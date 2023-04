Trois recettes pour fabriquer soi-même de la lessive écologique

Les lessives que vous achetez dans le commerce sont souvent estampillées « écologiques ». Cependant, de nombreux experts s’entendent sur le fait que ces lessives données pour écologiques relèveraient plus du greenwashing que de l’écologie réelle. La seule manière de repérer une lessive écologique du commerce serait de faire confiance aux labels (Ecocert ou Eco Label européen), qui eux, sont obtenus sur des critères très précis. Les marques pratiquant le greenwashing mettent en avant certains ingrédients d’origine naturelle.

Toutefois, ils oublient de préciser que certains autres ingrédients, comme les agents blanchissants ou lavants, ne sont pas, eux, d’origine naturelle. Pour être certains d’utiliser une lessive écologique, la meilleure solution est peut-être de la fabriquer soi-même. Voici trois idées simples pour fabriquer une lessive efficace et 100 % écologique.

Méthode n° 1 : Savon de Marseille et bicarbonate de soude

La méthode la plus connue est probablement celle au savon de Marseille en copeaux, que vous choisirez bios évidemment ! Voici les ingrédients pour un bidon de 2 litres environ.

100 g de savon de Marseille en copeaux

2 litres d’eau

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

10 à 20 gouttes d’huile essentielle (lavande, citron, mandarine). Cet ingrédient reste facultatif.

1 bidon de 2.25 litres environ

Pour réaliser cette recette, dans une grande casserole, faites bouillir l’eau puis ajoutez les copeaux de savon de Marseille et remuez jusqu’à ce qu’ils soient complètement dissous. Retirez ensuite la casserole du feu et ajoutez le bicarbonate de soude, en remuant bien pour l’incorporer. Vous pouvez ensuite ajouter l’huile essentielle puis remuez votre mélange. Laissez la lessive refroidir à température ambiante pendant approximativement 12 heures, puis la verser dans votre bidon ou un contenant de votre choix. Utilisez de 50 à 100 ml de cette lessive pour chaque lavage.

Méthode 2 : les feuilles de lierre fraîches

Les feuilles de lierre contiennent des saponines, des substances naturelles qui ont des propriétés lavantes et moussantes. Les saponines sont capables de se lier aux graisses et à la saleté pour les éliminer, ce qui en fait un excellent nettoyant naturel pour fabriquer une lessive écologique. La seule condition : trouver des feuilles de lierre à proximité, ce qui ne devrait pas être trop difficile, cette plante étant plutôt envahissante et robuste. Voici les ingrédients pour cette lessive écologique :

100 g de feuilles de lierre fraîches

2 litres d’eau

100 g de savon de Marseille râpé ou en copeaux

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

10 à 20 gouttes d’huile essentielle, un ingrédient facultatif

1 bidon

1 passoire

Pour réaliser cette lessive écologique, il faudra d’abord laver soigneusement les feuilles de lierre pour éliminer toutes les impuretés, puis finement les hacher et les mettre dans une casserole avec un litre d’eau froide. Portez le mélange à ébullition et laissez mijoter pendant environ 30 minutes. Retirez la casserole du feu et laissez le mélange refroidir complètement, puis filtrez-le avec un tamis. Dans une seconde casserole, faites fondre le savon de Marseille râpé dans un litre d’eau chaude, puis ajouté le mélange de lierre filtré. Remuez jusqu’à mélange complet des deux casseroles, puis ajouter le bicarbonate de soude et remuez de nouveau. Vous pouvez ensuite ajouter les huiles essentielles. La quantité de lessive au lierre à utiliser varie de 100 à 150 ml par lavage.

Méthode 3 : les cendres

Les cendres sont riches en potassium, en calcium et en autres minéraux, ce qui en fait un nettoyant efficace pour les vêtements. Voici les ingrédients pour réaliser cette lessive à base de cendres :

4 litres d’eau

1 à 2 tasses de cendres de bois non traité

200 g de savon de Marseille râpé

10 gouttes d’huile essentielle au choix (facultatif)

Attention de choisir des cendres de bois non traitées, pas de cendres de charbon de bois, ni provenant de palettes colorées. Les cendres de votre poêle à pellets, ou de votre poêle à bois, si vous utilisez des combustibles de qualité feront parfaitement votre ingrédient principal de cette recette. Et, voici comment réaliser cette recette. Dans un grand seau ou une bassine, mélangez les cendres et l’eau jusqu’à ce que les cendres soient complètement mouillées. Laissez reposer pendant environ 24 heures pour que les minéraux se dissolvent dans l’eau.

Filtrez ensuite le mélange avec un tamis ou un torchon. Dans une casserole, faites fondre le savon de Marseille dans un litre d’eau chaud, puis mélanger le contenu à votre mélange initial (eau + cendres). Mélangez et ajoutez si vous le souhaitez les huiles essentielles. Utilisez de 100 à 150 ml par lavage. Pour toutes ces recettes, grâce à l’eau de pluie récupérée, votre lessive sera encore plus écologique, pensez-y, c’est un bon plan pour l’environnement et pour votre porte-monnaie.