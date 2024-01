Pourquoi utiliser des piles rechargeables ? Est-ce véritablement plus économique et écologique ?

Quelques jours seulement après Noël, vous devez déjà penser à refaire votre stock de piles ! La plupart des jouets reçus par vos enfants fonctionnent à piles, et cela peut représenter un budget élevé tout au long de l’année. Vous pensez donc investir dans un chargeur et des piles rechargeables, mais vous interrogez sur le bien fondé d’un tel achat. Les piles rechargeables coûtent plus cher à l’achat que les piles jetables, mais elles sont aussi efficaces que des piles classiques. Pour des raisons pratiques, vous continuez donc à acheter des piles jetables et avez un stock digne d’un magasin de bricolage. Alors, les piles rechargeables sont-elles vraiment plus économiques que les piles jetables sur la durée de vie d’un jouet ? Décryptage.

Focus sur la pile jetable

La pile jetable, nous l’avons tous au fond de nos tiroirs, sans même savoir si celle-ci fonctionne encore ! Deux types de piles sont disponibles, les salines et les alcalines. Ces piles « produisent un courant électrique continu via la réaction d’oxydoréduction où le zinc est oxydé à l’anode (borne –) et le dioxyde de manganèse est réduit à la cathode (borne +) », selon le site Maxicours. Une pile jetable fonctionne environ 55 heures, et sa tension baisse au fil de son déchargement. Pour un appareil qui consomme beaucoup d’énergie, elles ne sont donc pas recommandées. En revanche, pour tous les petits consommateurs comme une télécommande, un détecteur de fumée, de monoxyde de carbone, ou une station météo, elles sont parfaites. Vendues autour de 0,50 € pièce pour les moins chères, elles conviennent parfaitement à ce type d’utilisation.

Focus sur la pile rechargeable

La pile rechargeable est également appelée accumulateur, et fonctionne grâce au lithium. Cet accumulateur électrique fonctionne comme la batterie de votre smartphone, et peut donc être rechargée via le courant électrique de 400 à 1 000 fois. Attention, rechargeable ne veut pas dire éternel, et le moment viendra où elles seront aussi à jeter. Néanmoins, elles ont la particularité de se décharger beaucoup plus lentement qu’une pile jetable, et sont donc particulièrement recommandées pour les appareils très énergivores. On peut citer, par exemple, les voitures téléguidées, les jeux musicaux ou encore les appareils lumineux. Une pile rechargeable coûte de 2,50 € à 4,50 € pièce, sans le chargeur, mais vous pourrez l’utiliser 1 000 fois au lieu d’une seule. Retrouvez tous les chargeurs de pile disponibles sur Amazon.

Comment recycler vos piles ?

Quelles que soient les piles que vous choisirez, vous ne devrez jamais les jeter dans la poubelle des ordures ménagères. L’inconvénient principal des piles non rechargeables réside dans la présence de métaux lourds non biodégradables parmi leurs composants. Leur nature jetable soulève également des préoccupations en termes de gestion des déchets, car elles sont fréquemment jetées dans la poubelle domestique plutôt que d’être rapportées à un point de collecte dédié. En revanche, les piles rechargeables, bien qu’elles finissent inévitablement par être éliminées, contribuent à la réduction des déchets et leurs composants sont généralement plus écologiques.

Les piles jetées aux ordures provoquent une pollution environnementale importante. De plus, les ordures ménagères étant incinérées, elles peuvent provoquer incendies et explosions, et mettre en péril la vie des agents de recyclage. Conservez chacune de vos piles usagées et déposez-les dans des points de collecte situés en déchetteries, ou aux caisses de la plupart des supermarchés de France. Mais, par pitié, oubliez la poubelle pour vous en débarrasser ! Êtes-vous plutôt piles jetables ou piles rechargeables ? Et, pourquoi ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

