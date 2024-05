« Simple, écologique et efficace », connaissez-vous la feuille de lessive ?

Parmi les tâches ménagères inévitables, il y a celle que l’on appelle « la corvée de linge ». Et, dans une famille de quatre personnes, le ronronnement du lave-linge peut être quotidien. Le lave-linge équipe 96,3 % des foyers, selon ce rapport de l’INSEE. Il est fort probable que les 3,7 % sans machine à laver, soient des étudiants qui apportent chaque semaine le linge sale chez leurs parents ! Un lave-linge fonctionne avec de l’eau, de l’électricité, de la lessive, et souvent de l’adoucissant. La préférence des foyers en termes de lessive va aux lessives liquides ou en dosettes. Bien que vendues pour être écologiques, un reportage de TF1 explique que la plupart des lessives contiennent des agents polluants. De plus, et même si cela est déconseillé, nous mettons toujours trop de détergent, polluant un peu plus les eaux usées. Saviez-vous qu’il existait une « lessive en feuille », plus facile à doser, ainsi que plus écologique ? Je vous présente cette nouvelle manière de laver son linge.

La lessive en feuille, qu’est-ce que c’est ?

Lors de la crise sanitaire, quand le gel hydroalcoolique manquait, je vous avais parlé des feuilles de savon, aisé à utiliser avec un peu d’eau. Les feuilles de lessive fonctionnent sur le même principe, et se présentent sous la forme de feuilles solubles dans l’eau. Chacune d’elle contient la quantité adéquate pour faire une machine à laver. La feuille se place directement au cœur du linge, dans le tambour comme vous le feriez avec des noix de lavages.

Les avantages de la feuille de lessive

Le premier avantage étant de parvenir au « juste dosage » de votre lessive. Avec une lessive liquide ou en poudre, nous avons tendance à penser que plus on met d’agent lavant, plus le linge est propre. C’est faux, et même contre-productif puisque vous encrassez votre lave-linge. La feuille de lessive, elle, permet un dosage parfait, et toujours constant. Une feuille = une tournée de linge. Cette lessive, en feuilles, est aussi plus écologique, car conçue avec des ingrédients naturels et biodégradables. C’est aussi un formidable réducteur de déchet, car seul le petit emballage qui contient les feuilles est à recycler dans votre bac à emballage. Les bidons ou carton de lessive sont encombrants et les déchets sont plus conséquents. En termes d’efficacité, elles sont semblables, voire plus efficace que certaines lessives.

Les inconvénients de la feuille de lessive

Cette forme de lessive ne possède pas que des avantages, mais vous allez comprendre que les inconvénients n’en sont pas réellement. Tout d’abord, elles sont un peu plus chères à l’achat que certaines lessives. Comptez une quinzaine d’euros pour une soixantaine de lavages, mais certaines lessives de grandes marques affichent des prix identiques. De plus, le dosage des lessives liquides n’étant jamais le même, il est très rare, que le nombre de lavages indiqué sur le bidon, soit respecté. Le second inconvénient étant que, pour le moment, la lessive en feuille est très peu disponible en magasin, et se trouve essentiellement sur Internet. De plus, les parfums disponibles sont limités et peuvent être un frein au passage à la lessive en feuille.

Enfin, il existe des lessives en feuilles hypoallergéniques, mais elles sont encore assez rares. Néanmoins, les feuilles de lessive sans parfum, sont généralement hypoallergéniques, il faut juste faire l’impasse sur l’odeur du linge, que l’on peut « récupérer » avec un adoucissant. Vous trouverez de nombreuses marques disponibles sur Amazon, et notre préférée, parfumée à la lavande, en fin d’article. Peut-être, utilisez-vous déjà cette lessive en feuille ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

