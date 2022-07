Pourquoi est- il important d’utiliser des gobelets réutilisables en festival ?

Avec l’arrivée de l’été, et après une longue période de disette due aux conditions sanitaires, les festivals de musique estivaux reviennent. Vous foulerez peut-être la pelouse des Francofolies de la Rochelle en juillet, Urban Empire à Limoges en août ou vous rendrez à la célèbre Fête de l’Humanité en septembre… Ces festivals réunissent des milliers de personnes sur quelques jours et peuvent présenter un problème quant à la pollution… Ces milliers de personnes mangent, boivent et dorment sur place, donc les déchets peuvent vite s’accumuler… Les organisateurs choisissent désormais d’utiliser des produits respectueux de l’environnement, à commencer par les gobelets qui ne sont plus jetables.

Comment c’était avant ?

Rappelons que la vente de vaisselle jetable en plastique est désormais interdite en France et c’est plutôt une excellente idée… Avant cette interdiction, les boissons étaient servies dans des gobelets en plastique absolument pas solides, qui finissaient à la poubelle dans le meilleur des cas, ou dans la nature pour les moins respectueux… La fin d’un festival, d’un concert ou d’un grand prix de F1 signait le début des hostilités : des montagnes de verres en plastique à ramasser et une énorme pollution. Avec l’arrivée des gobelets réutilisables, la nature se porte un peu mieux après le passage des participants.

Un gobelet réutilisable c’est quoi ?

Quand vous allez faire vos courses, vous n’utilisez plus de sacs plastiques qui étaient auparavant disponibles à foison aux caisses des supermarchés, mais des sacs solides, payants, qui peuvent durer des années… Le gobelet réutilisable fonctionne sur le même principe que le sac cabas solides. Les gobelets en plastique sont fabriqués en polypropylène épais pour la plupart, sans BPA et se présentent comme la meilleure alternative aux gobelets jetables. Ils sont beaucoup plus épais, solides et lavables au lave-vaisselle. Ces gobelets participent évidemment à la réduction des déchets dans l’environnement.

Comment ça marche ?

Lors d’un festival ou d’un événement comme un meeting aérien, le client achète son gobelet réutilisable à l’entrée, ou il le paie lors de l’achat de sa première boisson. Généralement le prix est de 1€, une consigne qui fait prendre conscience à l’utilisateur qu’il ne doit pas le jeter… Pendant toute la durée de l’événement, le gobelet sera rempli, puis à la fin, le client pourra, soit le conserver en souvenir, soit le rendre aux organisateurs contre retour de sa caution. La plupart du temps, les gobelets réutilisables sont estampillés au logo du festival ou de l’événement, et parfois conservés par le participant… Ils deviennent aussi un objet marketing que certains collectionnent au gré de leurs passages… Mais, au moins, ils ne sont plus jetés en pleine nature, ni à la poubelle, et réduisent considérablement les déchets lors d’un festival de musique.

Les gobelets réutilisables se personnalisent…

Il est évidemment possible de choisir des gobelets unis pour des repas familiaux ou des événements récurrents… Prenons l’exemple d’un comité des fêtes qui souhaite utiliser des gobelets réutilisables lors d’événements organisés… La plupart les choisiront sobres, blancs ou noirs afin qu’ils puissent coller aux différents thèmes de soirées organisées… Ces gobelets seront laissés par les participants, puis réutilisés lors de prochains événements. Mais vous avez aussi la possibilité de faire personnaliser les gobelets réutilisables… Prenons cette fois-ci l’exemple d’un festival de renommée nationale comme les Solidays, qui se déroule en juin sur l’hippodrome de Longchamps (75). Les festivaliers, pour la plupart, y viennent chaque année. Dans ce genre d’événements, les organisateurs optent pour des gobelets personnalisés, souvent en reproduisant l’affiche de l’année sur les gobelets… Ce qui permet aux clients de conserver chaque année, leurs jolis gobelets, et aux organisateurs de générer une source de revenus supplémentaire.

Les bienfaits du gobelet réutilisable

Ces gobelets qui existent en différentes tailles, de la tasse pour le café au demi-litre de bière* sont une aubaine pour l’environnement… La différence entre l’avant et l’après gobelet réutilisable est flagrante ! Les poubelles ne débordent plus de gobelets sales en tous genres, les pelouses sont plus propres qu’auparavant etc. Cela permet surtout aux festivaliers de prendre conscience que ces petites choses peuvent être la source d’une pollution extrême… Les anciens gobelets en plastique, légers, s’envolaient avec le vent, se retrouvaient dans les rivières, puis ajoutaient de la pollution aux plus de 20 millions de tonnes de déchets déjà présents… Utiliser des gobelets en plastiques recyclables est donc aujourd’hui, une nécessité pour l’environnement et un geste que chacun fait en sa faveur… Conservez-les en souvenir si le cœur vous en dit, ou récupérez votre consigne, mais n’utilisez plus de gobelets jetables qu’ils soient en bambou ou en carton, ils restent des déchets… Le gobelet réutilisable c’est un peu l’avenir de notre planète non ?

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

Article Partenaire