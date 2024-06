Bientôt l’été ! Enfin, on l’espère, tant le printemps aura été exécrable en Seine-et-Marne, mon département. Temps gris, pluies abondantes, fraîcheurs anormales, des facteurs qui nous ont fait vivre « un printemps pourri » ! Ces pluies, en revanche, certains nuisibles, comme les limaces et les escargots, les ont appréciés : ils pullulent littéralement ! Nous vivons depuis 20 ans dans notre maison dans la Brie, et c’est la première fois que je dois répandre du produit anti-limaces. Le soir venu, la terrasse ressemble à une piste d’athlétisme pour limaces, tant elles sont nombreuses. Trois chiens à la maison, et des limaces partout, je me suis interrogée sur les risques que mes chiens prendraient s’ils mangeaient une limace ou un escargot. Ils n’ont pas l’habitude de les manger, et je suis plutôt rassurée, car ces nuisibles du jardin, représentent un danger mortel pour les chiens. Comment est-ce possible ? Je vais tout vous expliquer.

Pourquoi peuvent-ils être dangereux pour vos chiens ?

Les chiens sont souvent très joueurs, et découvrent de nouvelles « choses » avec la gueule comme un enfant le ferait avec ses mains. Certains chiens sont aussi atteints de pica, comme c’est le cas de mon braque ariégeois de onze ans. Concrètement, il ne détruit rien, mais attrape dans sa gueule tout ce qu’il trouve, et le promène dans la maison. Briquets, télécommandes, coussins, chaussettes, outils, boîtes, tout y passe. J’ai de la chance, il n’avale rien, mais plus jeune, je l’ai déjà surpris en train de jouer avec des crapauds, sans savoir qu’eux aussi pouvaient transmettre une maladie mortelle à nos protégés : le ver pulmonaire.

Qu’est-ce le ver pulmonaire ?

Le ver pulmonaire est transmis par les limaces, les escargots, les crapauds ou les grenouilles. Ces parasites se trouvent sur les animaux concernés, mais également pour les limaces et les escargots, dans les traînées de bave qu’ils laissent sur leur passage. Les vers pulmonaires mesurent 2,5 cm de longueur à l’âge adulte et viennent se loger dans les cavités cardiaques des chiens et des renards, leurs hôtes favoris. C’est plus rare, mais en 2018, un adolescent australien de 18 ans s’était retrouvé paralysé après avoir gobé une limace infectée. Attention, toutes les limaces ne sont pas porteuses de vers pulmonaires, néanmoins il convient d’être prudent. Ces nuisibles nocturnes se baladent partout, dans les allées, sur les coupelles de pots de fleurs, sur les jouets de vos chiens, etc. Par exemple, si une limace ou un escargot infecté, traîne sur la balle de votre toutou, il peut contracter le ver pulmonaire simplement en jouant, lorsqu’il prendra la balle dans sa gueule. Selon le site vets4pets.com, « les chiens atteints de graves infections par les vers pulmonaires peuvent devenir très malades. En fait, 9 % des chiens infectés en mourront ».

Quels sont les symptômes de la présence du ver pulmonaire ?

Le premier symptôme qui doit immédiatement vous conduire chez le vétérinaire, ce sont des difficultés à respirer. Le chien peut aussi tousser ou émettre des bruits de « souffle » de temps en temps. Il est totalement anormal qu’un chien tousse, c’est le signe de problèmes pulmonaires. Les autres symptômes à surveiller et qui peuvent vous mettre sur la piste du ver pulmonaire sont les vomissements, la diarrhée, des gencives pâles, des saignements, ou des ecchymoses inexpliquées ou excessives sur le ventre ou les oreilles.

Comment éviter le pire ?

Si vous détectez les symptômes d’une contamination au ver pulmonaire, conduisez votre chien chez le vétérinaire, il existe des vermifuges qui traitent ces parasites. De plus, une simple prise de sang permet de savoir rapidement si le diagnostic est avéré. De votre côté, et pour éviter le pire, vous devez absolument vermifuger vos chiens, et vos chats au moins une fois par trimestre au printemps et en été, et une fois entre l’automne et l’hiver. Les vermifuges agissent en préventif, mais également en curatif, et protègeront votre chien contre ces vers pulmonaires qui peuvent s’avérer mortels. Depuis des années, mes chiens sont traités au Milbetel de Biocanina, et n’ont jamais eu de vers de leurs vies ! Un dernier conseil ? Si vos toutous font leurs besoins dans le jardin, ramassez quotidiennement les déjections, cela évitera aussi de donner de la matière aux limaces qui adorent ces rejets canins ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

