Lutter contre la précarité énergétique des étudiants avec Act 4 Energy

Dans certaines régions de France, jusqu’à 70% des étudiants sont en précarité énergétique avérée selon la définition de l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE). Dans le pire scénario, c’est 1,94 millions d’étudiant.e.s concerné.e.s en 2023 ! – “On n’est pas rendu” comme dirait l’autre, car ces chiffres datent d’avant la crise sanitaire !

Alors qu’aujourd’hui les jobs étudiants sont devenus rares, c’est cloîtrée entre 4 murs et de plein fouet que subit cette génération les conséquences sociales et économiques de la crise. Rester chez soi implique la surconsommation énergétique, l’inconfort thermique, ou encore les problèmes d’isolation… La précarité énergétique est plus qu’une urgence.

Fort de ce constat alarmant mais pas inéluctable, le think tank Atelier 21, met sa matière grise en ébullition pour inverser la vapeur avec Act4Energy. Cette plateforme solidaire ressource des solutions énergétiques qui vont réchauffer les coeurs, les corps et les esprits. Lancée en 2018 et soutenue par la fondation Schneider Electric, elle est aujourd’hui un riche vivier d’innovations astucieuses pour faire des économies énergétiques !

Act 4 Energy : des ateliers de solutions énergétiques reproductibles par tous

Grâce à la mise en place d’une communauté Facebook et d’une plateforme, Act4Energy rassemble des solutions pratiques, faciles à fabriquer, simples à mettre en oeuvre et peu chères pour lutter contre la précarité énergétique ! Apprendre à isoler une vitre cassée ou une porte, optimiser l’utilisation de ses plaques chauffantes… Act4Energy propose des ateliers éducatifs et novateurs pour imaginer, prototyper et partager en open-source des solutions et des bonnes pratiques pour mieux comprendre l’énergie et sa consommation, augmenter le confort thermique et ainsi faire des économies !!

Cap sur la créativité ! Chaque solution proposée est diffusée sous forme de tuto vidéo et réalisée par les étudiants et les membres de la communauté. Act4Energy compte déjà l’Ecole de Design d’Orléans ou de Toulon, le FabLab de Tours, l’Ecole des Mines et Les Arts Décos Paris… Une démarche collective qui ne s’arrête pas là.

Atelier 21, Kezako?

Initié par le Think Tank Atelier 21, ce laboratoire d’utilité publique propose des solutions d’éco-conception et d’innovations énergétiques. La démarche est à la fois expérimentale et académique, puisqu’il met en place des ateliers mêlant design, nouvelles technologies, innovation sociale et développement durable au sein des écoles ou des universités pour développer des solutions reproductibles et à moindre coût.

Ces ateliers donnent lieu à des activités ludiques et créatrices de lien social – car ici, on répond à des problématiques communes. On prototype, on fabrique ensemble pour le plus grand bonheur de tous. – Vous connaissez l’intelligence collective : 1 personne + 1 personne = 3 idées ?! Et rien de mieux que de rendre ces ateliers sexy-cools ! puisqu’ils sont (ré)créatifs, voire festifs ! – On s’adresse aux étudiants tout de même ! 🙂

Afin de transmettre et de répandre ces actions engagées et engageantes auprès de tous les étudiants français, l’Atelier 21 a même autoproduit avec le Funlab fablab de Tours une émission “Radio Dihaille Ouailles” retransmise simultanément par Radio Campus et Radio Béton. Ils y diffusent tous leurs conseils éclectiques et énergétiques ! Une plateforme Discord est également ouverte pour échanger directement avec la communauté, poser des questions et trouver des réponses auprès des participants et des bénévoles de l’association.

RegenBox : Le régénérateur de piles ‘à usage unique’

L’Atelier 21 n’est pas à son premier coup en matière de transition énergétique. C’est même un précurseur. En 2017, le think Tank créé la RegenBox, le premier régénérateur de piles dites ‘jetables’! On ne parle pas de recharge, mais bien de régénération, car une pile ne peut pas retrouver sa capacité initiale. Mais saviez-vous que vous pouvez régénérer certaines piles alcalines jusqu’à 10 fois ?!

La RegenBox est d’une part capable de régénérer tout type de pile et d’autre part, elle est 100% open source. L’Atelier 21 intervient auprès d’associations, de laboratoires de fabrication numériques – fablab – français et africains pour transmettre ces connaissances et par la même occasion, aider les pays en voie de développement, friands en consommation de piles à usages uniques, à modifier leur mode de consommation.

Distribution gratuite de piles régénérées pour les étudiants tous les jeudis

Les piles usagées représentent 33 000 tonnes de déchets chaque année, dont seulement 50% d’entre elles sont recyclées. Elles contiennent des matériaux lourds comme le mercure qui, lorsqu’elles ne sont pas recyclées, finissent dans nos océans – encore une fois…. Encore plus ahurissant, les piles sont jetées bien qu’elles contiennent de l’énergie. Par exemple, sur 2500 piles récupérées dans plusieurs endroits en France, 1 sur 4 est neuve, 2 sur 4 sont régénérables et seulement 1 sur 4 est à jeter !

Depuis la crise sanitaire, au coeur de Paris à l’Atelier 21, des bénévoles viennent tous les jeudi pour trier des piles récupérées dans les commerces locaux. Ils utilisent un mini centre de tri mobile : la RegenCase pour régénérer les piles usagées !

Elles sont ensuite offertes gratuitement lors des distributions d’aide alimentaire pour les étudiant.e.s dans le 13eme arrondissement. Si vous souhaitez leur filer un coup de main, faire une action solidaire et citoyenne, contactez-les sur hello@regenbox.org ! Il est grand temps de brancher nos esprits et de prendre conscience que la transition énergétique nous concerne tous !