Welock Smart Lock, une serrure connectée qui s’installe en 5 minutes (test et avis)

En 2022, 211 400 cambriolages ou tentatives de cambriolage de logements ont été enregistrés par les services de police, selon l’INSEE. Un chiffre, qui semble-t-il baisse un peu depuis la crise sanitaire, même s’il reste encore élevé. Lorsque l’on est victime d’un cambriolage, cela est, bien entendu, vécu comme un traumatisme pour les victimes. De plus en plus de foyers s’équipent d’éléments de sécurité comme des caméras de surveillances, ou des serrures connectées. Ces dernières connaissent un engouement certain, sont souvent très sécurisées, forment un rempart contre les cambrioleurs. Elles sont aussi très utilisées pour les abris de jardin ou garages.

Déballage et design

La serrure connectée Welock Smart Lock est livré pré-montée avec sa notices complète en français dans un petit carton bleu. On retrouve à l’intérieur trois cartes carte RFID, une petite boite contenant la visserie, les outils nécessaires à son montage (vous pouvez ranger la caisse à outils). Le design est moderne, sympa et la qualité des matériaux semblent être au rendez-vous.

Installation et utilisation faciles

La Welock Smart Lock est conçue pour s’adapter à la plupart des portes sans nécessiter de perçage. Le cylindre de serrure est réglable et s’adapte à des épaisseurs de porte comprises de 50 à 100 mm. Cela signifie que la Welock Smart Lock peut être installée sur la plupart des portes d’entrée et des portes d’appartement sans tracas.

Il vous suffit de retirer votre ancien cylindre de serrure et de le remplacer par la Welock Smart Lock. Cette simplicité d’installation en fait une excellente option pour les propriétaires et les locataires. De plus, vous pouvez ajuster la poignée du cylindre pour qu’elle convienne à un gaucher ou un droitier, offrant ainsi une personnalisation supplémentaire pour répondre à vos besoins.

Du côté de la batterie, vous n’aurez pas, non plus, à vous soucier de savoir si les piles sont à changer. La Welock Smart Lock est conçue pour être économe en énergie, et les trois piles AAA nécessaires à son fonctionnement (non fournies) vous laisseront tranquilles pendant un an environ. Cela équivaut au fait que vous pouvez verrouiller/déverrouiller votre porte jusqu’à 8 000 fois avec dix opérations d’ouverture/fermeture par jour.

En cas d’épuisement des piles, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser un chargeur portable pour déverrouiller votre porte en attendant de remplacer les piles. Cependant, cette serrure ne se recharge pas, il faudra donc changer les piles tous les ans. Peut-être pourriez-vous fixer une date comme le 1ᵉʳ janvier pour remplacer les piles de votre serrure, en même temps que celles de votre détecteur de fumées ?

Welock Smart Lock, une solution innovante pour votre maison

Polyvalente et facile à installer, la serrure connectée Welock Smart Lock vous apportera une sécurité avancée et une grande commodité à la gestion de l’accès à votre domicile. Sa polyvalence s’exprime dans les trois manières qu’elle a de s’ouvrir : empreinte digitale, carte RFID ou smartphones. Concrètement, il peut arriver d’oublier sa carte (comme ses clés) ou son smartphone, mais vous aurez toujours vos « doigts » pour rentrer chez vous.

C’est une sécurité indéniable pour éviter de vous retrouver à la porte. Cette serrure s’installe en quelques minutes et existent sous deux versions, adaptées à différentes serrures. En effet, la Welock Smart Lock est disponible en deux versions. Le TOUCH41 est adapté aux portes de 50 à 100 mm d’épaisseur, tandis que le TOUCH41 Mini convient aux portes de 30 à 70 mm d’épaisseur, avec un cylindre plus court. Vous n’aurez pas à vous soucier de la batterie qui possède une autonomie exceptionnelle. Que vous soyez locataires ou propriétaires, cette serrure connectée devrait vous convenir, et vous éviter d’avoir plusieurs jeux de clés distribués autour de vous.

Les détails techniques de la Welock Smart Lock

La plupart des modèles proposent l’ouverture par carte RFID ou notifications smartphones. La Welock Smart Loch offre la possibilité, en plus des deux options citées, d’ouvrir la porte via l’empreinte digitale. Vous penserez peut-être qu’il s’agit d’un gadget, mais avez-vous pensé aux personnes âgées, enfants ou personnes en situation de handicap ? Une serrure à empreinte digitale peut réellement changer la vie de ces personnes.

Imaginons, par exemple, un malade de Parkinson, atteint de tremblements constants. Une serrure classique, dans laquelle il devra insérer une clé, peut être une tâche insurmontable. En revanche, la reconnaissance de l’empreinte digitale va lui permettre d’ouvrir la porte en quelques secondes, sans aucun problème. La serrure Welock Smart Lock reconnaît votre empreinte digitale en seulement 0,5 seconde, déverrouillant la porte en un temps record. De plus, la reconnaissance d’empreintes digitales est extrêmement fiable, atteignant un taux de réussite de 98 % lorsque l’empreinte est correctement positionnée sur le scanner.

Les autres possibilités d’ouverture

Si l’empreinte digitale ne vous convient pas, vous avez la possibilité d’utiliser des cartes RFID, trois sont fournies avec la serrure, et il vous suffit de la présenter devant la serrure pour que celle-ci s’ouvre. Et, si vous préférez ouvrir votre porte avec votre smartphone, c’est possible aussi ! La fonction ouverture avec smartphone est importante, notamment lorsque l’on a des adolescents à la maison, champions de l’oubli des clés ! La serrure Welock Smart Lock vous permet de déverrouiller votre serrure à distance et à l’inverse de la verrouiller. Mais, cela vous autorise également la surveillance des entrées qui se font à votre domicile, et vous prévient de toutes tentatives d’intrusion. C’est donc, un moyen puissant de renforcer la sécurité de votre maison.

La sécurité, son atout maître !

Lorsque l’on choisit de s’équiper d’une serrure connectée, c’est, avant tout, pour la sécurité, qui est une préoccupation majeure pour tout propriétaire, et la Welock Smart Lock est conçue pour offrir une protection avancée. Elle est équipée d’une protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts, ce qui renforce sa résistance aux tentatives de manipulation électrique. De plus, elle possède un indice d’étanchéité IP65, ce qui signifie qu’elle est capable de résister aux éléments, y compris en cas d’incendie. Dans toutes les situations d’urgence, la porte peut toujours être ouverte de l’intérieur, garantissant la sécurité des occupants. La Welock Smart Lock est également conçue pour durer, avec une durée de vie de jusqu’à 10 millions de fermetures. Elle fonctionne dans une large plage de température, de -30 °C à 60 °C, ce qui en fait un choix fiable pour diverses conditions climatiques.

Toutes les caractéristiques techniques :

Diamètre des boutons : extérieur 46 mm / intérieur 38 mm

Longueur : extérieur 56 mm / intérieur 57 mm

Longueur du cylindre : réglable extérieur 40 mm – 55 mm / intérieur 30 mm – 60 mm

Matière : acier inoxydable avec alliage de zinc, plastique

Poids : 600 g

Le contenu du colis

Lorsque vous achetez la Welock Smart Lock, vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour l’installer et la mettre en service. L’emballage comprend les éléments suivants :

Serrure électronique Welock

Trois cartes RFID

Une clé Allen spéciale

Un manuel d’instruction

Conclusion :

La serrure connectée Welock Smart Lock est rapide et facile à installer. L’application dédiée est fluide et dispose de nombreuses options. Cerise sur le gâteau, elle ne coute que 132,3 € avec le coupon SINDROME30 ( moins 30 %). Expédition depuis un entrepôt européen et garantie de deux ans.

Les plus

Un excellent rapport qualité / prix

5 minutes pour l’installation

Plusieurs modes d’ouverture

Les moins

Le retrait des utilisateurs (empreintes ou carte RFID) ne sont pas explicitement identifiés sur l’application, pensez à noter les ID pendant l’installation.

Pourquoi les serrures connectées ont-elles du succès ?

Les serrures traditionnelles deviennent obsolètes, et sont progressivement remplacées par des serrures connectées. Ces dernières ont plusieurs avantages, à commencer par celui d’être plus sécuritaires. Généralement, la serrure connectée est plus difficile à casser ou à ouvrir qu’une serrure traditionnelle. De plus, la plupart fonctionnant avec un smartphone, elles évitent la perte des clés, et permettent de donner l’accès plus facilement à une tierce personne, pour déposer un colis dans une véranda, par exemple.

Enfin, dans la mesure où elles sont connectées, elles préviennent habituellement, par notifications sur smartphone, toute tentative d’intrusion en votre absence. Avec la Welock Smart Lock, vous pouvez dire adieu aux tracas liés à la perte de clés et aux préoccupations liées à la sécurité. Vous avez le contrôle complet sur l’accès à votre domicile, et vous pouvez suivre qui entre et sort grâce à l’application mobile. Que pensez-vous de cette serrure connectée ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

