sans regrets. Pour ce second essai, j’ai choisi d’acheter un airfryer avec une notice en français, et dans un magasin physique, Auchan* plus exactement. Pour les qualités, je noterai la facilité d’utilisation, le petit livre de recettes téléchargeable, le design et la capacité des paniers. Et, si je devais noter un défaut : le bruit qui est beaucoup plus présent si je le compare à mon four traditionnel.

Néanmoins, j’ai immédiatement remarqué que je gagnais du temps sur le préchauffage de l’appareil… Pour être précise, l’airfryer atteint les 180 °C en moins de 2 minutes, lorsqu’il faut plus de 10 minutes à mon four pour atteindre la même température. Des économies d’électricité en perspective donc ? Voici maintenant les deux recettes de friandises pour chiens, et je peux vous assurer qu’elles ont été très appréciées !

Ma recette de poulet séché pour chien à l’Airfryer

La première recette est ultra simple, j’ignorais dans quelle aventure je m’embarquais. J’ai en conséquence choisi de tester les filets de poulet séchés. Il n’y a qu’un seul ingrédient, oui, un seul : deux filets de poulet. Je coupe simplement les filets en fines lamelles (environ 5 mm) et les dispose dans l’Air Fryer, mode déshydratation, à 65 °C pendant 4 heures. Le résultat ? Des morceaux de poulet croustillants et délicieux, parfaits pour mes toutous. Pas d’additifs, pas de conservateurs, juste du naturel. Mes chiens en raffolent, et je suis ravie de leur proposer des friandises saines faites maison. Seul bémol pour cette recette, je diminuerai le temps de déshydratation pour des friandises un peu plus moelleuses, même si ces dernières se conserveront alors moins longtemps.

Ma recette de friandises bœuf-légumes-flocons d’avoine

Pour varier les plaisirs, j’ai aussi préparé des friandises maison au bœuf, légumes et flocons d’avoine. Voici la recette : dans mon Cook Expert, je mélange 300 g de steak haché, 6 cuillères à soupe de flocons d’avoine, 300 g de légumes (petits pois, carottes, haricots verts), un peu de persil, et une cuillère d’huile d’olive. Une fois bien malaxée et réduite en pâte homogène, je répartis cette pâte dans des moules en silicone, ici des moules à muffin, puis direction l’Airfryer. Mode cuisson, 20 minutes à 180 °C. Une fois cuites, je les laisse bien refroidir avant de les proposer à mes chiens.

Et devinez quoi ? Ces friandises ont eu tellement de succès que même le chat, Oups, a réussi à en chiper deux ! Résultat : des friandises 100 % naturelles, faites avec amour, et approuvées par toute la maisonnée (chiens et chat inclus). Alors, allez-vous tenter mes deux recettes pour satisfaire votre chien ? Et avez-vous d’autres recettes du même style que je pourrais essayer ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

