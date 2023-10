À la recherche d’un lave-linge abordable ? Pensez à l’option du reconditionné !

Votre lave-linge vient de rendre l’âme, et comme souvent, ce n’est jamais le bon moment pour en acheter un neuf. Si vous êtes à la tête d’une famille nombreuse, il vous faudra forcément un lave-linge avec une grande capacité de lavage, ce qui implique un prix élevé. Vous pouvez aussi faire le tour des sites de vente de matériel d’occasion, sans jamais savoir si votre lave-linge acheté à bas prix, sera en état de supporter les cycles que vous lui imposerez. Saviez-vous qu’il existait d’autres lave-linges, à mi-chemin entre l’occasion et le neuf : le lave-linge reconditionné ? En choisissant cette alternative, vous faites des économies et recyclez un lave-linge, qui aurait terminé au rebut alors qu’il peut encore fonctionner. On va tout vous expliquer.

Un lave-linge reconditionné qu’est-ce que c’est ?

Contrairement à un lave-linge d’occasion, vendu de particulier à particulier, un lave-linge reconditionné, est un appareil remis à neuf par des techniciens spécialisés. Vous ne les trouverez donc pas sur des sites de vente de produits d’occasion, mais sur des sites spécialisés. Prenons l’exemple des lave-linges reconditionnés Underdog qui sont des appareils ayant déjà eu une première vie, mais remis à neuf par des experts en la matière. Concrètement, le lave-linge reconditionné a probablement déjà été utilisé, mais avant d’arriver chez vous, il sera passé dans les mains de professionnels. Ainsi, il sera nettoyé, les éventuelles pièces défectueuses auront été changées, et remis à neuf. Le principal avantage pour le consommateur étant, bien entendu, de bénéficier de prix plus bas, tout en achetant un appareil de même qualité qu’un appareil neuf !

Comment se déroule le processus de reconditionnement ?

Qu’il soit neuf ou reconditionné, le lave-linge (ou le lave-vaisselle, ou le réfrigérateur) doit être en parfait état de fonctionnement. Pour ce faire, Underdog, a mis en place un processus d’une rigueur absolue, avec 29 points de contrôle effectués sur chaque appareil. Les pièces d’usure, comme la courroie par exemple, sont remplacées avant que l’appareil ne rejoigne son nouveau foyer. Les pièces défectueuses ne sont pas simplement testées, elles sont remplacées également. De plus, suite à ces nombreux tests, un nettoyage minutieux de l’intérieur comme de l’extérieur, sont effectués sur chaque appareil vendu.

Et, en plus, vous faites un geste pour la planète !

Si la valeur de votre achat dépasse 389 €, votre électroménager vous sera livré gratuitement, et vous ne verrez aucune différence avec un appareil neuf. Certains peuvent avoir de petits défauts esthétiques, mais vous en serez informé avant la commande. Prenons l’exemple du lave-linge hublot Bosch was32481ff vendu 499 € au lieu de 670 €. En consultant sa fiche produit, tout est clair, vous savez qu’il présente de petites rayures et petits impacts sur son pourtour. Souvenez-vous que vous n’achetez pas du « neuf » et qu’il faut donc accepter certains défauts esthétiques ! Quant au geste pour la planète, il est évident ! Deux tonnes d’appareils électroménagers sont jetées chaque minute en France. En choisissant le reconditionné, vous évitez en conséquence à des milliers d’appareils de finir en déchets qui viennent s’ajouter aux millions de tonnes produits sur la planète. Et, bien entendu, les appareils reconditionnés disposent de la même garantie qu’un appareil neuf : deux ans. Il est temps de s’apercevoir que l’avenir de la planète passera aussi par le reconditionnement, et donc par le fait de donner une seconde vie à de nombreux appareils !