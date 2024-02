Comment utiliser les cendres de pellets de bois au jardin et à la maison ?

Vous êtes parmi les 7 millions de foyers qui ont choisi le chauffage au bois ? Un mode de chauffage qui se révèle écologique et économique, selon l’ADEME et qui séduit de plus en plus. Étonnant lorsque l’on sait que l’on n’a rien inventé, puisque nous revenons progressivement aux méthodes de chauffage utilisées par nos aïeux. Toutefois, les poêles à bois ou à pellets, ont, bien entendu, largement évolués, et sont désormais très performants. Le bois, quand il brûle, produit des cendres, ce n’est un secret pour personne. Et, ces cendres, il ne faut surtout pas les jeter, car elles aussi sont une matière naturelle, que l’on peut intelligemment réutiliser dans toute la maison, ainsi qu’au jardin. Petit tour d’horizon de toutes les astuces à connaître pour réutiliser vos cendres de pellets, ou de buches. C’est parti.

Pourquoi ne faut-il pas jeter vos cendres de pellets à la poubelle ?

Issues directement de la combustion du bois, donc des pellets, qui sont, rappelons-le, composés de sciure ou de copeaux de bois, les cendres sont gorgées d’éléments minéraux indispensables dans la maison. Voici la composition des cendres, en sachant que celle-ci peut être différente, en fonction du bois brûlé (feuillu, résineux, etc).

Oxydes métalliques (20-30 %) : oxydes de calcium (CAO), de magnésium (MgO), de potassium (K₂O), de sodium (Na₂O), et de fer (Fe₂O₃).

Oxydes non métalliques (40-60 %) : oxydes de silicium (SiO₂), d’aluminium (Al₂O₃), et de phosphore (P₂O₅).

Sels fondus (10-20 %), sels solubles dans l’eau tels que les carbonates et les sulfates.

Autres (5-15 %) : des traces d’autres éléments tels que le zinc, le cuivre, le manganèse, etc.

Tous ces éléments qui sont donc des minéraux, sont utiles à la croissance des plantes, au compost, et même à l’entretien de certains accessoires à la maison. Les pouvoirs des cendres sont presque infinis, encore faut-il les connaître.

Comment réutiliser les cendres de pellets de bois au jardin ?

Le jardin est évidemment le lieu le plus propice à la réutilisation des cendres. La plupart des plantes fleuries, des arbres fruitiers, ou des plantes d’ornement ont un besoin essentiel de minéraux pour croître dans les meilleures conditions. Tout l’hiver, vous produisez des cendres que vos plantes vont adorer. Et, il est plutôt simple de le mettre en œuvre puisque les cendres passent du producteur (poêle à pellet) au consommateur (plantes) sans aucune transformation. En effet, il suffit de déposer vos cendres aux pieds de vos plantes, et de vos arbres fruitiers, et de laisser la pluie, les faire entrer dans le sol. Il est préférable cependant de les positionner au-dessus d’un paillage pour éviter que le vent n’emporte vos cendres avant qu’elles aient pu pénétrer la terre. Vous l’aurez compris, les cendres de bois, sont un excellent engrais naturel pour vos plantes, et notamment pour vos massifs fleuris ou vos arbres fruitiers.

Les cendres pour les arbres fruitiers

Comme pour les autres plantes et les autres légumes, les cendres de bois, ou de pellets, sont bénéfiques pour vos arbres fruitiers. Elles apportent donc de l’engrais, mais possèdent aussi le pouvoir d’asphyxier les parasites hivernaux. Pour cela, il vous faudra mélanger vos cendres avec de l’eau (de pluie si possible), puis badigeonnez chaque tronc pour le protéger. Vous pouvez aussi en ajouter quelques poignées aux pieds de vos pruniers, vos cerisiers ou vos pommiers.

Les cendres pour le gazon

Les cendres pour fortifier votre gazon, c’est oui, mais à condition que votre terre soit acide. En cas de terre calcaire, vous risquez de bloquer le passage d’oligo-éléments et de ruiner votre gazon. Par conséquent, si le sol est acide, vous pouvez répandre des cendres sur votre pelouse, et si votre sol est calcaire, ce n’est pas recommandé, mais les cendres peuvent être réutilisées autrement, bien entendu.

Les cendres pour le compost

Dans le processus de compostage, l’ajout modéré de cendres peut améliorer le compost, à condition de les utiliser en quantités limitées pour ne pas compromettre la circulation de l’air dans le tas de compost. Maintenir l’équilibre de votre compost est primordial, car une proportion excessive de cendres pourrait perturber l’activité bactérienne du sol. Vous pouvez donc incorporer occasionnellement quelques poignées de cendres dans le compost pour bénéficier de ses avantages sans affecter négativement le processus de compostage.

Focus sur la réutilisation des cendres au potager

Bientôt, vous pourrez vous adonner à votre passion du jardinage, et planter vos premiers légumes. Normalement après les Saints de Glace, qui ont lieu les 11, 12 et 13 mai 2024. En attendant, vous pouvez déjà commencer à préparer la terre d’accueil de vos futurs légumes, et utiliser vos cendres de bois. Pour ce faire, répandez les cendres sur la surface à cultiver, puis labourez ce même espace. Vous allez apporter des éléments essentiels à la terre et vos légumes seront ravis d’y pousser. Une fois que vos plantations seront en terre, vous pourrez, comme pour les autres plantes, répandre des cendres aux pieds de celles-ci, leur apportant un engrais naturel, qui les renforcera.

Les cendres pour lutter contre les insectes, les escargots ou les limaces

Les cendres n’ont pas uniquement la fonction d’engrais au potager, elles sont aussi des répulsifs pour certains insectes et nuisibles de vos légumes. Cependant, l’utilisation diffère de celle de l’engrais. En effet, pour utiliser les cendres comme répulsif, il faut les mélanger avec de l’eau puis pulvériser les feuilles. Une autre méthode consiste à saupoudrer les feuilles après la pluie, ou au petit matin, quand la rosée a fait son œuvre sur les végétaux. Attention, un apport trop important de cendres, aurait l’effet inverse sur vos plantes. L’apport de cendres recommandé est de 100 g de cendres de bois par m², soit l’équivalent de deux grosses poignées.

Les cendres au jardin, oui, sauf pour ces plantes

Attention, certaines plantes, de la catégorie des acidophiles, détestent les cendres de bois. Voici une liste non exhaustive des plantes acidophiles :

Rhododendrons

Azalées

Camélias

Érables du Japon

Hortensia

Magnolia

Pin de montagne

Myrtille

Fougère aigle

Gaulthérie

Pieris

Laurier-tin

…

Comment réutiliser les cendres de pellets, à la maison ?

Nous avons fait le tour de la réutilisation des cendres de pellets, ou de buches à l’extérieur, mais elles sont aussi de véritables alliées à l’intérieur.

Dites adieu aux mauvaises odeurs

Les cendres ont le pouvoir de neutraliser les mauvaises odeurs, et ce, dans toute la maison. Ainsi, vous pouvez déposer quelques poignées de cendres au fond de vos containers de tri, de votre poubelle de cuisine, voire dans un bol à l’intérieur de votre réfrigérateur, ou dans vos toilettes.

Lavez votre linge avec de la cendre ?

Oui, c’est une autre possibilité pour réutiliser vos cendres de pellets ou de bois. Pour utiliser les cendres comme lessive, il vous suffit de les mélanger avec de l’eau, à raison d’un volume de cendres pour deux volumes d’eau bouillante. Une fois refroidi et filtré, le mélange rendra votre linge plus blanc que blanc !

Le nettoyage de la cuisine ?

Eh oui, encore une réutilisation possible des cendres de pellets ! Utiliser leur puissant pouvoir dégraissant pour la cuisine. Cela va du nettoyage du plan de travail, voire au lavage de votre vaisselle. Pour ce faire, réalisez une « pâte » en mélangeant une petite quantité d’eau à la cendre, puis frottez vos surfaces avec ce dernier. Rincez, séchez avec un chiffon doux, type microfibre, vous serez étonnés du résultat. Cette astuce peut être transposée pour le nettoyage des vitres de la maison, ainsi que de celle de votre poêle à pellets ou à buches.

La cendre, alliée de l’argenterie

Vous possédez la ménagère en argent de votre mère, ou grand-mère, ou des bijoux ou encore des bibelots fabriqués en argent ? Les cendres vont leur redonner leur éclat d’antan en quelques minutes. Pour ce faire, vous devrez humidifier vos accessoires, puis les enduire de cendres. Une fois secs, il vous suffira de les frotter doucement avec un chiffon doux, ou du coton. Attention cependant à ce qu’aucun résidu métallique (agrafe, clous) soit présent dans vos cendres, vous risquez d’abimer vos bijoux de famille. Ce serait ballot, non ?

Une dernière astuce : les cendres comme sel de déneigement

On l’a vu en début d’article, les cendres contiennent des sels et peuvent donc être utilisées pour déneiger les sols verglacés en hiver. Comment ? Tout simplement en les répandant à l’endroit verglacé. Et, si celles-ci s’envolent, pas de panique, elles enrichiront les parcs et jardins qui se trouvent proches de chez vous. Connaissez-vous d’autres astuces pour réutiliser vos cendres de pellets, ou de buches ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .