« Une alternative aux gobelets en plastique », SEB investit dans la start-up AUUM, l’inventrice du lave-verre instantané

En France, 5 milliards de gobelets plastiques sont jetés chaque année, soit environ 32 000 t par an et dont la plupart proviennent des entreprises. Pour éviter un tel gaspillage et protéger l’environnement, la loi AGEC impose des mesures drastiques visant à réduire les quantités de plastique produites et consommées. Entrée en vigueur en février 2020, celle-ci prévoit de mettre fin à la mise sur le marché de plusieurs produits à usage unique d’ici à 2040 : gobelets, emballages, bouteilles d’eau, sachets de thé et de tisane, tubes de shampoing… Pour le groupe SEB, le lave-verre innovant proposé par AUUM est plus que jamais utile et c’est une solution contribuant activement à la protection de l’environnement. Une des raisons pour lesquelles il a décidé d’investir dans cette start-up francilienne, via son fonds d’investissement Seb Alliance.

Le groupe SEB veut promouvoir l’esprit d’entreprendre, l’innovation et l’économie circulaire

Le Groupe SEB a annoncé son soutien à AUUM (Arrêtons l’Usage Unique Maintenant) le 05 décembre. Grâce à cet investissement, l’entreprise spécialisée dans la production et la vente de petit électroménager souhaite promouvoir l’innovation et l’économie circulaire. Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe, a déclaré dans un communiqué de presse : « En tant qu’industriel, soutenir la start-up AUUM, c’est avant tout promouvoir l’esprit d’entreprendre et l’innovation, des valeurs ancrées fortement au sein du groupe SEB. […]. Nous sommes fiers de contribuer au succès de cette société et nous serons présents à leurs côtés pour les aider à grandir de jeune pousse à géant ». Présent dans près de 150 pays, le Groupe SEB mène, depuis un certain temps, un grand nombre d’initiatives pour valoriser et encourager le recyclage et l’écoconception.

Un investissement visant à lutter contre la pollution plastique

Si le Groupe SEB a investi dans la start-up AUUM, ce n’est pas simplement pour accompagner celle-ci dans la mise en œuvre et le développement de son projet au niveau national et international. Pour eux, c’est aussi une manière de contribuer à la lutte contre la pollution plastique, à l’heure où l’environnement et la transition écologique sont au centre de toutes les préoccupations. Notons que l’utilisation à outrance du plastique peut avoir un impact majeur sur la santé humaine, en raison de l’exposition à des substances toxiques, mais aussi sur la biodiversité et l’environnement. Pour le Groupe, le lave-verre Auum-S est une avancée technologique et une solution efficace pour lutter contre l’usage unique dans les entreprises.

AUUM, prête à tout pour atteindre son objectif

Avec Auum-S, AUUM veut inciter les entreprises à abandonner l’usage de gobelets jetables d’ici à 2025. Pour atteindre son objectif et toucher un maximum de structures, la jeune start-up industrielle propose un système de location avec des services de maintenance et d’installation intégrés. Depuis 2021, sa solution de lave-verre séduit déjà de nombreuses sociétés, pour ne citer que Kering, L’Oréal, ENGIE, Boursorama, Total Energies, Air Liquide…

Pour information, les lave-verres Auum-S sont fabriqués et assemblés sur leur site de production de 1 300 m², situé à Châtillon. Ce sont des machines de nettoyage instantané capables de laver un verre en 5 s, sans utilisation de produits chimiques et avec une faible consommation d'eau et d'énergie. Plus d'informations : auum.com.