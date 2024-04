Présentation, test complet et mon avis sur la serrure connectée Welock Smart Lock PCB41(RUILON)

Vous vivez à plusieurs dans votre maison avec votre conjoint, vos enfants, voire le conjoint de vos enfants, et chacun vit à son propre rythme évidemment. Travail, loisirs, nous ne rentrons ni ne partons pas tous à la même heure. Pour faciliter les choses et l’entrée dans la maison, deux solutions : refaire des jeux de clés pour tout le monde, ou cacher une clé dans le jardin sous un pot de fleurs ! La seconde solution est un jeu dangereux, au regard des 237 400 cambriolages de logement ou de tentatives, selon l’INSEE. Sinon, j’ai une autre solution plus sécurisée à vous proposer : la serrure électronique Welock Smart Lock que j’ai eu l’occasion de tester. Une petite serrure pratique et facile à installer, qui vous permettra de partir l’esprit tranquille, et de ne plus jamais perdre ou oublier vos clés. Pour info, j’ai eu l’occasion la version à empreinte digitale dans cet article. Voici mon retour d’expérience.

Déballage et installation

La serrure Welock (envoyée par la marque) est livrée dans un petit carton bleu et jaune avec une bande sécurisée. Toutes les pièces sont parfaitement protégées et tous les outils nécessaires à son montage sont fournis avec (sauf les piles).

Son contenu est assez succinct. Je retrouve la fameuse serrure, la notice d’utilisation et d’installation en français ainsi que quelques vis de rechange, trois cartes RFID, une clé Allen et un petit tournevis.

La première étape consiste à démonter le barillet de votre porte. Rassurez-vous, c’est ultra-simple. Il suffit de retirer la vis qui le maintient dans la porte.

Je tourne légèrement la clé pour désolidariser le cylindre à barillet et je tire.

J’insère ensuite la serrure Welock et on repositionne la vis. Comptez moins de 10 minutes pour l’installer.

Comment utiliser la serrure électronique Welock Smart Lock ?

Voici les différentes manières d’entrer dans la maison, grâce à cette serrure. Regardez en fin d’article, je viens de vous ajouter une courte vidéo pour vous montrer les différents moyens d’ouverture.

L’entrée sans clé, se fait grâce aux cartes RFID. Ainsi, il vous suffit de faire glisser la carte RFID sur la serrure, pour entrer dans le logis. Trois cartes RFID seront fournies avec la serrure, mais vous pourrez en commander 17 supplémentaires, pour un total possible de 20 cartes RFID. C’est franchement la méthode la plus simple et rapide pour déverrouiller la serrure .

. Grâce à l’application Welock, vous pouvez déverrouiller votre serrure sur place, ou à distance. Prenons un exemple simple pour illustrer ce « cas particulier ». Vous attendez un colis, et disposez d’une véranda, ou d’un garage dans lequel le livreur peut déposer votre commande, car vous êtes absents. Le livreur vous appelle, vous appuyez sur le bouton de déverrouillage depuis votre smartphone, et la porte s’ouvre. Ne vous inquiétez pas, dans le même temps, vous verrez aussi ce qu’il se passe dans votre maison, en cas de livreur indélicat par exemple. L’application n’est pas très réactive, compter 15 à 20 secondes pour déverrouiller la porte .

. Enfin, la dernière solution, est de créer des codes. Ces accès seront pratiques pour un voisin qui surveillera votre maison pendant vos vacances, ou à un ami de passage, qui aura besoin d’un hébergement pour une nuit !

Quels sont les points forts de la serrure électronique Welock Smart Lock ?

Je reviendrai un peu plus en détail sur certains points forts de cette serrure électronique dans la suite de cette pésentation. Si je devais désigner SON point fort, ce serait peut-être le fait qu’elle puisse être déverrouillée de plusieurs manières. Ainsi, vous aurez le choix entre le code numérique, défini par vos soins, et peut-être transmis aux seuls habitants de la maison. Vous pourrez également choisir de l’ouvrir avec une carte RFID et en ajouter jusqu’à 20. Enfin, l’application Welock délivrera des codes temporaires, pour que le livreur puisse déposer un colis en votre absence, par exemple. De plus, une seule carte à puce pourra ouvrir plusieurs serrures Welock. Cette serrure propose aussi une « ouverture à distance » mais cette fonction nécessite l’achat d’une passerelle Bluetooth supplémentaire. Son second point fort porte sur l’installation puisqu’il vous faudra seulement 10-20 minutes pour la mettre en fonction. Elle s’adapte à toutes les portes dont l’épaisseur est comprise de 50 à 100 mm et s’installe sans perçage, un bon point lorsque l’on souhaite changer la serrure rapidement et sans travaux.

Pour quels usages, la serrure électronique Welock Smart Lock est-elle recommandée ?

Les premiers concernés par ce type de serrure sont les propriétaires de logements locatifs saisonniers évidemment. Bien plus sécurisée que les boîtes à clés, cette serrure permet de stocker 10 codes différents dont un code réservé à l’administrateur. Il suffit de communiquer un code à chaque locataire ou visiteur, pour conserver la sécurité des entrées. Une option idéale lorsque l’on possède, par exemple, une maison familiale de vacances, et que chacun s’y rend sur différentes périodes. Au lieu de résoudre une équation parfois compliqué de la passation des jeux de clés, chacun son code, ou chacun sa carte RFID et le tour est joué. Dans le cas des cartes RFID, ou des codes invités, vous pouvez, bien entendu, les désactiver dès la date d’expiration programmée, dépassée.

Focus sur la batterie et les piles de la serrure électronique Welock Smart Lock

Ne vous préoccupez plus des piles qui se vident ! Avec les batteries AAA, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre porte jusqu’à 8 000 fois, ce qui équivaut à une autonomie d’environ un an avec une utilisation moyenne de dix ouvertures/fermetures par jour. Plus besoin de craindre les pannes de batterie inattendues ! En cas de batterie faible, pas de panique ! Vous avez la possibilité d’utiliser un chargeur portable pour déverrouiller votre porte temporairement, en attendant de remplacer les piles.

Ainsi, même si votre serrure n’est plus alimentée, vous pouvez toujours accéder à votre domicile en toute sécurité. De plus, la durée de vie de la batterie est explicitement affichée sur l’écran OLED de la serrure, vous permettant de surveiller facilement son état et de prendre les mesures nécessaires en cas de besoin. Les piles nécessaires pour le bouton électronique sont des piles AAA de 1,5 V. Au regard du peu de consommation de celles-ci, opter pour des piles rechargeables, laissées à l’intérieur du domicile, toujours chargées, peut être une bonne idée.

Sécurité et fiabilité

La serrure intelligente Welock Smart Lock propose une protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts, assurant ainsi une sécurité maximale pour votre domicile. De plus, avec une étanchéité de niveau IP65, elle est parfaitement protégée contre les infiltrations d’eau et peut résister aux conditions météorologiques les plus extrêmes. Même en cas d’incendie, vous pouvez toujours ouvrir la serrure de l’intérieur, assurant par conséquent la sécurité de vos proches. Avec une durée de vie pouvant atteindre jusqu’à 10 millions de fermetures, la serrure Welock Smart Lock est conçue pour durer. Son cylindre de serrure réglable garantit un fonctionnement fluide et fiable à chaque utilisation. De plus, sa plage de température de fonctionnement allant de -30 °C à 60 °C en fait un choix idéal pour les environnements les plus rigoureux.

Conclusion

Est-ce que la serrure Welock Smart Lock PCB41 est un bon produit ? Je répondrai oui, même si elle reste perfectible au niveau de l’application. L’installation est ultra-simple, rapide et son autonomie est impressionnante. Le système de déverrouillage à code et RFID fonctionnent parfaitement. Celui de l’application est un peu trop lent à mon gout. L’application dédiée souffre d’ailleurs de quelques défaut de traduction, mais ce n’est pas rédhibitoire. Quant à son prix, la serrure coute moins de 150 € quand elle est en promotion, franchement, il n’y a rien à dire. Elle est actuellement vendue sur Amazon au prix de 119 € avec le bon de réduction PCB41001, ou sur le site officiel à 119 € avec le code promo SLT30 (expédition depuis l’entrepôt européen et garantie de deux ans). C’est le moment pour protéger votre maison, et oublier la galère des clés perdues !

Les plus

Facile à installer et à paramétrer

Plusieurs méthodes de déverrouillage (code, RFID, App)

Un prix ultra-compétitif

Les moins

Une application un peu lente au déverrouillage

Le contenu du colis

Une serrure électronique Welock

Trois cartes RFID

Une clé Allen spéciale

Un manuel d’instruction

Attention, la passerelle Wi-Fi Box doit être achetée séparément.

Toutes les caractéristiques techniques

Diamètre de la poignée : extérieur 46 mm / intérieur 38 mm

Longueur : extérieur 56 mm / intérieur 57 mm

Longueur du cylindre : réglable à l’extérieur 40 mm – 55 mm / à l’intérieur 30 mm – 60 mm

Matériau : acier inoxydable avec alliage de zinc, plastique

Poids : 410 g

