Guide d’achat : Jetable ou rechargeable, comment choisir vos piles ?

Une télécommande qui ne répond plus ? Une manette de jeu qui lâche soudainement ? C’est probablement la faute aux piles ! Ces petits cylindres ont envahi nos appareils quotidiens et il est très difficile de s’en passer. Encore plus aujourd’hui avec les technologies d’objets connectés qui parfois fonctionnent à piles.

Jetables ou rechargeables, le choix est vaste et parfois difficile. Pour certains appareils, l’utilisation de piles rechargeables est plus judicieuse, pour d’autres, les piles jetables suffisent ! Avec un mot d’ordre cependant : ne jetez pas vos piles à la poubelle, recyclez-le !

Piles jetables ou piles rechargeables ?

Pour choisir entre rechargeable ou jetable, il faut considérer l’utilisation de l’appareil. Ainsi un appareil très énergivore ou très utilisé sera plus économique avec des piles rechargeables. Au contraire, un appareil peu utilisé ou faible consommateur d’énergie peut se contenter de piles jetables.

D’ailleurs les piles jetables ne sont pas toujours vides quand un MP3 ou un appareil photo s’éteint… Il reste souvent 1/3 de leur énergie mais cela n’est pas suffisant pour ce genre d’appareil… Glissez les dans votre télécommande, elles pourront finir leur vie tranquillement avant de partir au recyclage !

Les piles jetables

Nous sommes 80% à utiliser des piles jetables ! Il faut dire que leur prix d’achat est très faible et la durée d’utilisation plus longue. Elles sont parfaites pour les télécommandes, détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone ou radio-réveils. Des appareils peu sollicités, qui restent en veille la plupart du temps. Pour optimiser les performances de votre appareil à piles jetables, veillez à les changer toutes en même temps et d’y mettre des piles de même marque !

Les piles rechargeables

Acheter des piles rechargeables est un petit investissement au départ. Mais dans la durée, elles s’avèrent beaucoup plus économiques. Le souci étant qu’il faut posséder plusieurs jeux de piles de toutes sortes pour palier la panne inopinée !

Une pile rechargeable est donnée pour 1000 cycles, mais tourne plus généralement autour de 300 cycles. Elles sont recommandées pour les appareils photos, GPS, ou jouets télécommandés.

Quel chargeur de piles choisir ?

Si vous optez pour l’achat d’un chargeur de piles, veillez à ce que celui-ci puisse vous permettre de recharger plusieurs types de piles. Certains ne rechargent qu’un type de piles, il faudra donc acheter un autre chargeur pour un autre type de piles. Lorsque vous chargez les piles, veillez à ce qu’elles soient toutes de même marque et de même modèle. Et évidemment ne mettez jamais une pile jetable dans un chargeur de piles !

Recyclez vos piles !

Jetables ou rechargeables, les piles se recyclent absolument. De nombreux points de collecte sont disponibles dans les magasins, déchetteries ou même mairies. Les magasins vendeurs de piles possèdent tous un bac de recyclage, c’est une obligation… Vous n’avez donc aucune excuse pour les jeter à la poubelle !