Ops Clean : ils (ré)inventent la lessive avec un sac de billes au magnésium réutilisable 350 fois

Si vous aussi, vous en avez assez d’acheter un bidon de lessive chaque semaine ou presque, nous avons peut-être LA solution ! De plus, si l’on en croit cette enquête réalisée par 60 millions de consommateurs, le prix de la lessive est de 0,15 à 0,42 centime par cycle. On considère qu’un foyer de quatre personnes utilise le lave-linge cinq fois par semaine. Le prix de la lessive se situe donc de 0,75 à 2,10 € par semaine et de 39 € à 109,20 € par an. Ceci n’est qu’une moyenne, et je peux vous assurer que je me situerai plutôt autour de 7 ou 8 que de 5, avec les plaids de mes chiens, et les tapis lavés chaque semaine ! Je vous ai déniché une invention venue de Lyon qui vous permettrait d’acheter de la lessive une fois par an, pour moins de 50 € ! Le nom de cette invention : Ops Clean, je vous invite à la découvrir.

Une lessive écologique et économique

La lessive Ops Clean est l’invention de Jean-Baptiste Duranton et Marc Biessy, deux Lyonnais qui souhaitent véhiculer, à travers elle, des valeurs écologiques, économiques et sociales. Je reviendrai sur ces valeurs un peu plus loin dans mon article. Les agents spéciaux chargés du lavage de votre linge ne sont autres que des billes de magnésium. Ces billes ne sont malheureusement pas fabriquées en France, mais en Chine, puisqu’aucune usine française n’en produit. Dans une interview accordée au journal Ouest-France, Jean-Baptiste Duranton explique que « 90 % de la production mondiale est détenue par la Chine. L’Europe n’a pas de production, donc pour le moment, nous n’avons pas la possibilité de nous fournir plus près », renchérit Marc Biessy. Nul doute qu’ils se fourniraient en France, s’ils le pouvaient. L’invention ne réside en conséquence pas dans les billes de magnésium, mais dans le petit sac qui permet leur utilisation.

Un sachet composé de billes de magnésium

Les billes de magnésium sont de petites billes ou pastilles solides composées principalement de magnésium métallique pur. Lorsqu’elles sont plongées dans l’eau, les billes de magnésium réagissent avec les ions présents dans l’eau pour produire de l’hydrogène gazeux. Ce gaz agit alors comme un agent nettoyant, contribuant à détacher la saleté et les taches des vêtements lors du lavage. De plus, cette réaction libère également des ions magnésium, qui peuvent aider à adoucir l’eau et à améliorer l’efficacité du nettoyage. Elles sont efficaces avec tous les cycles d’au moins 45 minutes, pour une température comprise de 15 à 90° C. Cette lessive très écologique ne dégage cependant pas de parfum, mais l’essentiel n’est-il pas de laver le linge ?

Un coût de 0,1 centime par cycle

Ce ne sont donc pas les billes de magnésium que les deux ex-étudiants de Lyon ont inventé. D’ailleurs, ils pensent pouvoir rendre ces billes parfumées, cependant, ce sera peut-être l’objet de leur futur développement. Le secret d’Ops Clean réside dans le petit sac bleu qu’ils ont inventé et qu’ils font fabriquer par un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) et par un organisme de réinsertion. Nous savons juste que le sachet, réutilisable 350 fois, est fabriqué dans un nylon polyester, mais la « recette » est tenue secrète ! Plus de 5 000 personnes ont déjà choisi Ops Clean, réduisant le coût de la lessive à 0,1 centime par cycle.

D’ailleurs, la start-up a déjà remporté le prix de la start-up européenne 2023 lors du concours Amazon Launchpad Innovation Awards. Une dotation de 100 000 € qui devrait leur permettre de développer le produit, probablement de le parfumer, et d’imaginer un détachant avant lavage. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel de la marque : opsclean.fr. Achetez la lessive Ops Clean sur Amazon en cliquant ici, elle est actuellement au prix de 35,91 €* au lieu de 39,90 € soit une réduction de 10 %. Connaissiez-vous l’existence de cette lessive révolutionnaire ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 8 mai 2024, nous ne sommes pas responsables d’une modification effectuée par le site vendeur.

