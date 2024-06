Comment faire fuir les limaces du jardin potager ?

Cette année serait-elle « une année à limaces » ? Je ne sais pas pour vous, mais mon potager pullule de limaces, et de leurs cousins, les escargots ! Elles entrent partout et même dans notre véranda, les traces de baves luisantes au petit matin, témoignent de leurs passages nocturnes ! Ce sera, la première fois en 20 ans de potager, que mes parents utiliseront un anti-limace, certes biologique, mais en granulés. Ils ont essayé diverses astuces que je vais vous indiquer dans mon article, cependant l’invasion est trop avancée. Une preuve ? Nous avons planté des pieds de tomate avec les plaques Ecolo5, ils n’ont tenu que quelques jours, dévorés par les limaces affamés. Mais, alors, comment lutter contre les limaces au potager ? Je vous explique tout immédiatement !

Quelques techniques possibles

Autant, vous prévenir tout de suite, ces méthodes ne sont pas des remèdes miracles, et peuvent ne pas fonctionner. Ce fut le cas pour moi cette année, alors que j’avais pris soin de conserver mes coquilles d’œufs, de les concasser et de les disposer dans mon potager… Visiblement, cela ne les a pas freinées, mais c’est une méthode facile à tester ! Vous pouvez aussi répandre du marc de café, ou de la cendre de bois pour tenter de les repousser. Le côté rugueux de ces différentes manières pourrait les ralentir. Cependant, si elles sont vraiment affamées, je ne suis pas certaine qu’elles ne franchissent pas ces barrières ! Il se dit aussi que les limaces n’aiment pas le cuivre, et que des fils de cuivre entourant les pieds, seraient efficaces, mais je n’ai pas testé cette méthode. Vous pouvez aussi planter des pissenlits, des œillets d’Inde, ou de la moutarde, loin de votre potager. Elles adorent ces plantes et devraient se diriger vers elles, plutôt que vers vos pieds de tomate ou vos salades.

Quels sont les prédateurs naturels des limaces ?

Si vous en avez la possibilité, l’idéal est de privilégier les prédateurs naturels des limaces. Ils ne sont pas très nombreux, néanmoins ils sont les plus efficaces. Un petit hérisson se promène dans votre jardin ? Surtout, ne le chassez pas, fabriquez-lui un abri, une cabane, ce que vous voulez, mais faites en sorte qu’il élise domicile dans votre jardin. Les hérissons adorent les limaces et les escargots, le nettoyage devrait être très efficace. Attention, si vous trouvez un hérisson ailleurs que chez vous, ne le transportez pas, c’est une espèce protégée, et il est absolument interdit de les déplacer.

Un peu moins sympathiques, mais tous aussi efficaces, les grenouilles et les crapauds sont aussi très friands de limaces. Pourquoi ne pas créer une petite mare dans votre jardin, pour attirer les batraciens, et lutter contre les limaces ? Certains oiseaux comme les merles aiment les limaces, mais ils sont opportunistes et il est difficile de les « apprivoiser ». Enfin, si un concert de « coin-coins » ne vous dérange pas, le canard, coureur indien, est un excellent chasseur de limaces. Si vous disposez déjà d’une basse-cour, accueillez un couple de canards indiens, ils vous débarrasseront des limaces ! En plus, ces canards sont drôles et deviennent facilement de petits animaux qui vous suivront partout.

D’autres méthodes plus « humaines »

Il existe d’autres méthodes pour éliminer les limaces, qui, même si elles ne sont pas dangereuses, peuvent ruiner votre potager en quelques jours. La première consiste à les ramasser chaque jour, pour les éliminer… Cette méthode est radicale certes, mais comment faire lorsque des centaines de limaces investissent votre potager ? Les limaces adorent l’herbe humide, et se cacher sous les feuilles. Pour les attraper, vous pouvez disposer quelques feuilles de salade, sur une planche, en zone humide. Elles viendront s’installer, et vous n’aurez plus qu’à les ramasser. Pour éviter de les attirer, il est préférable d’arroser le matin plutôt que le soir, car le sol aura le temps de sécher, et les limaces sont plus actives la nuit. Si vous ne souhaitez pas les éradiquer, vous pouvez leur installer un abri, mais vous prendrez le risque de la voir proliférer. Pour leur installation, choisissez une zone fraîche et ombragée, et construisez un abri avec quelques planches ou des tuiles retournées. Disposez vos déchets de cuisine comme les épluchures de légumes ou de fruits, ainsi que les feuilles de salades flétries coupées au potager. Elles auront ainsi de quoi se nourrir et ne s’attaqueront plus à vos salades !

Mon choix pour cette année…

Malheureusement, cette année, comme je vous l’ai dit en introduction, les limaces ont envahi notre jardin, elles attaquent par dizaines ! Impossible d’utiliser des coquilles d’œufs, du marc de café ou des cendres, elles sont trop nombreuses. Je n’ai malheureusement pas de hérisson, ni de grenouilles, ni de canard indien, et je ne compte pas construire une arche de Noé ! J’ai donc opté pour une solution chimique, un anti-limace utilisable en agriculture biologique, non dangereux pour les animaux domestiques, et notamment pour mes chiens. Les anti-limaces biocides sont à base de granules de sulfate de fer, ou phosphate ferrique, et ne sont toxiques que pour les limaces. Une semaine avant la plantation des tomates ou des fraises, il faut répandre le produit sur sol humide, puis renouveler l’opération à chaque fois qu’il pleut. Le sulfate de fer se présente sous la forme de granulés de couleur bleue, et en se décomposant, ils apportent des nutriments à votre sol (fer et phosphate).

Cependant, attention, la dose conseillée est de 5 mg / m², ne dépassez pas cette quantité, ou les éléments qui s’accumuleraient dans le sol pourraient avoir un effet contre-productif pour vos sols. Je verrai le résultat dans quelques semaines, si mes plantations restent en vie ! Pour éviter l’utilisation de méthodes diverses et variées pour lutter contre les limaces, vous pouvez, durant l’hiver, la saison de ponte des limaces, griffer votre sol sur 10 cm de profondeur. Les œufs de limace seront détruits et cela vous évitera bien des désagréments au printemps ! La limace me fait penser à la chanson Léa de Louise Attaque : « elle est pas méchante, mais putain qu’est-ce qu’elle est chiante » ! Mesdames les limaces, si vous pouviez aller voir ailleurs, cela nous arrangerait bien ! Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .